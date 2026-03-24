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Calificaciones de las jugadoras del Chelsea frente al Arsenal: Lauren James hace magia, pero las Blues están a un paso de quedar eliminadas de la Liga de Campeones tras las decepcionantes actuaciones de Hannah Hampton y Keira Walsh

Player ratings
Chelsea FC Women
FEATURES
Arsenal Women vs Chelsea FC Women
Liga de Campeones
L. James
H. Hampton
K. Walsh

Las esperanzas del Chelsea de conquistar su primer título de la Liga de Campeones femenina penden de un hilo tras caer por 3-1 ante su rival y actual campeón, el Arsenal, en el partido de ida de los cuartos de final. Dado que la campaña de ambas escuadras en la Superliga Femenina no está yendo nada bien, la importancia de sus resultados en Europa no ha hecho más que aumentar, y son las Gunners las que parten con ventaja de cara al partido de vuelta de la próxima semana en Stamford Bridge.

El Chelsea, mermado por diversas lesiones y problemas físicos, estuvo a punto de adelantarse en el marcador a los siete minutos, cuando Lucy Bronze habilitó a Alyssa Thompson por la banda derecha; la extremo estadounidense recortó hacia dentro y su disparo fue desviado al poste por Laia Codina. La presión inicial continuó cuando Lauren James se escapó de Codina y encontró espacio para rematar, pero su disparo se estrelló en el mismo poste que había golpeado Thompson momentos antes.

Sin embargo, contra la lógica del juego, el Arsenal rompió el empate. Un lanzamiento de falta de Katie McCabe encontró la cabeza de Stina Blackstenius, que se coló entre Erin Cuthbert y Keira Walsh para rematar de cabeza ante una Hannah Hampton indefensa.

El Chelsea se encontró con dos goles en contra en el minuto 32. Una jugada muy bien elaborada terminó con Chloe Kelly recogiendo el balón sin oposición a 25 metros de la portería, y su disparo especulativo se coló por debajo de los brazos de Hampton.

Las Blues metieron el balón en la red justo antes del descanso cuando Veerle Buurman se elevó por encima de Codina para rematar de cabeza un tiro libre tras un desvío de Kadeisha Buchanan que dejó fuera de juego a la portera Anneke Borbe. Sin embargo, el árbitro pitó una supuesta falta de Buurman y, inexplicablemente, el VAR no vio motivos para revisar la jugada, lo que provocó un gran revuelo en la banda.

A falta de 25 minutos, el Chelsea recortó distancias de una manera escandalosa. El Arsenal creyó haber despejado el balón tras un córner, pero James apareció a 25 metros de la portería y envió el balón a la escuadra con un sensacional disparo con su pierna izquierda, la menos hábil, a medio toque y a medio golpear.

Sin embargo, ese respiro duró poco, ya que el Arsenal volvió a ampliar su ventaja a dos goles. En un rápido contraataque, Buchanan salió a presionar a Blackstenius, quien, en cambio, le pasó el balón a Alessia Russo para que rematara a puerta.

James obligó a Borbe a realizar una gran parada con otro magnífico disparo desde lejos, mientras el Chelsea intentaba recortar distancias de nuevo, y vieron cómo les anulaban otro gol por falta después de que Buchanan diera una patada a la portera del Arsenal para empujar el balón al fondo de la red tras un saque de esquina. En el otro extremo del campo, Johanna Rytting Kaneryd realizó un despeje crucial sobre la línea de gol para evitar el tanto de Lotte Wubben-Moy, y así terminó el reñido partido de ida con un 3-1.

GOAL puntúa a las jugadoras del Chelsea en el Emirates...

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-ARSENAL-CHELSEAAFP

    Portero y defensa

    Hannah Hampton (4/10):

    Probablemente debería haberlo hecho mejor para detener el disparo lejano de Kelly, que dejó sin aliento al Chelsea y les puso las cosas muy difíciles para evitar la eliminación de la Liga de Campeones.

    Lucy Bronze (7/10):

    Influyó en el partido con gran delicadeza gracias a su experiencia y calidad, sabiendo perfectamente dónde colocarse y a quién involucrar en el juego en cada momento.

    Naomi Girma (6/10):

    No tuvo miedo de intentar abrir el juego del Arsenal con sus pases arriesgados. Fue sustituida por la extremo Rytting Kaneryd cuando Bompastor reorganizó el equipo.

    Kadeisha Buchanan (5/10):

    Aguantó los 90 minutos tras superar un susto inicial por una lesión en el tendón de la corva. Le dio a Russo la oportunidad de marcar el tercer gol del Arsenal al subir al ataque y habilitar a Blackstenius. Le anularon un gol en los últimos minutos porque el seguimiento de su disparo golpeó directamente a Borbe en el abdomen.

    Veerle Buurman (6/10):

    Se le negó cruelmente su primer gol con el Chelsea por una decisión extremadamente dura del árbitro y del VAR antes del descanso, aparentemente castigada por un empuje a Codina. Terminó el partido como central.

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  • Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Keira Walsh (4/10):

    Perdió el control de Blackstenius, lo que propició el primer gol del Arsenal, mientras que Russo encontró a menudo espacios para actuar por detrás del número 6 titular del Chelsea.

    Erin Cuthbert (5/10):

    Recorrió el campo con energía, recuperando balones y creando oportunidades solo con su presión. No fue tan eficaz en la posesión. Fue sustituida por Kaptein.

    Sjoeke Nusken (5/10):

    De igual modo, estuvo presente en cada centímetro del campo. Sin embargo, las tres centrocampistas del Chelsea carecieron de la serenidad necesaria para calmar el partido cuando el Arsenal llevaba la iniciativa.

  • Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    Ataque

    Alyssa Thompson (7/10):

    El motor del Chelsea por ambas bandas, aprovechando bien su aceleración y rapidez para abrir el juego y poner en aprietos al Arsenal. Tuvo mala suerte al no marcar el primer gol de la eliminatoria, ya que su disparo fue desviado al poste.

    Lauren James (8/10):

    Una futbolista con un talento increíble y la mejor jugadora sobre el terreno de juego. Realizó una actuación llamativa en el último tercio del campo incluso antes de marcar por la escuadra de la portería del Arsenal.

    Sandy Baltimore (5/10):

    No encontró la manera de influir en el partido desde el juego abierto como extremo y fue desplazada al lateral izquierdo tras la entrada de Rytting Kaneryd.

  • Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Johanna Rytting Kaneryd (6/10):

    Sustituyó a Girma, aportando frescura al ataque y proporcionando más equilibrio en el último tercio que Baltimore.

    Wieke Kaptein (N/A):

    Salió al campo en los últimos minutos en sustitución de Cuthbert.

    Sonia Bompastor (6/10):

    No tuvo mucho margen de maniobra con una plantilla mermada, mientras que el Chelsea jugó en general bien. Sin embargo, ahora les espera una dura batalla para alcanzar las semifinales.

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