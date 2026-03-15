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Lauren James Chelsea HICGetty Images
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calificaciones de las jugadoras del Chelsea frente al Manchester United: ¡Tenía que ser Lauren James! La superestrella de las Lionesses vuelve a hacer de las suyas ante su antiguo club y lleva a las Blues a la gloria en la Copa de la Liga

La brillantez de Lauren James fue la protagonista del partido en el que el Chelsea revalidó el domingo la Copa de la Liga Femenina; la internacional inglesa volvió a ser la pesadilla del Manchester United, ya que su gol fue complementado por el remate oportunista de Aggie Beever-Jones, lo que dio a las Blues una victoria por 2-0 y el primer título de la temporada. En un partido reñido y con pocas ocasiones, el toque certero de James parecía destinado a ser decisivo antes de que Beever-Jones sentenciara la victoria en los últimos compases, coronando así un esfuerzo extraordinario de un Chelsea plagado de lesiones.

El United llegaba a este partido tras haber ganado solo una vez en sus últimos 16 encuentros contra las Blues, y su derrota más reciente se produjo precisamente en la última jornada de la quinta ronda de la FA Cup. Sin embargo, las Red Devils fueron superiores en los primeros compases y Elisabeth Terland, que jugaba en la delantera, brilló, creando problemas constantemente al centro del campo del Chelsea al aprovechar los huecos y disparar a puerta en cuanto tenía ocasión.

El equipo de Sonia Bompastor, que buscaba revalidar el título tras vencer por 2-1 al Man City en la final del año pasado, capeó el temporal y se adelantó en el marcador a los 20 minutos, cuando James aprovechó un error poco habitual de Dominique Janssen, se internó en el área y batió a Phallon Tullis-Joyce con un potente disparo. Era su sexto gol en sus últimos siete partidos contra el United, equipo del que se marchó para regresar al Chelsea, el club de su infancia.

Alyssa Thompson tuvo una gran ocasión de doblar la ventaja antes del descanso, tras un brillante pase en profundidad de Sjoeke Nusken, pero Maya Le Tissier realizó una magnífica entrada para despejar el peligro. A partir de ahí, el United volvió a parecer el equipo con más opciones, con un disparo de Terland al larguero y un remate fallido de Ellen Wangerheim a bocajarro.

Teniendo en cuenta las bajas defensivas que tenía el Chelsea, lo había hecho bien para mantener a raya a las Red Devils. La capitana Millie Bright estaba baja, Naomi Girma sufrió un golpe el día antes de la final y Kadeisha Buchanan solo pudo jugar una hora, en su primera titularidad desde noviembre de 2024. Cuando Nathalie Bjorn, la sustituta de Buchanan, se retiró cojeando y llorando a los pocos minutos de salir al campo, lo que obligó a una reorganización importante, el United debió de sentir que podía aprovechar la situación.

Pero aunque el Chelsea no ha estado a su mejor nivel este año —con su reinado de seis años como campeonas de la Superliga Femenina llegando a un final decepcionante, mientras las lesiones siguen acumulándose a un ritmo devastador—, hay algo que las Blues de Bompastor aún conservan: carácter, y mucho. Así que, a pesar de que el United era el equipo que podía reforzar sus opciones ofensivas desde el banquillo, recurriendo a una goleadora en serie como Lea Schuller y a una bicampeona de la Liga de Campeones como Fridolina Rolfo, fue el Chelsea quien marcó el segundo gol para sentenciar el partido, cuando Beever-Jones se impuso en su duelo físico con Hanna Lundkvist y empujó el balón más allá de Tullis-Joyce.

Cuando GOAL preguntó a Erin Cuthbert, capitana del Chelsea ese día, qué significaría para su equipo ganar esta final, teniendo en cuenta cómo ha ido la temporada, se mostró optimista. «Sería toda una declaración de intenciones», respondió. «Diría mucho sobre dónde se encuentra el equipo, diría mucho sobre lo resistentes que somos y de lo capaces que somos de encontrar la manera de ganar, que es lo que este equipo del Chelsea siempre ha hecho». Esa mentalidad de campeonas quedó patente aquí y, con dos trofeos más aún por disputar, es probable que vuelva a salir a relucir muchas más veces antes de que termine la temporada.

GOAL puntúa a las jugadoras del Chelsea en Ashton Gate...

  • Sandy Baltimore Jess Park Chelsea Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Portero y defensa

    Hannah Hampton (7/10):

    No tuvo que intervenir en jugadas a bocajarro, pero detuvo todos los disparos que le lanzó el United sobre un terreno de juego que, en ocasiones, resultaba complicado.

    Lucy Bronze (8/10):

    Un auténtico muro en la zaga, tanto como lateral derecha como central. 

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    En su primer partido como titular desde noviembre de 2024, tras recuperarse de una lesión en el ligamento cruzado anterior, jugó una gran hora en la que demostró su experiencia con su posicionamiento y su capacidad para intervenir en el momento oportuno.

    Veerle Buurman (8/10):

    Otra actuación increíblemente impresionante de esta joven jugadora de talento excepcional.

    Sandy Baltimore (7/10):

    Destacó brillantemente en su labor defensiva para mantener al United alejado de las zonas de peligro, al tiempo que apoyó bien el ataque.

    • Anuncios
  • Erin Cuthbert Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Centro del campo

    Keira Walsh (7/10):

    Le costó lidiar con los robos de balón de Terland en la primera parte, pero se impuso a ella en la segunda y ayudó a frenar el ataque del United.

    Erin Cuthbert (7/10):

    Al igual que Walsh, al principio no supo cómo lidiar con Terland, pero mejoró tras el descanso. No fue su mejor actuación, pero luchó con uñas y dientes para llevar al Chelsea a la victoria.

    Sjoeke Nusken (8/10):

    Una actuación magnífica de una jugadora que ha estado en el olvido esta temporada, pero que ha demostrado en los últimos partidos lo valiosa que es. Debería haber sumado una asistencia tras un pase sublime a Thompson y se asentó a la perfección como lateral derecha tras la salida cojeando de Bjorn.

  • Johanna Rytting Kaneryd Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Johanna Rytting Kaneryd (7/10):

    Su rendimiento no fue constante, pero se mantuvo firme y dio un pase brillante para el gol de Beever-Jones.

    Lauren James (8/10):

    Fue un quebradero de cabeza para el United cada vez que tocaba el balón gracias a su capacidad para mantener la posesión a toda costa, su confianza a la hora de regatear a las rivales y su fantástica lectura del juego. También trabajó duro cuando no tenía la posesión.

    Alyssa Thompson (6/10):

    No tocó mucho el balón, pero lo aprovechó cuando lo hizo, creando un par de ocasiones antes de tener una gran oportunidad en un uno contra uno, pero Le Tissier la alcanzó y frustró su intento. Fue sustituida en el descanso.

  • Chelsea v Manchester United - Subway Women's League Cup FinalGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Aggie Beever-Jones (7/10):

    Sustituyó a Thompson en el descanso y aportó algo diferente al United. Demostró una gran tenacidad en su gol.

    Nathalie Bjorn (N/A):

    Regresó tras una lesión al sustituir a Buchanan poco después de la hora de juego, pero tuvo que abandonar el terreno de juego cojeando apenas unos minutos después tras sufrir una lesión leve en la pantorrilla.

    Wieke Kaptein (6/10):

    Aportó energía al centro del campo sin balón y también supuso una amenaza en ataque.

    Lexi Potter (N/A):

    Sustituta en los últimos compases del partido.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Se enfrentó a muchas adversidades debido a las lesiones, pero hizo todo lo posible por gestionar la situación. Su sustitución en el descanso sorprendió, pero dio sus frutos cuando Beever-Jones marcó el segundo.

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