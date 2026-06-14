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Brazil WC Ratings MoroccoGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Calificaciones de Brasil vs. Marruecos: Vinicius Jr. salva a la Seleção, mientras que la opaca actuación de Casemiro deja a Carlo Ancelotti con más dudas que certezas

Player ratings
FEATURES
Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
Vinicius Junior
C. Ancelotti

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey -- Vinicius Jr. marcó un golazo que revivió a una Brasil floja y el partido acabó 1-1 ante Marruecos en su debut mundialista. La Seleção empezó lenta, encajó un gol, pero un destello de su estrella igualó el marcador antes del descanso. Parece que ambos equipos se conforman con el punto, pues les esperan rivales más débiles.

Brasil no se asentó en el inicio y lo pagó caro. El gol de Marruecos fue una joya: Brahim Díaz, muy incisivo, filtró un pase entre los centrales. Ismael Saibari, autor de 15 goles con el PSV esta temporada, se anticipó y lo levantó por encima de Alisson.

De inmediato Brasil respondió: Vinicius Jr. aprovechó su primera ocasión. El extremo del Real Madrid entró por derecha y colocó el balón en el ángulo, reanimando un estadio sorprendentemente apagado.

En la segunda parte Brasil retiró a Casemiro y dio entrada a Matheus Cunha, pero el jugador del Manchester United no aportó lo esperado. Vinicius siguió brillando, pero el segundo gol no llegó. Marruecos se limitó a aguantar. Ambos equipos parecen conformarse con el punto, pues les esperan rivales más débiles.

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey...

  • Roger IbanezGetty

    Portero y defensa

    Alisson (6/10):

    Realizó un par de buenas paradas. No pudo evitar el gol.

    Roger Ibáñez (4/10):

    Primera parte de pesadilla; le superaron una y otra vez.

    Marquinhos (5/10):

    Descolocado en el gol de Marruecos y algo inseguro el resto del partido.

    Gabriel (6/10):

    Culpable del primer gol de Marruecos, aunque luego se recuperó.

    Douglas Santos (5/10):

    Mal día. Parecía lento y sin ideas.

    • Anuncios
  • Casemiro Brazil 2026Getty

    Centro del campo

    Casemiro (4/10):

    Pésimo partido: sin ritmo, vio una amarilla y fue sustituido al descanso.

    Bruno Guimaraes (6/10):

    El mejor de los dos centrocampistas. Asistió a Vini y cubrió el terreno con mayor eficacia.

    Lucas Paquetá (5/10):

    Desapareció largos ratos en la primera parte, aunque luego obligó a Yassine Bounou a una gran parada. Finalizó el encuentro con más acciones defensivas que cualquier otro brasileño.

  • Vinicius Jr BrazilGetty

    Ataque

    Raphinha (6/10):

    Impreciso en la primera parte, creó un par de ocasiones en la segunda. Partido aceptable, aunque podría haber aportado más.

    Igor Thiago (6/10):

    Aguantó bien el balón en algunos momentos. Realizó un disparo a puerta, pero por lo demás tuvo poca participación.

    Vinicius Jr (8/10):

    Marcó en su primera ocasión de la primera parte y se mostró peligroso a partir de ahí. Tuvo mala suerte al no marcar uno o dos más.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Danilo (6/10):

    Un partido decente como lateral, a pesar de su edad.

    Fabinho (6/10):

    Mucho trabajo sucio y cobertura de espacios, pero poco con el balón.

    Matheus Cunha (6/10):

    Aportó energía, pero poco en ataque.

    Luiz Henrique (5/10):

    14 toques en 30 min; decepcionante.

    Danilo (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella.

    Carlo Ancelotti (5/10):

    Debut agridulce en el Mundial. Marruecos no es un mal rival, pero Brasil quizá sienta que debió hacer más.

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