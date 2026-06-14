Calificaciones de Brasil vs. Marruecos: Vinicius Jr. salva a la Seleção, mientras que la opaca actuación de Casemiro deja a Carlo Ancelotti con más dudas que certezas

Brasil no se asentó en el inicio y lo pagó caro. El gol de Marruecos fue una joya: Brahim Díaz, muy incisivo, filtró un pase entre los centrales. Ismael Saibari, autor de 15 goles con el PSV esta temporada, se anticipó y lo levantó por encima de Alisson.

De inmediato Brasil respondió: Vinicius Jr. aprovechó su primera ocasión. El extremo del Real Madrid entró por derecha y colocó el balón en el ángulo, reanimando un estadio sorprendentemente apagado.

En la segunda parte Brasil retiró a Casemiro y dio entrada a Matheus Cunha, pero el jugador del Manchester United no aportó lo esperado. Vinicius siguió brillando, pero el segundo gol no llegó. Marruecos se limitó a aguantar. Ambos equipos parecen conformarse con el punto, pues les esperan rivales más débiles.

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey...