Calificaciones de las jugadoras del Chelsea contra el Manchester United: Naomi Girma y Sam Kerr, las heroínas de la FA Cup, mientras las Blues luchan por pasar a cuartos de final

Tras algunos resultados difíciles y actuaciones decepcionantes en las últimas semanas, el Chelsea se mostró mucho mejor aquí, controlando el partido y creando numerosas ocasiones. En muchas ocasiones, solo se vio impedido de adelantarse en el marcador gracias a las grandes paradas de Phallon Tullis-Joyce, que repelió los peligrosos disparos de Alyssa Thompson, Erin Cuthbert y Lauren James en la primera parte. Y cuando la estadounidense parecía vencida, tras un rebote del balón en el área tras un córner, Dominique Janssen estuvo allí para despejar sobre la línea de gol.

Tras mantener a raya a las Blues, el United creció en la segunda parte y pareció más cerca de marcar durante un buen rato, con una ocasión destacada de Jess Park, que había desperdiciado una buena oportunidad en la primera parte, que estrelló un potente disparo contra el poste de la portería de Hannah Hampton. Antes, un disparo de Lisa Naalsund se desvió por poco, mientras que Melvine Malard no pudo aprovechar un buen pase de Ellen Wangerheim y su remate de media volea se fue muy desviado.

Justo cuando el partido parecía abocado a la prórroga, Kerr acudió al rescate del Chelsea y marcó su noveno gol en diez partidos contra el United con un excelente remate a solo doce minutos del final. Pero las Blues solo pudieron mantener esa ventaja durante un par de minutos, ya que Awujo respondió con un inteligente remate que volvió a poner el partido en marcha para la prórroga.

Sin embargo, eso solo retrasó lo inevitable, ya que Girma tardó nueve minutos en marcar el tercer gol del partido a partir de una jugada a balón parado, después de que Tullis-Joyce realizara otra parada espectacular para evitar el gol de Veerle Buurman. Esto mantiene viva la defensa del título de la FA Cup por parte de las Blues, y Bompastor y su equipo conocerán el lunes a sus rivales en cuartos de final.

GOAL puntúa a las jugadoras del Chelsea en Kingsmeadow...