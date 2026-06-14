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Thomas Hindle

Traducido por

Calificaciones de Brasil vs. Marruecos: Vinicius Jr. salva a la Seleção, y la opaca actuación de Casemiro complica a Carlo Ancelotti

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FEATURES
Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
Vinicius Junior
C. Ancelotti

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey -- Vinicius Jr. marcó un golazo que revivió a una Seleção que, de otro modo, había mostrado poco, y Brasil empató 1-1 ante Marruecos en su debut mundialista. La Canarinha empezó lenta y encajó primero, pero la magia de su estrella igualó el marcador antes del descanso. Al final, ambos equipos suman un punto y esperan rivales más asequibles.

Brasil nunca se asentó y lo pagó caro. El gol de Marruecos fue una joya: Brahim Díaz, muy incisivo, metió un pase entre los centrales, e Ismael Saibari —15 goles esta temporada con el PSV— se abalanzó y lo picó por encima de un Alisson descolocado.

El gol dejó a Carlo Ancelotti con mucho que pensar. El seleccionador de Brasil admitió después que quizá haya que replantearse el planteamiento de su equipo en la primera parte.

«Debemos replantear lo hecho en la primera parte, pero no desanimarnos; es el primer partido del Mundial», afirmó.

Aun así, rechazó que el once inicial fuera el problema.

«Tenemos que aceptar las críticas», añadió. «El once inicial estaba bien pensado. No voy a aceptar ninguna crítica sobre los jugadores que comenzaron el partido».

De la nada, Brasil respondió. Vinicius Jr. aprovechó la primera ocasión: Marruecos le dejó demasiado espacio, el extremo del Real Madrid recortó hacia adentro con la derecha y colocó el balón en la escuadra, reavivando un estadio sorprendentemente apagado.

Ancelotti, al menos, no tuvo nada que objetar a su salvador del partido.

«Vinicius lo hizo bien. Fue muy peligroso y tiene todo lo necesario para hacer un buen Mundial», afirmó.

La segunda parte prometió mucho y cumplió poco: Brasil reemplazó al presionado Casemiro por Matheus Cunha, quien no brilló. Vinicius siguió destacando, pero el segundo gol no llegó. Marruecos se conformó con aguantar.

Para Ancelotti no fue un desastre ni una alegría, solo un recordatorio de que Brasil aún tiene trabajo por hacer.

«El equipo luchó hasta el final. Sabemos lo que debemos mejorar. Lo que funcionó en los primeros amistosos no salió bien en la primera parte de este partido», afirmó.

«No estoy decepcionado, pero tampoco satisfecho. Tenemos que trabajar, y eso es normal. Los marroquíes jugaron bien... fue un partido difícil».

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey...

  • Roger IbanezGetty

    Portero y defensa

    Alisson (6/10):

    Realizó un par de buenas paradas. No pudo evitar el gol.

    Roger Ibáñez (4/10):

    Primera parte de pesadilla; le superaron una y otra vez.

    Marquinhos (5/10):

    Descolocado en el gol de Marruecos y algo inseguro el resto del partido.

    Gabriel (6/10):

    Culpable del primer gol de Marruecos, aunque luego se recuperó.

    Douglas Santos (5/10):

    Mal día. Parecía lento y sin ideas.

    • Anuncios
  • Casemiro Brazil 2026Getty

    Centro del campo

    Casemiro (4/10):

    Pésimo partido: sin ritmo, amonestado antes del descanso y sustituido al descanso.

    Bruno Guimaraes (6/10):

    El mejor de los dos centrocampistas. Asistió a Vini y cubrió el terreno con mayor eficacia.

    Lucas Paquetá (5/10):

    Desapareció largos ratos en la primera parte, aunque luego obligó a Yassine Bounou a una parada espectacular. Finalizó el encuentro con más acciones defensivas que cualquier otro brasileño.

  • Vinicius Jr BrazilGetty

    Ataque

    Raphinha (6/10):

    Impreciso en la primera parte, creó un par de ocasiones en la segunda. Partido aceptable, aunque podría haber aportado más.

    Igor Thiago (6/10):

    Aguantó bien el balón en algunos momentos. Realizó un disparo a puerta, pero por lo demás tuvo poca participación.

    Vinicius Jr (8/10):

    Marcó en su primera ocasión de la primera parte y se mostró peligroso a partir de ahí. Tuvo mala suerte al no marcar uno o dos más.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Danilo (6/10):

    Un partido decente como lateral, a pesar de su edad.

    Fabinho (6/10):

    Mucho trabajo sucio y cobertura de espacios, pero poco con el balón.

    Matheus Cunha (6/10):

    Aportó energía, pero poco en ataque.

    Luiz Henrique (5/10):

    14 toques en 30 min; decepcionante.

    Danilo (N/A):

    El Danilo de Botafogo no tuvo tiempo de dejar huella.

    Carlo Ancelotti (5/10):

    Debutó en el Mundial con resultados dispares. Marruecos no es un mal equipo, pero Brasil quizá sienta que podría haber hecho más.

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