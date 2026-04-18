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Alessia Russo England Women 2026Getty Images
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calificaciones de las jugadoras de Inglaterra vs. Islandia: ¡Alessia Russo no para de marcar! La ‘9’ de las Lionesses decide el partido y Hannah Hampton asegura la ajustada victoria en la eliminatoria mundialista

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England
World Cup Qualification UEFA
A. Russo
H. Hampton
Iceland vs England
FEATURES

El certero remate de Alessia Russo y la gran actuación de la portera Hannah Hampton mantuvieron invicta a Inglaterra en la fase de clasificación para el Mundial femenino el sábado. Las «Leonas» vencieron 1-0 a Islandia en un partido reñido. El equipo de Sarina Wiegman, que venía de vencer a España en Wembley, mantuvo el liderato del grupo con otros tres puntos, aunque el partido no fue convincente en algunos momentos.

Inglaterra dominó desde el inicio, aunque el estado del campo y la ordenada defensa islandesa complicaron la creación. Aun así, a los 20 minutos Lauren Hemp condujo desde su campo y asistió a Russo, quien batió al portero con un disparo al segundo palo.

Ese dominio se mantuvo hasta el descanso, con Russo desperdiciando una clara ocasión justo antes del descanso, en una jugada en la que Georgia Stanway también se había colocado bien para recibir un pase, pero el control se desvaneció tras la reanudación. Con el paso de los minutos Islandia se atrevió más, presionó a las inglesas y complicó el control de las Lionesses, sobre todo con los saques de banda largos de Sveindis Jonsdottir.

Con todo, Wiegman recurrió a Jess Park y Beth Mead para recuperar chispa, y esta última obligó a Cecilia Ran Runarsdottir a lucirse para evitar el segundo. Sin embargo, Islandia apretó al final y Hampton salvó dos balones en los últimos minutos ante Sandra Jessen e Ingibjörg Sigurdardóttir.

Con esta victoria, las Lionesses dependen de sí mismas para lograr el pase directo al Mundial del próximo verano.

GOAL puntúa a los jugadores ingleses desde el estadio Laugardalur...

  • Lucy Bronze Sveindis Jonsdottir England Iceland Women 2026Getty Images

    Portero y defensa

    Hannah Hampton (8/10):

    Pese a un par de dudas con el balón —agravadas por el estado del campo—, controló bien los saques largos islandeses y realizó dos paradas clave al final para asegurar la victoria de Inglaterra.

    Lucy Bronze (6/10):

    Ayudó a mantener la portería a cero, aunque a veces fue imprecisa con el balón, lo que generó saques de banda y faltas que Islandia aprovechó.

    Leah Williamson (6/10):

    Hizo su primera aparición en más de un mes. Se mostró sólida, aunque sin grandes pruebas, antes de ser sustituida en el descanso por falta de ritmo.

    Esme Morgan (7/10):

    Otra gran actuación de la central, cuya posición en la plantilla de Wiegman sigue mejorando, y con razón.

    Alex Greenwood (6/10):

    Destacó en las jugadas a balón parado y mantuvo una defensa sólida, aunque sin brillar.

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  • Centro del campo

    Keira Walsh (6/10):

    Jugó bien en la primera parte, pero debió imponer más su autoridad en la segunda y ayudar a Inglaterra a controlar el partido.

    Georgia Stanway (6/10):

    Realizó buenas carreras para colocarse en posiciones prometedoras, aunque le faltó precisión en el disparo.

    Laura Blindkilde Brown (5/10):

    Mostró destellos en la posesión, pero le costó participar en el juego.

  • Alessia Russo England Iceland Women 2026Getty Images

    Ataque

    Lauren Hemp (7/10):

    Brindó una de las pocas acciones de calidad con su asistencia en el único gol y generó otras ocasiones. Además, mostró buena visión de juego en los últimos minutos, cuando Inglaterra sentenciaba el partido.

    Alessia Russo (7/10):

    Aprovechó su primera ocasión de forma brillante y, aunque quizá podría haber marcado otro gol, lo compensó con un buen juego de contención cuando su equipo estaba bajo presión.

    Lauren James (6/10):

    Tuvo algunos momentos positivos y creó algunas oportunidades interesantes, aunque sin destacar demasiado.

  • Suplentes y entrenador

    Lotte Wubben-Moy (7/10):

    Tras brillar junto a Morgan ante España, repitió asociación al reemplazar a Williamson en el descanso. Se adaptó bien, mantuvo la calma y contribuyó al triunfo sin encajar goles.

    Jess Park (5/10):

    Ingresó para darle frescura a una Inglaterra estancada, pero tardó en conectarse al partido.

    Beth Mead (6/10):

    Tuvo menos de media hora y pudo ampliar la ventaja de Inglaterra, pero Runarsdottir realizó una gran parada.

    Niamh Charles (N/A):

    Sustituyó a Greenwood en el lateral izquierdo durante los últimos diez minutos.

    Jess Carter (N/A):

    Otra suplente de última hora en la ajustada victoria inglesa.

    Sarina Wiegman (6/10):

    Alineó un equipo sólido que dominó casi todo el partido, aunque luego sufrió. Gestionó bien el banquillo para complicar a Islandia, que no alcanzó el empate.