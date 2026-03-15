Calificaciones de las jugadoras del Chelsea frente al Manchester United: ¡Tenía que ser Lauren James! La superestrella de las Lionesses vuelve a hacer de las suyas ante su antiguo club y lleva a las Blues a la gloria en la Copa de la Liga

El United llegaba a este partido tras haber ganado solo una vez en sus últimos 16 encuentros contra las Blues, y su derrota más reciente se produjo precisamente en la última jornada de la quinta ronda de la FA Cup. Sin embargo, las Red Devils fueron superiores en los primeros compases y Elisabeth Terland, que jugaba en la delantera, brilló, creando problemas constantemente al centro del campo del Chelsea al aprovechar los huecos y disparar a puerta en cuanto tenía ocasión.

El equipo de Sonia Bompastor, que buscaba revalidar el título tras vencer por 2-1 al Man City en la final del año pasado, capeó el temporal y se adelantó en el marcador a los 20 minutos, cuando James aprovechó un error poco habitual de Dominique Janssen, se internó en el área y batió a Phallon Tullis-Joyce con un potente disparo. Era su sexto gol en sus últimos siete partidos contra el United, equipo del que se marchó para regresar al Chelsea, el club de su infancia.

Alyssa Thompson tuvo una gran ocasión de doblar la ventaja antes del descanso, tras un brillante pase en profundidad de Sjoeke Nusken, pero Maya Le Tissier realizó una magnífica entrada para despejar el peligro. A partir de ahí, el United volvió a parecer el equipo con más opciones, con un disparo de Terland al larguero y un remate fallido de Ellen Wangerheim a bocajarro.

Teniendo en cuenta las bajas defensivas que tenía el Chelsea, lo había hecho bien para mantener a raya a las Red Devils. La capitana Millie Bright estaba baja, Naomi Girma sufrió un golpe el día antes de la final y Kadeisha Buchanan solo pudo jugar una hora, en su primera titularidad desde noviembre de 2024. Cuando Nathalie Bjorn, la sustituta de Buchanan, se retiró cojeando y llorando a los pocos minutos de salir al campo, lo que obligó a una reorganización importante, el United debió de sentir que podía aprovechar la situación.

Pero aunque el Chelsea no ha estado a su mejor nivel este año —con su reinado de seis años como campeonas de la Superliga Femenina llegando a un final decepcionante, mientras las lesiones siguen acumulándose a un ritmo devastador—, hay algo que las Blues de Bompastor aún conservan: carácter, y mucho. Así que, a pesar de que el United era el equipo que podía reforzar sus opciones ofensivas desde el banquillo, recurriendo a una goleadora en serie como Lea Schuller y a una bicampeona de la Liga de Campeones como Fridolina Rolfo, fue el Chelsea quien marcó el segundo gol para sentenciar el partido, cuando Beever-Jones se impuso en su duelo físico con Hanna Lundkvist y empujó el balón más allá de Tullis-Joyce.

Cuando GOAL preguntó a Erin Cuthbert, capitana del Chelsea ese día, qué significaría para su equipo ganar esta final, teniendo en cuenta cómo ha ido la temporada, se mostró optimista. «Sería toda una declaración de intenciones», respondió. «Diría mucho sobre dónde se encuentra el equipo, diría mucho sobre lo resistentes que somos y de lo capaces que somos de encontrar la manera de ganar, que es lo que este equipo del Chelsea siempre ha hecho». Esa mentalidad de campeonas quedó patente aquí y, con dos trofeos más aún por disputar, es probable que vuelva a salir a relucir muchas más veces antes de que termine la temporada.

GOAL puntúa a las jugadoras del Chelsea en Ashton Gate...