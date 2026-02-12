Calificaciones de las jugadoras del Manchester United femenino contra el Atlético de Madrid: Maya Le Tissier destaca en la victoria de las Red Devils, que ponen un pie en los cuartos de final de la Liga de Campeones

Las visitantes tardaron menos de tres minutos en abrir el marcador, cuando la excentrocampista del United Vilde Boe Risa regaló la posesión a su antiguo equipo en la parte alta del campo, lo que facilitó que Malard asistiera a Terland para romper el empate. La noruega pensó que había marcado el segundo solo cinco minutos después, cuando Ellen Wangerheim le pasó inteligentemente un cabezazo para que rematara a puerta, pero Terland estaba en fuera de juego.

Eso pareció servir de llamada de atención para el Atlético, que se metió mucho más en el partido a partir de ese momento, aunque sin crear ocasiones claras. El mayor susto del United se produjo cuando el campo empapado por la lluvia provocó un rebote engañoso del balón que sorprendió a Dominique Janssen y dejó sola a Amaiur Sarriegi, pero Anna Sandberg supo despejar el balón. La mayoría de los esfuerzos del equipo local fueron especulativos en el mejor de los casos en la primera parte, por lo que cuando Malard hizo el 2-0 justo antes del descanso, con un magnífico remate con efecto, parecía que el partido estaba prácticamente sentenciado.

Esa sensación se mantuvo en la segunda parte, cuando Jayde Riviere puso a prueba a Lola Gallardo con un potente disparo y Jess Park falló por poco el ángulo inferior desde el borde del área. Eso fue hasta que el Atleti se recuperó en los últimos compases. Boe Risa obligó a Phallon Tullis-Joyce a realizar una excelente parada tras un lanzamiento de falta, Synne Jensen irrumpió en el área y, inexplicablemente, optó por pasar en lugar de disparar, lo que permitió a Maya Le Tissier intervenir de forma brillante, y luego Jensen aprovechó un mal despeje de Tullis-Joyce y envió un remate de media volea que se fue por encima del larguero.

Pero el United mantuvo su ventaja de dos goles y añadió un tercero contra la corriente del juego cuando Zigiotti remató una bonita jugada colectiva en los últimos minutos, lo que significa que el Atlético necesita un milagro para superarles y pasar a cuartos de final la semana que viene.

GOAL puntúa a las jugadoras del United desde el Centro Deportivo de Alcalá de Henares...