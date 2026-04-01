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Arsenal Chelsea ratings GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Calificaciones de las jugadoras del Arsenal frente al Chelsea: ¡Sin Leah Williamson, no hay problema! Lotte Wubben-Moy vuelve a brillar, mientras que Daphne van Domselaar realiza paradas espectaculares y las Gunners mantienen vivas sus opciones de revalidar el título de la Liga de Campeones

Player ratings
Arsenal Women
L. Wubben-Moy
D. van Domselaar
Liga de Campeones
Chelsea FC Women vs Arsenal Women
FEATURES

La defensa del título de la Liga de Campeonas femenina por parte del Arsenal sigue más que bien encaminada después de que las Gunners resistieran los intentos de remontada del Chelsea el miércoles, cayendo por un ajustado 1-0 en los últimos minutos, pero imponiéndose por un 3-2 en el global. Daba la sensación de que las Blues tenían que salir con fuerza y marcar pronto para tener alguna posibilidad de remontar el marcador, y así, una vez que el Arsenal les impidió hacerlo, el pase a las semifinales apenas estuvo en duda.

En general, no fue un partido con muchas jugadas destacadas. El Chelsea comenzó con buenas intenciones, con Ellie Carpenter, Alyssa Thompson y Lauren James creando problemas en particular, pero el Arsenal se mantuvo firme para evitar que las locales crearan ocasiones de peligro. Sjoeke Nusken desperdició una buena ocasión al principio, y Thompson también remató de volea fuera por poco, pero hubo que esperar hasta el minuto 52 para que el Chelsea realizara su primer disparo a puerta, cuando Sam Kerr obligó a Daphne van Domselaar a realizar la primera de sus magníficas paradas.

Esa jugada pareció dar un nuevo impulso a las Blues y la entrenadora Sonia Bompastor respondió con algunos cambios ofensivos, pero no fue hasta el final del partido cuando el Chelsea realmente puso contra las cuerdas al Arsenal; y cuando lo hizo, se encontró con una Van Domselaar en un estado de forma aparentemente imbatible. Después de que Veerle Buurman estrellara un balón en el poste y de que a Stina Blackstenius le anularan un cabezazo por un fuera de juego muy ajustado en el otro extremo del campo, la portera de las Gunners realizó una parada de auténtica talla mundial al desviar al poste un cabezazo de Nusken, confirmando que simplemente no estaba destinado a ser el día del Chelsea.

Nusken recortaría distancias en el tiempo de descuento, pero ya era demasiado tarde para cambiar el rumbo del partido. Así, mientras continúa la espera de las Blues por su primer título de la Liga de Campeonas Femenina —una espera que sus rivales londinenses disfrutarán prolongando—, el Arsenal sigue defendiendo su segundo título europeo. ¿Quién será el próximo rival de las Gunners? O bien el Lyon, el ocho veces campeón al que vencieron en las semifinales del año pasado, o bien el Wolfsburgo, el dos veces campeón que les derrotó en una dramática eliminatoria en las semifinales hace tres años.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal en Stamford Bridge...

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-ARSENALAFP

    Portero y defensa

    Daphne van Domselaar (8/10):

    Realizó una parada realmente brillante para detener a Kerr al comienzo de la segunda parte, lo que impidió que el Chelsea iniciara la remontada, y luego realizó una aún mejor en los últimos minutos para frustrar a Nusken.

    Emily Fox (7/10):

    Mantuvo un duelo apasionante con su compatriota Thompson, ganando buena parte de los duelos a pesar de que la extremo se mostró muy activa.

    Lotte Wubben-Moy (8/10):

    Otra actuación realmente sólida de una jugadora en excelente forma.

    Steph Catley (7/10):

    Se mantuvo firme en defensa y fue sólida en la posesión antes de ser sustituida justo antes del descanso por un problema en la pantorrilla.

    Katie McCabe (7/10):

    Al igual que en el partido de ida, empezó bien por la izquierda y luego impresionó por lo bien que se adaptó a tener que jugar de central.

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  • Chelsea FC v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Kim Little (7/10):

    Cubrió mucho terreno en el centro del campo, lo que permitió a Caldentey tomar el control del juego en posesión.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Excelente con el balón, lo que ayudó al Arsenal a gestionar bien el partido, teniendo en cuenta la gran presión a la que estaba sometido el Chelsea para tomar las riendas del encuentro y buscar los goles.

    Alessia Russo (7/10):

    Volvió a jugar de forma brillante en una posición más retrasada. Muchos toques delicados y grandes jugadas de movimiento.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-ARSENALAFP

    Ataque

    Olivia Smith (6/10):

    Sin un impulso real por parte del Arsenal para buscar goles, el ataque no fue especialmente dinámico, pero Smith siguió mostrando una eficacia impresionante con el balón, creando un par de ocasiones decentes a pesar de sus limitados toques.

    Stina Blackstenius (7/10):

    No consiguió marcar, ya que su gol fue anulado por un fuera de juego muy ajustado, pero mantuvo a la defensa del Chelsea en vilo durante todo el partido con sus movimientos y algunas buenas combinaciones.

    Caitlin Foord (6/10):

    No paró de correr y nunca dudó a la hora de disparar, asegurándose siempre de que la zaga del Chelsea tuviera algo de lo que preocuparse.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-ARSENALAFP

    Suplentes y entrenador

    Taylor Hinds (6/10):

    Se integró perfectamente en la zaga, a pesar de las circunstancias inesperadas. Se movió bien por todo el campo y ganó muchos duelos.

    Beth Mead (7/10):

    Mientras el Chelsea presionaba en busca del gol, ella aprovechó los espacios a la espalda de la defensa y tuvo mala suerte al no poder marcar cuando estrelló un balón en el poste en los últimos compases.

    Smilla Holmberg (7/10):

    Otra suplente realmente decisiva, que creyó haber dado una asistencia cuando Blackstenius remató de cabeza, pero el VAR anuló el gol. Aportó una amenaza ofensiva que impulsó

    Frida Maanum (N/A):

    Entró en los últimos minutos cuando el Arsenal ya tenía el empate asegurado.

    Laia Codina (N/A):

    Otra incorporación tardía.

    Renee Slegers (7/10):

    Acertó prácticamente en todo, tanto en la selección del equipo como en su planteamiento de juego. Hasta los últimos instantes, el pase a semifinales no parecía estar en duda, e incluso entonces era una posibilidad remota para el Chelsea.

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