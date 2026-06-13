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USMNT WC GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Calificaciones de la USMNT vs. Paraguay: doblete de Folarin Balogun impulsa un debut soñado, con el mayor número de goles de EE. UU. en un Mundial y motivos para ilusionarse

Player ratings
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
F. Balogun
C. Pulisic
G. Reyna

El debut en el Mundial del equipo de Mauricio Pochettino fue casi perfecto, ya que arrolló a su rival de forma inolvidable.

INGLEWOOD, California — Tras años de espera, llegó el Mundial 2026. Y el viernes por la noche quizá también llegó la hora del fútbol estadounidense.

Así lo demostró la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, un equipo que llegó al torneo tras superar múltiples desafíos. Durante años ha buscado cambiar la imagen del fútbol estadounidense en casa y fuera. No importaba desde dónde vieras el partido inaugural contra Paraguay: presenciaste algo nuevo. Una selección lista para aprovechar su momento.

El partido inaugural terminó 4-1, pero fue mucho más: para los fieles, la culminación de una década de espera; para los nuevos seguidores, una actuación capaz de conquistar corazones.

El encuentro se decidió por la efectividad: hubo muchas ocasiones para Estados Unidos, que dio una lección a una indefensa Paraguay. Todo empezó pronto, con un autogol en el minuto 7 tras una acción de Christian Pulisic y Weston McKennie.

La confianza creció y Paraguay poco pudo hacer. El segundo llegó en el 31’: Pulisic asistió a Balogun, que remató de primera. En el descuento de la primera parte, Balogun completó su doblete tras regatear a dos rivales y disparar al ángulo. El partido no fue perfecto: Mauricio recortó en el 73’ con un tanto evitable. Sin embargo, Gio Reyna devolvió la ventaja de tres goles con el cuarto tanto en la última jugada.

Esos momentos encendieron el Mundial y a toda una nación. En 90 minutos de fútbol casi perfecto cambió la relación entre el equipo y el país, y quizá se recuerde este partido como el inicio de algo grande para una selección más preparada que nunca.

GOAL valora a la selección de Estados Unidos desde Los Ángeles...

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Matt Freese (6/10):

    Sufrió presión al inicio, luego tuvo poco trabajo, gracias a sus compañeros de delante.

    Antonee Robinson (7/10):

    Cumplió en la banda izquierda; su misión era facilitarle el balón a Pulisic, y lo logró.

    Tim Ream (8/10):

    Sus pases fueron de primera clase. Paraguay estuvo a punto de escaparse tras un error, lo que obligó a Ream a correr, pero logró volver a tiempo sin problemas.

    Chris Richards (7/10):

    Tuvo dos ocasiones de marcar, pero las envió fuera por poco. Tras semanas de preocupación, el tobillo parecía en buen estado.

    Alex Freeman (7/10):

    Cometió un error grave, pero aparte de eso fue impresionante. Bien en defensa y con algunos buenos momentos en ataque.

    • Anuncios
  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Tyler Adams (7/10):

    Actuación esperada del ‘6’ de EE. UU., aunque esa tarjeta amarilla podría costarle.

    Weston McKennie (8/10):

    Dominó el centro del campo en la primera parte y fue recompensado con un gol en propia puerta.

    Malik Tillman (7/10):

    Muy fluido y confiado; dio la asistencia en el tercer gol de Balogun, pero debió haber marcado alguna de sus ocasiones.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Christian Pulisic (9/10):

    Implacable: forzó el autogol y luego asistió en el segundo, liderando el ataque de Estados Unidos en una primera parte dominada. Salió en el descanso, pero su influencia en el primer gol era evidente.

    Sergino Dest (7/10):

    Una amenaza constante que dejó a varios defensas paraguayos mal parados en los resúmenes. Le faltó acierto, pero fue un placer verlo jugar.

    Folarin Balogun (9/10):

    Así juega un ‘9’ de élite: remate, regate y timing perfectos. Balogun se adueñó del área y lideró el ataque.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Salió en el descanso por Pulisic. El bajón del ritmo estadounidense era previsible tras la salida de Pulisic, pero la elección de Berhalter por parte de Pochettino sugería que no le importaba.

    Timothy Weah (6/10):

    Salió al campo para sustituir a Dest y enseguida buscó el gol, pero no fue capaz de acertar en la portería.

    Ricardo Pepi (6/10):

    Poco tiempo en cancha, pero mostró lo de siempre: su capacidad para asociarse.

    Gio Reyna (9/10):

    Entró tarde, pero no demasiado para marcar un golazo en el descuento y cerrar el partido.

    Mauricio Pochettino (9/10):

    Una noche de ensueño para un técnico que ha dado motivos para creer. Tácticamente acertó de pleno, y así disfrutó de la actuación más impresionante de la selección estadounidense en un Mundial en la historia reciente.

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