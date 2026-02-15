Goal.com
Calificaciones de las jugadoras del Chelsea contra el Liverpool: la magia de Lauren James marca la diferencia y las Blues de Sonia Bompastor consiguen una victoria vital en la WSL

La brillantez de Lauren James ayudó al Chelsea a aumentar sus posibilidades de clasificarse para la Liga de Campeones Femenina de la próxima temporada, con una importante victoria por 2-0 sobre el Liverpool el domingo. Las Blues se aseguraron los tres puntos en un momento en el que muchos rumores negativos rodeaban al club. Los decepcionantes resultados llevaron a cuestionar a la entrenadora Sonia Bompator y su futuro, mientras que la salida del director de fútbol femenino Paul Green esta semana causó un gran revuelo. Pero las jugadoras hicieron todo lo que pudieron el domingo, derrotando a un Liverpool revitalizado gracias a los goles de James y Sjoeke Nusken.

No fue una actuación memorable por parte del Chelsea. Las Reds comenzaron de manera brillante y su presión puso al Blues en apuros en algunos momentos, con Alice Bergstrom incluso marcando un gol a los cuatro minutos, pero fue anulado porque había cometido una falta con la mano antes de rematar.

Sin una clara número 9 en la alineación inicial, el Chelsea carecía de un punto de referencia en ataque, con Alyssa Thompson, James y Nusken rondando por la zona donde normalmente estarían Sam Kerr o Aggie Beever-Jones, y esa ambición de mostrar fluidez en una formación con peculiaridades y desequilibrios únicos no tuvo el efecto deseado inicialmente, ya que la falta de estructura resultó ser un problema.

Sin embargo, el Chelsea seguía teniendo suficiente calidad en su alineación para crear ocasiones, y fue James quien la proporcionó justo antes del descanso, con un centro raso que Nusken remató brillantemente para romper el empate. Luego superó esa jugada poco después de la hora de juego, entrando desde la izquierda y lanzando un maravilloso disparo desde el borde del área que superó a Jennifer Falk, sentenció el resultado y permitió al Chelsea abrir una ventaja de cuatro puntos sobre el Arsenal, cuarto clasificado, cuyo partido contra el Brighton se pospuso el domingo.

GOAL puntúa a las jugadoras del Chelsea en Kingsmeadow...

  • Ellie Carpenter Ceri Holland Chelsea Liverpool Women 2025-26Getty Images

    Portero y defensa

    Hannah Hampton (7/10):

    Una actuación sólida, sobre todo teniendo en cuenta que no siempre se puede decir lo mismo de la defensa que tenía delante.

    Ellie Carpenter (6/10):

    Tuvo bastante trabajo defensivo al comienzo del partido y, como resultado, no pudo desarrollar su juego ofensivo. Sin embargo, fue mejorando a medida que avanzaba el partido y cumplió bien con su tarea.

    Naomi Girma (6/10):

    Tuvo algunos momentos dudosos al comienzo del partido, pero mejoró a medida que avanzaba, mostrándose más segura y serena en defensa con el paso del tiempo.

    Veerle Buurman (7/10):

    Se adaptó bien al cambio de posición a mitad del partido y ayudó a abrir espacios para las demás cuando subía al ataque.

    Sandy Baltimore (5/10):

    Subió mucho al ataque, pero fue relativamente ineficaz y, en ocasiones, un poco desorientada en defensa, antes de ser sustituida en el descanso.

  • Centro del campo

    Keira Walsh (6/10):

    Descuidada en la posesión al principio y con dificultades en algunos momentos ante la presión del Liverpool, pero, al igual que otras, se adaptó y mejoró.

    Erin Cuthbert (6/10):

    Una de las pocas jugadoras que aportó calidad en la posesión en algunos momentos, aunque a menudo se la echó en falta en los duelos.

    Sjoeke Nusken (7/10):

    Ha tenido dificultades para jugar esta temporada, pero siempre ha respondido bien a ese reto cuando se le ha dado la oportunidad, como volvió a hacer aquí. Marcó un gol brillante.

  • Lauren James Johanna Rytting Kaneryd Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Johanna Rytting Kaneryd (5/10):

    Cubrió mucho terreno y se colocó bien, pero no logró aportar calidad en sus pases finales.

    Lauren James (8/10):

    Se le dio libertad de movimiento y la aprovechó para encontrar espacios y crear dos momentos de calidad en el partido, que dieron la victoria a su equipo.

    Alyssa Thompson (5/10):

    Trabajó duro y se implicó mucho, pero le costó ser eficaz en ataque en esta ocasión.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Sustitutos y entrenador

    Lucy Bronze (7/10):

    Disfrutó de 45 minutos sólidos en su regreso tras una lesión, especialmente teniendo en cuenta que jugó en una posición poco habitual para ella, la de central. Ayudó al Chelsea a mostrarse mucho más sólido en defensa.

    Sam Kerr (6/10):

    Se colocó bien y fue un punto de referencia importante en ataque, pero desperdició una gran oportunidad.

    Lexi Potter (N/A):

    Disfrutó de 15 buenos minutos en el campo, ya que su papel dentro de la plantilla del Chelsea sigue creciendo.

    Wieke Kaptein (N/A):

    Salió en los últimos minutos, cuando el Chelsea ya tenía asegurada la victoria.

    Aggie Beever-Jones (N/A):

    Otra sustitución tardía.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Se podrían plantear dudas sobre cómo organizó el equipo, especialmente en ataque. Pero respondió bien con un cambio en el descanso que reforzó la defensa y James aprovechó su libertad de movimiento para decidir el partido.

