Calificaciones de las jugadoras del Arsenal frente al Chelsea: ¡Sin Leah Williamson, no hay problema! Lotte Wubben-Moy vuelve a brillar, mientras que Daphne van Domselaar realiza paradas espectaculares y las Gunners mantienen vivas sus opciones de revalidar el título de la Liga de Campeones

En general, no fue un partido con muchas jugadas destacadas. El Chelsea comenzó con buenas intenciones, con Ellie Carpenter, Alyssa Thompson y Lauren James creando problemas en particular, pero el Arsenal se mantuvo firme para evitar que las locales crearan ocasiones de peligro. Sjoeke Nusken desperdició una buena ocasión al principio, y Thompson también remató de volea fuera por poco, pero hubo que esperar hasta el minuto 52 para que el Chelsea realizara su primer disparo a puerta, cuando Sam Kerr obligó a Daphne van Domselaar a realizar la primera de sus magníficas paradas.

Esa jugada pareció dar un nuevo impulso a las Blues y la entrenadora Sonia Bompastor respondió con algunos cambios ofensivos, pero no fue hasta el final del partido cuando el Chelsea realmente puso contra las cuerdas al Arsenal; y cuando lo hizo, se encontró con una Van Domselaar en un estado de forma aparentemente imbatible. Después de que Veerle Buurman estrellara un balón en el poste y de que a Stina Blackstenius le anularan un cabezazo por un fuera de juego muy ajustado en el otro extremo del campo, la portera de las Gunners realizó una parada de auténtica talla mundial al desviar al poste un cabezazo de Nusken, confirmando que simplemente no estaba destinado a ser el día del Chelsea.

Nusken recortaría distancias en el tiempo de descuento, pero ya era demasiado tarde para cambiar el rumbo del partido. Así, mientras continúa la espera de las Blues por su primer título de la Liga de Campeonas Femenina —una espera que sus rivales londinenses disfrutarán prolongando—, el Arsenal sigue defendiendo su segundo título europeo. ¿Quién será el próximo rival de las Gunners? O bien el Lyon, el ocho veces campeón al que vencieron en las semifinales del año pasado, o bien el Wolfsburgo, el dos veces campeón que les derrotó en una dramática eliminatoria en las semifinales hace tres años.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal en Stamford Bridge...