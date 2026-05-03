A los 13 minutos, Niamh Charles centró perfecto y Kerr remató al ángulo. La semana pasada igualó el récord de Fran Kirby con el Chelsea en la WSL; este cabezazo, su gol 64 en 92 partidos, le permitió superarla. Un logro oportuno, pues podría haber sido el penúltimo partido de Kerr en la WSL, ya que su contrato en Londres expira y se rumorea su regreso a Estados Unidos.

El Leicester, que venía de perder 7-0 contra el Arsenal, sabe que jugará un playoff de descenso ante el Charlton, tercero de la WSL 2. Pese a que la derrota no modificaba su futuro inmediato, mejorar la imagen era clave para la confianza de cara al decisivo duelo de ascenso. El tempranero gol mermó la moral de las ‘Foxes’, ya afectada por la superioridad de James, quien, libre de marca, dictó el ritmo del partido.

Moviéndose con la libertad que le ha permitido destacar en casi todos los partidos desde que recuperó la plena forma tras una lesión de rodilla, James realizaba con frecuencia los pases que permitían al Chelsea colarse por detrás de la defensa del Leicester. Luego, en seis minutos de la primera parte, conectó dos magníficos disparos que sentenciaron el resultado incluso antes del descanso.

En el primero se desmarcó y, con un disparo con efecto desde el borde del área, batió a la portera. El segundo, de falta, rozó el larguero antes de entrar.

El Leicester obtuvo un botín inesperado cuando Lucy Bronze, sin mirar, cedió un pase atrás defectuoso que Shannon O'Brien aprovechó para marcar ante Livia Peng, quien reemplazó a Hannah Hampton en la portería del Chelsea. El tanto, apenas el tercero en 10 duelos ante los cinco grandes de la WSL, animó a las Foxes, que defendieron con uñas y dientes el resto del encuentro mientras Bompastor reservaba fuerzas para la semifinal de la FA Cup ante el Manchester City la próxima semana.

El Chelsea podría haber ampliado la ventaja si hubiera apretado más, pero priorizó gestionar el esfuerzo de sus jugadoras tras asegurar el podio. Quedar segundas evitaría la previa de la Champions, y aunque la defensa del título fue irregular, ya tienen la Copa de la Liga y siguen vivas en la FA Cup.

GOAL puntúa a las jugadoras del Chelsea desde el King Power Stadium...