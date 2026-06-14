Brasil nunca se asentó y lo pagó caro. El gol de Marruecos fue una joya: Brahim Díaz, muy incisivo, metió un pase entre los centrales, e Ismael Saibari —15 goles esta temporada con el PSV— se abalanzó y lo picó por encima de un Alisson descolocado.

El gol dejó a Carlo Ancelotti con mucho que pensar. El seleccionador de Brasil admitió después que quizá haya que replantearse el planteamiento de su equipo en la primera parte.

«Debemos replantear lo hecho en la primera parte, pero no desanimarnos; es el primer partido del Mundial», afirmó.

Aun así, rechazó que el once inicial fuera el problema.

«Tenemos que aceptar las críticas», añadió. «El once inicial estaba bien pensado. No voy a aceptar ninguna crítica sobre los jugadores que comenzaron el partido».

De la nada, Brasil respondió. Vinicius Jr. aprovechó la primera ocasión: Marruecos le dejó demasiado espacio, el extremo del Real Madrid recortó hacia adentro con la derecha y colocó el balón en la escuadra, reavivando un estadio sorprendentemente apagado.

Ancelotti, al menos, no tuvo nada que objetar a su salvador del partido.

«Vinicius lo hizo bien. Fue muy peligroso y tiene todo lo necesario para hacer un buen Mundial», afirmó.

La segunda parte prometió mucho y cumplió poco: Brasil reemplazó al presionado Casemiro por Matheus Cunha, quien no brilló. Vinicius siguió destacando, pero el segundo gol no llegó. Marruecos se conformó con aguantar.

Para Ancelotti no fue un desastre ni una alegría, solo un recordatorio de que Brasil aún tiene trabajo por hacer.

«El equipo luchó hasta el final. Sabemos lo que debemos mejorar. Lo que funcionó en los primeros amistosos no salió bien en la primera parte de este partido», afirmó.

«No estoy decepcionado, pero tampoco satisfecho. Tenemos que trabajar, y eso es normal. Los marroquíes jugaron bien... fue un partido difícil».

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey...