Phallon Tullis-Joyce Man Utd HICGetty Images
Tom Maston

Traducido por

Calificaciones de las jugadoras del Manchester United femenino contra el Chelsea: la heroicidad de Phallon Tullis-Joyce no fue suficiente y la racha de finales de la FA Cup de las Red Devils llega a su fin

El Manchester United vio frustrado el domingo su intento de alcanzar su cuarta final consecutiva de la FA Cup femenina al caer por 2-1 ante el Chelsea en la prórroga de su partido de quinta ronda. Phallon Tullis-Joyce realizó una actuación heroica en la portería de las Red Devils, pero no pudo evitar los goles de Sam Kerr y Naomi Girma, mientras que el empate de Simi Awujo no fue suficiente para que el equipo de Marc Skinner remontara el partido.

Ambos equipos tuvieron ocasiones para abrir el marcador en la primera parte, ya que Tullis-Joyce detuvo los disparos de Alyssa Thompson, Erin Cuthbert y Lauren James (los dos últimos con paradas espectaculares), mientras que Jess Park obligó a Hannah Hampton a realizar una parada desesperada en el otro extremo del campo antes de enviar un buen disparo por encima del larguero.

El Chelsea dominó en gran medida la primera parte, pero el United creció tras el descanso y, después de que Melvine Malard rematara de cabeza a puerta y Veerle Buurman despejara el balón sobre la línea, Park estrelló un potente disparo desde 25 metros en el poste.

Sin embargo, fue el equipo de Sonia Bompastor el que finalmente se adelantó en el marcador, cuando la suplente Kerr remató un balón rebotado al fondo de la red. El United solo estuvo por detrás durante tres minutos, ya que su propia suplente, Awujo, empujó el balón al fondo de la red tras un rebote dentro del área del Chelsea, lo que llevó el partido a la prórroga.

El equipo local volvió a tomar el control y se adelantó cuando Girma fue la más rápida en reaccionar después de que su compañera en la selección estadounidense Tullis-Joyce desviara al poste un cabezazo de Buurman. El United presionó para conseguir el segundo empate, pero no fue capaz de crear ocasiones claras que mantuvieran vivas sus esperanzas de volver a Wembley.

GOAL puntúa a las jugadoras del United en Kingsmeadow...

  • Chelsea v Manchester United - Adobe Women's FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Phallon Tullis-Joyce (8/10):

    Tras una buena parada para detener a Thompson, realizó dos excelentes atajadas para frustrar los intentos de Cuthbert y James en la primera mitad. Tuvo algunos problemas con sus saques, pero no tuvo ninguna oportunidad en ninguno de los dos goles, y tuvo especial mala suerte al encajar el segundo tras otra excelente parada al remate de cabeza de Buurman.

    Hanna Lundqvist (5/10):

    Tuvo dificultades frente a Thompson y luego frente a Baltimore. No pudo demostrar su instinto ofensivo, ya que el equipo local dominó el partido.

    Maya Le Tissier (8/10):

    Siempre parecía estar en el lugar adecuado para atajar los balones que llegaban al área, al tiempo que demostró una excelente compostura cuando tenía la posesión. Sus lanzamientos a balón parado también causaron problemas, sobre todo en la jugada que culminó con el empate de Awujo.

    Millie Turner (7/10):

    Sólida junto a su capitana. Barrió bien en algunas ocasiones y ganó su parte de cabezazos.

    Dominique Janssen (6/10):

    En ocasiones se vio sorprendida por carreras por detrás, pero se recuperó bastante bien, aunque recibió una tarjeta amarilla. Estuvo en el lugar adecuado para despejar sobre la línea en la primera parte.

  • Chelsea v Manchester United - Adobe Women's FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Centro del campo

    Julia Zigiotti Olme (5/10):

    Tuvo un comienzo brillante, ya que llevó bien el balón hacia adelante, pero parecía frustrarse cada vez más antes de salir en la segunda mitad.

    Hinata Miyazawa (5/10):

    Mostró algunos buenos toques al principio, pero la falta de posesión del United hizo que su influencia decayera rápidamente.

    Lisa Naalsund (4/10):

    Encontró algunos espacios interesantes, pero sus pases no estuvieron al nivel requerido. Acabó retrocediendo para ayudar en defensa.

  • Chelsea v Manchester United - Adobe Women's FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Ataque

    Jess Park (6/10):

    Parecía la jugadora con más posibilidades de crear peligro en el ataque del United. Debería haberlo hecho mejor cuando disparó por encima del larguero en la primera parte, pero tuvo muy mala suerte al ver cómo su disparo lejano se estrellaba contra el poste tras el descanso.

    Ellen Wangerheim (3/10):

    Se quedó sola en la delantera durante gran parte de la tarde, pero no pudo aprovechar las ocasiones cuando llegó al área. Fue sustituida a 20 minutos del final.

    Melvine Malard (5/10):

    Supuso una amenaza por la izquierda, pero sus pases finales o disparos fueron a menudo deficientes, sobre todo cuando disparó por encima del larguero a mitad de la segunda parte.

  • Sustitutos y entrenador

    Elisabeth Terland (5/10):

    Mostró más presencia en la delantera que Wangerheim, pero no logró ver la portería.

    Simi Awujo (7/10):

    Hizo un buen trabajo al conseguir el empate y se movió bien en el centro del campo.

    Gabby George (6/10):

    Salió en la segunda parte de la prórroga.

    Lea Schuller (5/10):

    Solo jugó los últimos 15 minutos de la prórroga para intentar marcar la diferencia.

    Layla Drury (N/A):

    Entró en los últimos 10 minutos.

    Marc Skinner (6/10):

    Quizás podría haber hecho sus sustituciones un poco antes, pero dada la falta de descanso de su equipo, se defendieron bastante bien a pesar del resultado final.

