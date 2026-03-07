Goal.com
James Bronze Stanway England GFXGetty Images/GOAL
Calificaciones de las jugadoras de Inglaterra contra Islandia: Lauren James arrasa, Lucy Bronze alcanza un hito y Georgia Stanway marca un golazo para mantener el récord perfecto de las Lionesses en la fase de clasificación para el Mundial

Lauren James fue la protagonista del partido en el que Inglaterra venció a Islandia por 2-0 el sábado, con goles de Lucy Bronze y Georgia Stanway, y las Lionesses comenzaron su campaña de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027 con dos victorias en dos partidos. Tras la victoria por 6-1 sobre Ucrania el martes, esta fue otra actuación dominante del equipo de Sarina Wiegman, que prepara a la perfección el enfrentamiento del próximo mes con la campeona del mundo, España.

Islandia comenzó bien el partido, pero Inglaterra no tardó en subir el nivel y empezar a poner contra las cuerdas a las visitantes. Lauren Hemp estuvo a punto de rematar un centro de Alessia Russo y, a continuación, la extremo del Manchester City estrelló un balón en el poste, antes de que Bronze rompiera finalmente el empate en el minuto 22, conectando un excelente pase de James con un magnífico remate de cabeza que superó por poco la mano extendida de Cecilia Ran Runarsdottir.

Las Lionesses estaban teniendo mucho éxito con los centros, sobre todo gracias al buen juego de James y a la gran calidad de sus pases, pero los córners de Stanway también estaban causando problemas, y fue uno de ellos el que Bronze remató poco después de la media hora de juego, pero el balón se estrelló en el poste. Runarsdottir también realizó algunas buenas paradas en jugadas abiertas, con James y Russo poniéndola a prueba.

Islandia estuvo a punto de empatar cuando Sandra Jessen obligó a Hannah Hampton, que hasta entonces no había tenido trabajo, a realizar una parada de clase mundial poco después de la hora de juego, y quizás eso fue lo que necesitaba Inglaterra para despertar y conseguir el segundo, obra de Bronze.

Fue un día histórico para la lateral, que disputaba su partido internacional número 145, superando a Karen Carney y situándose en tercer lugar en la lista de jugadoras con más partidos internacionales de las Lionesses. Ya lo había marcado con un gol y luego llegó la asistencia, ya que su brillante pase fue rematado con maestría por Stanway para mantener a Inglaterra invicta en las primeras fases de esta campaña de clasificación para el Mundial. Próximo partido: España, en el estadio de Wembley, el mes que viene.

GOAL puntúa a las jugadoras de las Lionesses desde el City Ground...

  • Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    Portero y defensa

    Hannah Hampton (7/10):

    Tuvo muy poco trabajo, lo que hizo que su espectacular parada en la segunda parte fuera aún más impresionante. También controló bien su área cuando Islandia envió balones al área.

    Lucy Bronze (8/10):

    Fue una amenaza aérea en el área rival durante todo el partido, marcando un gran gol de cabeza y estrellando otro en el poste. También realizó algunos centros excelentes, sobre todo el que Stanway convirtió con precisión en el 2-0.

    Leah Williamson (8/10):

    Volvió a mostrar su habilidad con el balón, con algunos pases maravillosos desde la zaga, y completó 90 minutos vitales mientras recupera su forma física tras una lesión.

    Esme Morgan (7/10):

    No está en su mejor forma física en este momento, ya que su temporada aún no ha comenzado en Estados Unidos, pero nadie lo diría. Realizó un sólido trabajo en la zaga, en el que no cometió ningún error.

    Taylor Hinds (7/10):

    Con James acaparando tanta atención, tuvo mucho espacio cuando subió al ataque y lo aprovechó para ser una buena opción a la hora de enlazar el juego ofensivo.

    • Anuncios
  • Georgia Stanway England Women 2026Getty Images

    Centro del campo

    Keira Walsh (7/10):

    Una actuación típicamente sólida en el centro del campo, tanto con el balón como sin él. Mantuvo el ritmo del partido a la perfección.

    Georgia Stanway (8/10):

    Tras marcar dos goles contra Ucrania, volvió a cuajar otra buena actuación. Estuvo llena de energía, realizó algunas jugadas magníficas por las bandas y marcó un golazo de volea para doblar la ventaja.

    Jess Park (6/10):

    Inglaterra dominó por las bandas, por lo que el balón no llegó a Park con tanta frecuencia, pero cuando lo hizo, demostró su calidad y contribuyó a mantener el ritmo del ataque.

  • Lauren James England Women 2026Getty Images

    Ataque

    Lauren Hemp (8/10):

    Otra gran actuación en la banda derecha, en lugar de en su lado más natural, la izquierda. Pareció más peligrosa en ataque, sobre todo al estrellar un cabezazo en el poste, pero también aportó mucha creatividad.

    Alessia Russo (7/10):

    No marcó ningún gol en esta ocasión, ya que no tuvo muchas oportunidades, pero estuvo muy acertada durante todo el partido, enlazando ataques y creando espacios para las demás.

    Lauren James (9/10):

    La mejor jugadora sobre el terreno de juego durante toda la tarde. Creó muchas oportunidades con sus magníficos centros. Islandia no pudo hacerle frente.

  • FBL-WC-2027-WOMEN-QUALIFIERS-ENG-ISLAFP

    Sustitutos y entrenador

    Chloe Kelly (N/A):

    Sustituyó a James en los últimos 15 minutos.

    Laura Blindkilde Brown (N/A):

    Tras disfrutar de una inusual titularidad el martes, volvió a salir desde el banquillo y disputó unos minutos.

    Lucia Kendall (N/A):

    Entró en los últimos segundos.

    Sarina Wiegman (7/10):

    Sacó un once que realizó una excelente actuación y consiguió una merecida victoria. Quizás podría haber hecho más sustituciones y antes, para refrescar el ataque y crear más dificultades a Islandia, con el fin de conseguir un marcador más convincente.

