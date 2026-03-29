Calificaciones de las jugadoras del Chelsea frente al Aston Villa: Sjoeke Nusken salva los honores de una Lucy Bronze plagada de errores en un caótico y emocionante partido de la WSL con siete goles

No habían transcurrido ni dos minutos de juego cuando las visitantes del Aston Villa rompieron el empate a cero en el oeste de Londres. Un pase en horizontal poco acertado de Bronze fue interceptado con facilidad por Chasity Grant, quien continuó su carrera hacia el área y envió un centro raso que fue rematado a la red en el primer palo.

El Chelsea tomó el control del partido a partir de ahí y mereció su empate en el minuto 20, cuando Nusken envió un pase a Kerr y la delantera australiana superó a Ellie Roebuck, que se había quedado descolocada.

Las Blues se adelantaron tres minutos más tarde cuando, tras un córner en corto, la estrella de la selección estadounidense Girma tocó ligeramente un centro con efecto de James. La número 10 del Chelsea se anotó su nombre en el marcador cuatro minutos después, al internarse desde la banda derecha y enviar un potente disparo raso con la izquierda al fondo de la red desde 25 metros.

En lugar de desmoronarse bajo la presión, el Villa se aferró a un clavo ardiendo poco después de la media hora de juego, cuando Kirsty Hanson se escabulló por detrás y superó a Bronze para rematar a puerta un centro raso desde la derecha. Hanson empató el partido en el minuto 35, cuando un cabezazo de Bronze se elevó en el aire y le cayó a la delantera escocesa, que disparó una volea con efecto al ángulo inferior.

Una ajustada decisión de fuera de juego privó a Kerr de un penalti tras la reanudación, después de que Roebuck —que más tarde abandonó el campo entre lágrimas tras sufrir una lesión— la derribara, mientras que Hanson estuvo a punto de completar su hat-trick al estrellar un disparo lejano contra la escuadra.

El Chelsea, campeón de la WSL durante seis temporadas consecutivas, finalmente se llevó el triunfo a ocho minutos del final, cuando Kerr controló hábilmente el balón para Nusken y esta envió un disparo milimétrico al ángulo superior desde el borde del área.

GOAL puntúa a las jugadoras del Chelsea en Kingsmeadow...