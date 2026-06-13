INGLEWOOD, California — Tras años de espera, llegó el Mundial 2026. Y el viernes por la noche quizá también llegó la hora del fútbol estadounidense.

Así lo demostró la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, un equipo que llegó al torneo tras superar múltiples desafíos. Durante años ha buscado cambiar la imagen del fútbol estadounidense en casa y fuera. No importaba desde dónde vieras el partido inaugural contra Paraguay: presenciaste algo nuevo. Una selección lista para aprovechar su momento.

El partido inaugural terminó 4-1, pero fue mucho más: para los fieles, la culminación de una década de espera; para los nuevos seguidores, una actuación capaz de conquistar corazones.

El encuentro se decidió por la efectividad: hubo muchas ocasiones para Estados Unidos, que dio una lección a una indefensa Paraguay. Todo empezó pronto, con un autogol en el minuto 7 tras una acción de Christian Pulisic y Weston McKennie.

La confianza creció y Paraguay poco pudo hacer. El segundo llegó en el 31’: Pulisic asistió a Balogun, que remató de primera. En el descuento de la primera parte, Balogun completó su doblete tras regatear a dos rivales y disparar al ángulo. El partido no fue perfecto: Mauricio recortó en el 73’ con un tanto evitable. Sin embargo, Gio Reyna devolvió la ventaja de tres goles con el cuarto tanto en la última jugada.

Esos momentos encendieron el Mundial y a toda una nación. En 90 minutos de fútbol casi perfecto cambió la relación entre el equipo y el país, y quizá se recuerde este partido como el inicio de algo grande para una selección más preparada que nunca.

GOAL valora a la selección de Estados Unidos desde Los Ángeles...