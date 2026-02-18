Goal.com
Calificaciones de las jugadoras del Arsenal femenino contra el OH Leuven: los goles de Alessia Russo y Mariona Caldentey dan la victoria a las Gunners, que se clasifican para los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde se enfrentarán al Chelsea en un duelo totalmente inglés

Los goles de Alessia Russo y Mariona Caldentey aseguraron el pase del Arsenal a los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina el miércoles, tras imponerse por 3-1 en casa al OH Leuven y lograr un resultado global de 7-1, en unas condiciones extremadamente difíciles. La lluvia y el viento dificultaron el partido para ambos equipos, pero la calidad de las actuales campeonas de Europa acabó imponiéndose y se enfrentarán en cuartos de final a su rival londinense, el Chelsea.

Este partido parecía una mera formalidad tras la contundente victoria por 4-0 del Arsenal en Bélgica la semana pasada, pero el marcador pareció liberar al Leuven, que jugó mucho mejor que en su decepcionante actuación en casa. De hecho, las visitantes podrían haberse adelantado en el marcador a los 20 minutos, cuando Laia Codina calculó mal un pase en largo y Jada Conijnenberg se plantó sola ante la portería, pero Daphne van Domselaar se erigió en muralla y le negó el gol.

Cuando el Arsenal se adelantó unos minutos más tarde, con un disparo tempranero de Russo que superó a Lowiese Seynhaeve por su palo corto, parecía que todo iba a ser coser y cantar, con las Gunners ganando por un contundente 5-0 en el global. Sin embargo, el Leuven respondió bien y empató el partido poco después de la media hora, cuando Sara Pusztai remató una bonita jugada colectiva, aunque con un disparo que quizás Van Domselaar podría haber atajado mejor.

El marcador se mantuvo así durante un tiempo, ya que ambos equipos tuvieron dificultades para crear ocasiones en un terreno de juego difícil y con un tiempo horrible. Eso fue hasta que Caitlin Foord, una amenaza durante toda la noche para la defensa del Leuven, provocó un penalti poco después de la hora de juego. Caldentey transformó con calma desde los 11 metros y eso preparó al Arsenal para un final optimista del partido, con Russo y Foord poniendo a prueba a Seynhaeve antes de que la delantera inglesa cerrara el marcador en el último minuto de los 90, mostrando un gran juego de pies antes de enviar el balón al fondo de la red con un disparo desde el giro.

Así terminó un resultado que no ofrecía ninguna duda antes del saque inicial, pero que confirma que las Gunners se enfrentarán al Chelsea en los cuartos de final de la Liga de Campeones el próximo mes.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal en Meadow Park...

    Portero y defensa

    Daphne van Domselaar (6/10):

    Quizás podría haberlo hecho mejor con el gol de Leuven, pero realizó una gran parada en un uno contra uno para evitar que se adelantaran en el marcador antes.

    Smilla Holmberg (7/10):

    Una de las jugadoras más activas del Arsenal en una noche difícil. Subió y bajó por la derecha con gran energía y participó en algunas de las jugadas más brillantes de su equipo.

    Lotte Wubben-Moy (6/10):

    Tuvo un par de momentos dudosos dadas las condiciones, pero en general estuvo sólida y salió airosa en la mayoría de sus duelos.

    Laia Codina (6/10):

    Empezó un poco descuidada y debería haber gestionado mejor el balón largo que casi convierte en gol Conijnenberg, pero mejoró a medida que avanzaba el partido.

    Katie McCabe (7/10):

    Una buena actuación en general, en la que destacaron sus centros.

    Centro del campo

    Mariona Caldentey (7/10):

    Perseveró en su intento de dictar el juego y aportar calidad en la posesión, lo que dio lugar a algunos momentos interesantes. Además, lanzó muy bien su penalti.

    Victoria Pelova (5/10):

    No estuvo mal, pero tampoco destacó especialmente.

    Frida Maanum (6/10):

    No tocó el balón tanto como otras, pero trabajó muy duro sin él, lo que fue importante para el juego del Arsenal.

    Ataque

    Chloe Kelly (5/10):

    Le costó mucho involucrarse en el juego antes de ser sustituida a la hora de juego. Las condiciones no ayudaron, ya que en ocasiones recibió pases especialmente malos.

    Alessia Russo (8/10):

    Mereció sus dos goles y podría haber marcado otro, de no ser por una gran parada de Seynhaeve. Hizo bien en sorprender a la portera con el primer gol y el segundo fue muy bien ejecutado.

    Caitlin Foord (7/10):

    Causó problemas durante toda la noche con su juego directo y positivo.

    Emily Fox (5/10):

    No logró continuar con el buen trabajo de Holmberg. No cometió muchos errores, pero tampoco se involucró demasiado.

    Kim Little (6/10):

    Media hora muy correcta de la capitana, con mucha calidad en la posesión del balón.

    Steph Catley (N/A):

    Sustituyó a Codina en los últimos 15 minutos, cuando el Arsenal cambió a sus dos centrales.

    Leah Williamson (N/A):

    Otra suplente en los últimos compases que ayudó a cerrar el partido.

    Taylor Hinds (sin puntuación):

    Regresó tras una lesión en los últimos minutos.

    Renee Slegers (7/10):

    Utilizó bien a su plantilla, dada la situación en el marcador. Rotó un poco su alineación y luego utilizó al máximo a sus suplentes, dando minutos valiosos a las jugadoras que regresaban y descansando a otras.

