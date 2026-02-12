Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Le Tissier Terland Malard Man Utd GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Calificaciones de las jugadoras del Manchester United femenino contra el Atlético de Madrid: Maya Le Tissier destaca en la victoria de las Red Devils, que ponen un pie en los cuartos de final de la Liga de Campeones

El Manchester United dio un gran paso hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina el jueves, con goles de Elisabeth Terland, Melvine Malard y Julia Zigiotti Olme que le dieron una victoria por 3-0 sobre el Atlético de Madrid en España. En su primera incursión en la competición, las Red Devils están prácticamente clasificadas para los cuartos de final y se enfrentarán al Bayern de Múnich en la siguiente ronda.

Las visitantes tardaron menos de tres minutos en abrir el marcador, cuando la excentrocampista del United Vilde Boe Risa regaló la posesión a su antiguo equipo en la parte alta del campo, lo que facilitó que Malard asistiera a Terland para romper el empate. La noruega pensó que había marcado el segundo solo cinco minutos después, cuando Ellen Wangerheim le pasó inteligentemente un cabezazo para que rematara a puerta, pero Terland estaba en fuera de juego.

Eso pareció servir de llamada de atención para el Atlético, que se metió mucho más en el partido a partir de ese momento, aunque sin crear ocasiones claras. El mayor susto del United se produjo cuando el campo empapado por la lluvia provocó un rebote engañoso del balón que sorprendió a Dominique Janssen y dejó sola a Amaiur Sarriegi, pero Anna Sandberg supo despejar el balón. La mayoría de los esfuerzos del equipo local fueron especulativos en el mejor de los casos en la primera parte, por lo que cuando Malard hizo el 2-0 justo antes del descanso, con un magnífico remate con efecto, parecía que el partido estaba prácticamente sentenciado.

Esa sensación se mantuvo en la segunda parte, cuando Jayde Riviere puso a prueba a Lola Gallardo con un potente disparo y Jess Park falló por poco el ángulo inferior desde el borde del área. Eso fue hasta que el Atleti se recuperó en los últimos compases. Boe Risa obligó a Phallon Tullis-Joyce a realizar una excelente parada tras un lanzamiento de falta, Synne Jensen irrumpió en el área y, inexplicablemente, optó por pasar en lugar de disparar, lo que permitió a Maya Le Tissier intervenir de forma brillante, y luego Jensen aprovechó un mal despeje de Tullis-Joyce y envió un remate de media volea que se fue por encima del larguero.

Pero el United mantuvo su ventaja de dos goles y añadió un tercero contra la corriente del juego cuando Zigiotti remató una bonita jugada colectiva en los últimos minutos, lo que significa que el Atlético necesita un milagro para superarles y pasar a cuartos de final la semana que viene.

GOAL puntúa a las jugadoras del United desde el Centro Deportivo de Alcalá de Henares...

  • Club Atletico de Madrid v Manchester United Women - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs First LegGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Phallon Tullis-Joyce (6/10):

    Tuvo un par de momentos dudosos con su distribución, pero lo compensó con la parada que empujó el tiro libre de Boe Risa al travesaño.

    Jayde Riviere (7/10):

    Demostró su fantástica capacidad ofensiva durante la primera hora, y luego se empleó a fondo en defensa cuando el Atlético presionó más al United en los últimos compases.

    Maya Le Tissier (8/10):

    Una roca absoluta en la zaga durante toda la noche, con grandes bloqueos y ganando muchos duelos. Su pase también fue excelente.

    Dominique Janssen (7/10):

    Una gran actuación con mucho trabajo defensivo para mantener la portería a cero.

    Anna Sandberg (6/10):

    Una actuación sólida, aunque sin brillar, antes de retirarse cojeando justo después del descanso por lo que parecía ser un problema en la rodilla sufrido al final de la primera parte y del que no pudo recuperarse.

    • Anuncios
  • Julia Zigiotti Olme Man Utd Women 2025-26 Getty Images

    Centro del campo

    Julia Zigiotti Olme (7/10):

    A veces un poco imprecisa en la posesión, pero hizo un gran trabajo sin balón y marcó un golazo para redondear la victoria.

    Hinata Miyazawa (6/10):

    Más discreta de lo habitual y sin poder dictar el juego como suele hacer, pero trabajó duro e intervino en algunos momentos importantes sin el balón.

    Jess Park (7/10):

    Realizó algunos pases incisivos, estuvo a punto de marcar y demostró sus capacidades defensivas al ganar todos sus duelos por el balón.

  • Melvine Malard Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Ellen Wangerheim (5/10):

    Medina la neutralizó en gran medida en una noche tranquila.

    Elisabeth Terland (8/10):

    Consiguió que su equipo tuviera un comienzo fulgurante y luego contribuyó con un gran trabajo en la posesión, retrocediendo regularmente un poco más para crear espacio para las demás y, a menudo, seleccionando a esas compañeras con un pase inteligente.

    Melvine Malard (8/10):

    Causó problemas al Atlético durante toda la noche. Marcó un gran gol y su toma de decisiones en el último tercio fue tan buena que le permitió asistir a las otras dos.

  • Club Atletico de Madrid v Manchester United Women - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs First LegGetty Images Sport

    Sustitutos y entrenador

    Gabby George (6/10):

    A veces un poco descuidada con el balón, pero lo compensó con un sólido trabajo defensivo.

    Lisa Naalsund (6/10):

    No vio mucho el balón en la media hora que estuvo en el campo tras salir desde el banquillo, pero cubrió mucho terreno y ayudó al United a superar una fase importante del partido.

    Simi Awujo (N/A):

    Salió en los últimos minutos.

    Marc Skinner (7/10):

    Tenía muchas opciones diferentes entre las que elegir en ataque y, aunque Wangerheim tuvo una noche tranquila, acertó al permitir que Terland y Malard mostraran su gran juego combinativo.

    Traducido automáticamente por GOAL-e

WSL Serie Primavera
Manchester United Women crest
Manchester United Women
MAN
London City Lionesses crest
London City Lionesses
LCL
0