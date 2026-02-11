Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Kelly Smith Maanum Arsenal GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Calificaciones de las jugadoras del Arsenal femenino contra el OH Leuven: Chloe Kelly impresiona en su regreso a la alineación de las Gunners, mientras que Olivia Smith y Frida Maanum demuestran ser letales en la goleada de la Liga de Campeones.

El Arsenal tiene un pie en los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina tras vencer por 4-0 al OH Leuven en Bélgica el miércoles. Dos goles de Frida Maanum y otros tantos de Olivia Smith y Alessia Russo sellaron la victoria, lo que acerca al actual campeón de Europa a un paso de enfrentarse a su rival londinense, el Chelsea, en cuartos de final.

Los jugadores del Arsenal y los aficionados que se desplazaron con el equipo habrán tenido una sensación de déjà vu, ya que repitieron el viaje que hicieron hace menos de dos meses para disputar la última jornada de la fase de liga. En aquella ocasión, el Arsenal se impuso cómodamente al equipo local por 3-0, y esta vez la historia se repitió, con un marcador aún mejor.

El gran trabajo de una Caitlin Foord muy activa ayudó a las visitantes a adelantarse en el minuto 22, cuando su centro fue rematado de cabeza por Maanum, y luego fue una buena jugada de Chloe Kelly en la banda contraria la que creó el segundo. La internacional inglesa disputaba su primer partido como titular con su club y su selección desde que se lesionó en la victoria de las Lionesses sobre Ghana a principios de diciembre, pero se mostró muy acertada, asistiendo a Smith con un magnífico centro que la canadiense remató con maestría para poner el 2-0.

El Arsenal tuvo muchas ocasiones para marcar el tercero antes de que Maanum lo hiciera finalmente al comienzo de la segunda parte, después de que Foord volviera a desbaratar la defensa del Leuven, y luego Alessia Russo salió del banquillo para sumarse a la fiesta, aprovechando un desvío de Smilla Holmberg para dar a las Gunners una ventaja de cuatro goles que nadie espera que pierdan en el partido de vuelta, que se jugará en casa el próximo miércoles.

Esto significa que está prácticamente confirmada una semifinal de la Liga de Campeones íntegramente inglesa, con el partido de ida entre el Arsenal y el Chelsea que se disputará en el norte de Londres a finales de marzo.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal en Den Dreef...

  • Emily Fox Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Portero y defensa

    Daphne van Domselaar (6/10):

    No tuvo mucho trabajo, aunque realizó una buena parada con la yema de los dedos para detener un disparo de Bosteels en la segunda parte.

    Emily Fox (6/10):

    Jugó 45 minutos muy sólidos antes de que Holmberg la sustituyera en el descanso, aparentemente para darle un respiro.

    Leah Williamson (7/10):

    Demostró su excelente visión de juego antes de ser sustituida a la hora de juego.

    Laia Codina (7/10):

    No ha jugado mucho esta temporada, pero aquí fue dominante, ganando los seis duelos aéreos que disputó para frustrar cualquier amenaza potencial del Leuven.

    Katie McCabe (8/10):

    Excelente en su labor defensiva, ganó los cinco duelos por tierra. También subió mucho al ataque y realizó algunos pases magníficos.

    • Anuncios
  • SOCCER CL OHL WOMEN VS ARSENALAFP

    Centro del campo

    Victoria Pelova (7/10):

    Otra jugadora que no ha tenido muchos minutos esta temporada, pero no lo parecía. Se integró con fluidez en el centro del campo y participó regularmente en las mejores jugadas de pase del Arsenal.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Gran actuación de la subcampeona del Balón de Oro, cuya habilidad para desbloquear defensas puso al Arsenal en buenas posiciones en varias ocasiones.

    Frida Maanum (8/10):

    Se colocó con frecuencia en excelentes posiciones de gol, y tuvo oportunidades para marcar más de dos tantos. Sin embargo, remató bien en ambas ocasiones y también contribuyó mucho al ataque en posesión del balón.

  • Olivia Smith Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Ataque

    Caitlin Foord (8/10):

    Causó problemas al Leuven durante toda la noche con su juego directo y positivo y su precisión constante en el último pase. Nadie creó más ocasiones.

    Olivia Smith (8/10):

    Podría haber marcado más de un gol, pero hizo bien en colocarse en posición para crear esas ocasiones y aprovechó su única oportunidad de forma brillante. Otra buena actuación en el puesto de número 9, tras marcar el único gol en la sorprendente victoria sobre el Manchester City el fin de semana.

    Chloe Kelly (8/10):

    En su primera titularidad desde principios de diciembre, se mostró muy acertada. Trabajó duro sin balón y causó verdaderos problemas con él, sobre todo con el brillante centro que propició el gol de Smith.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-LEUVEN-ARSENALAFP

    Sustitutos y entrenador

    Smilla Holmberg (7/10):

    Sustituyó a Fox en el descanso y aportó mucha energía por la banda derecha, con un centro que propició el gol de Russo.

    Alessia Russo (7/10):

    Aprovechó su única oportunidad tras salir al campo poco después de la hora de juego. Además, se ajustó bien para marcar el gol.

    Lotte Wubben-Moy (6/10):

    Sustituyó cómodamente a Williamson en la zaga a mitad de la segunda parte, moviendo bien el balón.

    Kyra Cooney-Cross (N/A):

    Hizo su primera aparición del año en los últimos minutos, tras reincorporarse al equipo esta semana después de pasar un tiempo con su familia tras el devastador diagnóstico de cáncer de su madre.

    Kim Little (N/A):

    Salió en los últimos minutos.

    Renee Slegers (7/10):

    Logró el equilibrio perfecto con la rotación de su equipo, dando descanso a las jugadoras clave en el momento oportuno y manteniendo al mismo tiempo la química ganadora en su alineación. También utilizó bien el banquillo como extensión de ello.

    Traducido automáticamente por GOAL-e

WSL Serie Primavera
Brighton & Hove Albion Women crest
Brighton & Hove Albion Women
BHA
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
0