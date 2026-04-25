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Seike Greenwood GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones de las jugadoras del Manchester City ante el Brighton: ¿Un giro inesperado en la lucha por el título de la WSL? Alex Greenwood y Rebecca Knaak se vieron desbordadas en la sorprendente derrota de las futuras campeonas

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Manchester City Women
A. Greenwood
WSL Serie Primavera
FEATURES
Brighton & Hove Albion Women vs Manchester City Women

Las esperanzas del Manchester City de asegurar el título de la Superliga Femenina antes de tiempo sufrieron un golpe tras perder 3-2 en Brighton el sábado. Kerolin adelantó pronto a las visitantes, pero el equipo de Andree Jeglertz falló en ataque y defendió mal, sumando así su tercera derrota liguera.

El City presionó alto, robó balones en campo de Brighton y abrió el marcador en el 5’: un disparo desviado de Kerolin desde el borde del área se coló por la escuadra. Khadija Shaw pudo marcar el segundo poco después, pero su disparo golpeó el poste. En la otra área, Maya Yamashita salvó un remate a bocajarro de Fran Kirby en un arranque frenético.

Después, el partido se calmó y Kerolin falló el 2-0 tras un pase de Shaw, deteniendo Nnadozie su disparo. El City lo pagó caro: en el descuento, la estadounidense Madison Haley marcó al ángulo para igualar.

Al inicio del segundo tiempo, Kiko Seike superó a Alex Greenwood por la izquierda y batió a Yamashita por bajo. La portera del City detuvo un nuevo intento de Haley, pero poco después la delantera del Brighton cabeceó el rechace y sentenció.

El City reaccionó y Shaw recortó distancias con un disparo raso, pero las visitantes cayeron. Así, quedan nueve puntos por encima del Chelsea, que tiene un partido menos, y once sobre el Arsenal, que aún debe jugar tres más en el último mes de liga.

GOAL puntúa a las jugadoras del City desde el Broadfield Stadium...

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Ayaka Yamashita (6/10):

    Realizó buenas paradas ante Kirby y Haley (dos veces), pero falló en el primer palo ante el potente disparo de Seike.

    Kerstin Casparij (5/10):

    Supuso una amenaza temprana por la banda derecha, pero estuvo lejos de su mejor nivel. Sus lanzamientos a balón parado resultaron irregulares.

    Jade Rose (6/10):

    La más segura de la zaga del City, mostró confianza casi todo el partido, aunque cayó engañada por el gran toque de Kirby que habilitó a Haley para empatar.

    Rebecca Knaak (3/10):

    Se vio constantemente fuera de posición ante la magnífica combinación entre Haley y Kirby. No tuvo la velocidad necesaria para recuperar su posición y quedó expuesta en la jugada previa al segundo gol de Haley.

    Alex Greenwood (3/10):

    Seike la humilló en una actuación lamentable de la capitana del City. Superada en los dos goles de la segunda parte y nerviosa con el balón.

    • Anuncios
  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Laura Blindkilde Brown (5/10):

    Mostró un par de buenos toques cerca del área del Brighton, pero no logró ejercer ningún control sobre el partido desde el centro del campo.

    Yui Hasegawa (5/10):

    Realizó buenos pases en profundidad, pero se mostró cada vez más cansada y comenzó a perder balones en la segunda parte.

    Kerolin (6/10):

    Recuperó bien el balón y marcó el primer gol, pero falló una ocasión clara para hacer el 2-0 justo antes del descanso. Le costó influir desde una posición más central y, tras quedar rodeada con frecuencia, fue sustituida al inicio del segundo tiempo.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Aoba Fujino (5/10):

    Fue una amenaza por su habilidad con el regate, pero le faltó el remate final.

    Khadija Shaw (5/10):

    Enlazó bien el juego y siempre pareció una amenaza cuando se colaba por detrás, pero le faltó su habitual puntería hasta que finalmente marcó en los últimos minutos.

    Lauren Hemp (6/10):

    El Brighton no le encontró la vuelta en algunos momentos y ella ofreció excelentes pases en profundidad a Shaw que no se aprovecharon. Quizás podría haber retrocedido más para ayudar a una Greenwood en apuros.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Mary Fowler (6/10):

    Mostró destellos de calidad tras sustituir a Kerolin antes de la hora, pero no impulsó la remontada.

    Grace Clinton (6/10):

    Jugó 20 minutos en su primera aparición desde febrero.

    Iman Beney (7/10):

    Aportó más empuje ofensivo tras sustituir a Casparij y su excelente pase en profundidad propició el gol de Shaw.

    Laura Coombes (N/A):

    Salió en los últimos 10 minutos.

    Andree Jeglertz (5/10):

    Alineó a Kerolin en el centro por la ausencia de Miedema; el inicio fue prometedor, pero no funcionó. Realizó cambios, aunque su equipo solo mostró urgencia cuando ya era tarde.

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