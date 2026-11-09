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grafica calhanoglu inter bacioGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Calhanoglu no cierra la puerta a la renovación: qué pide y la estrategia a la baja del Inter

Inter Milán
H. Calhanoglu
Fichajes
Juventus
AC Milán

El centrocampista es el único de los titulares cuyo contrato vence el 30 de junio de 2027.

El Inter ya ha decidido: la prioridad es renovar a Carlos Augusto, pero inmediatamente después llegará el turno de Hakan Calhanoglu. El centrocampista turco, tras la ampliación del contrato de Dimarco mediante una cláusula, es el único de los jugadores más importantes de la plantilla cuyo contrato aún vence el 30 de junio de 2027.

Las conversaciones iniciadas a principios de año se han detenido y, por el momento, pese a la gran distancia entre las partes y a la posibilidad de firmar gratis con cualquier otro club a partir de febrero, el turco todavía no ha cerrado la puerta a renovar con el Inter.

  • CUÁNTO GANA ACTUALMENTE

    Hakan Calhanoglu es uno de los futbolistas mejor pagados de la actual plantilla a disposición de Cristian Chivu. Su salario es de 6,5 millones de euros netos por temporada más bonus. Además, su contrato actual no se beneficia de las ventajas del decreto de crecimiento (llegó al AC Milan en 2017 y los beneficios fiscales comenzaron en 2019) ni incluye la cláusula de renovación automática que se había incorporado al contrato de Dimarco.

  • LA PETICIÓN DE CALHANOGLU

    En la única reunión celebrada entre el Inter y el entorno del jugador, la petición que Calhanoglu presentó a la directiva del Inter fue seguir siendo considerado un futbolista importante, con un contrato de al menos dos años y un salario cuya parte fija, si debe ser inferior a la actual, no baje demasiado y se compense con generosas primas.

  • LA PROPUESTA DEL INTER

    Baccin intentará hacer entrar en razón a los propietarios del Inter para que el acuerdo dure al menos dos años, pero la directiva no podrá hacer mucho en cuanto a las cifras. La política impuesta por Oaktree para los jugadores mayores de 30 años es clara: contratos de corta duración, preferiblemente de un año, y salarios reducidos y vinculados a primas por rendimiento y partidos disputados.

    El Inter se inclina ahora por hacer valer en la negociación con el futbolista turco el fuerte impacto de las lesiones que ha sufrido en los últimos dos años y, en consecuencia, rebajar la oferta de salario fijo a poco más de la mitad de su sueldo actual. Por otro lado, existe una amplia disposición a que el jugador siga percibiendo una cantidad importante, pero solo si está vinculada a primas por partidos disputados, goles y rendimiento tanto individual como del equipo.

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