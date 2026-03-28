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Arsenal W Tottenham GFXGOAL

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Calificaciones de las jugadoras del Arsenal frente al Tottenham: Alessia Russo tiñe de rojo el norte de Londres con un hat-trick en 22 minutos, mientras las Gunners ascienden al segundo puesto de la WSL

Player ratings
Arsenal Women
A. Russo
FEATURES
WSL Serie Primavera
Arsenal Women vs Tottenham Hotspur Women
Tottenham Hotspur Women

Una tripleta de Alessia Russo en la primera parte impulsó al Arsenal a una victoria por 5-2 sobre su rival del norte de Londres, el Tottenham Hotspur, en la Superliga Femenina el sábado. Las Gunners tienen la mirada puesta en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea, tras haber vencido a las Blues por 3-1 en el partido de ida el martes, antes de visitar Stamford Bridge a mediados de esta semana, y se aseguraron de seguir en la lucha por clasificarse para la próxima edición con una contundente victoria en la competición nacional.

El Arsenal se adelantó en el marcador a los cinco minutos con relativa facilidad. Un saque de esquina con efecto hacia dentro de Katie McCabe encontró a Russo en un espacio enorme, y esta envió el balón al fondo de la red con un potente cabezazo.

Momentos después, Russo duplicó la ventaja de las locales. Olivia Smith reaccionó con rapidez para girarse en el espacio justo fuera del área y le pasó el balón a Russo, que superó a la portera Lize Kop y lo introdujo en la portería vacía.

El Spurs logró marcar su primer gol de la WSL en el Emirates y empató a mitad de la primera parte. Otro buen córner fue desviado por Amanda Nilden hacia Cathinka Tandberg, y el último toque lo dio Frida Maanum, del Arsenal, antes de que el balón superara a Daphne van Domselaar y entrara en la portería.

Pero la alegría de las visitantes duró poco, ya que Russo completó su hat-trick en el minuto 27, tras un pase de Kop que la delantera convirtió desde cerca.

Renee Slegers supo aprovechar la profundidad de su banquillo en beneficio del Arsenal en la segunda parte, y la suplente Caitlin Foord anotó el cuarto de las Gunners con un potente disparo al primer palo tras un centro en profundidad de Smilla Holmberg.

El Tottenham redujo la diferencia a dos goles después de que Matilda Vinberg controlara el balón con el pecho y se lo dejara a Bethany England, cuyo disparo fue demasiado potente para Van Domselaar.

En la última jugada del partido, Stina Blackstenius se escapó en carrera para marcar y redondear el marcador, mientras el Arsenal lograba su undécima victoria consecutiva en todas las competiciones y volvía a auparse al segundo puesto de la tabla de la WSL tras la derrota del Manchester United ante el líder indiscutible, el Manchester City, el sábado por la mañana.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal desde el Emirates...

  • Katie McCabe Arsenal 2026Getty Images

    Portero y defensa

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Una de las cinco titulares que volvieron a la alineación tras quedarse fuera de la victoria del martes en la Liga de Campeones contra el Chelsea. Realizó una increíble parada con la yema de los dedos en un estiramiento para detener un disparo de England, antes de dejar pasar otro de sus tiros entre sus dedos.

    Smilla Holmberg (8/10):

    Subió mucho y, en ocasiones, actuó como extremo derecho, superando a sus compatriotas Nilden y Vinberg por la banda izquierda del Tottenham. Realizó una asistencia espectacular para Foord.

    Lotte Wubben-Moy (7/10):

    Junto con Catley, hizo un gran trabajo para limitar la amenaza física de Tandberg.

    Steph Catley (7/10):

    Igualmente impresionante a la hora de garantizar que el Spurs tuviera poco que hacer en el último tercio del campo, al menos en juego abierto.

    Katie McCabe (7/10):

    Puso en marcha el partido con un córner endiablado que Russo remató de cabeza al principio del encuentro. Al igual que Holmberg, le encantaba subir al ataque como una delantera más. Estuvo a punto de marcar ella misma, pero Kop desvió por encima del larguero su lanzamiento de falta.

    • Anuncios
  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Kim Little (7/10):

    Homenajeada antes del partido por sus servicios al club tras superar la marca de las 400 apariciones y firmar un nuevo contrato de un año. Realizó una gran actuación, destacando una magnífica entrada para recuperar el balón ante Maika Hamano cuando el Tottenham buscaba romper el empate y el Arsenal no tenía jugadoras de campo atrás. Fue sustituida al final del partido por Codina.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Fue capaz de deslizarse sin esfuerzo entre las centrocampistas del Tottenham siempre que quiso. Fue sustituida por Pelova.

    Frida Maanum (6/10):

    No tuvo su peor partido, aunque su actuación se vio empañada por un gol en propia puerta que dio momentáneamente esperanzas a las Spurs en una primera parte frenética.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Chloe Kelly (6/10):

    La delantera más discreta del Arsenal en este partido, aunque aún así logró añadir un par de regates ingeniosos a su repertorio personal. Fue sustituida por Mead justo después del descanso.

    Alessia Russo (10/10):

    Una delantera llena de confianza en estos momentos, que llevó su magnífica racha al derbi con un hat-trick en 22 minutos. Ya suma 19 goles en todas las competiciones esta temporada, a solo uno de su récord personal de la temporada 2024-25. Recibió una ovación cuando fue sustituida por Blackstenius.

    Olivia Smith (8/10):

    Una auténtica amenaza durante toda la primera parte, conectando bien con Russo y asistiendo en su segundo gol de camino al hat-trick. Sustituida en el descanso por Foord tras recibir una tarjeta amarilla.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Caitlin Foord (8/10):

    Sustituyó a Smith en la segunda parte. Marcó su primer gol en la WSL desde el 12 de septiembre, poniendo fin a una sequía de 12 partidos.

    Beth Mead (6/10):

    Salió al campo en sustitución de Kelly. Trabajó duro sin balón.

    Stina Blackstenius (8/10):

    Jugó su partido número 150 con el Arsenal, sustituyendo a Russo. Marcó un gol en el último suspiro.

    Viktoria Pelova (7/10):

    Salió al campo en sustitución de Caldentey. Asistió a Blackstenius en el último minuto.

    Laia Codina (N/A):

    Salió en sustitución de Little en los últimos compases del partido.

    Renee Slegers (8/10):

    El Arsenal ha cobrado vida en la segunda mitad de la temporada, sumando 11 victorias consecutivas. Puede que el título de la WSL esté prácticamente perdido, pero Slegers ha construido un equipo que sin duda podría revalidar el título de la Liga de Campeones.

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