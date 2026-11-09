El Inter ya ha decidido: la prioridad es renovar a Carlos Augusto, pero inmediatamente después llegará el turno de Hakan Calhanoglu. El centrocampista turco, tras la ampliación del contrato de Dimarco mediante una cláusula, es el único de los jugadores más importantes de la plantilla cuyo contrato aún vence el 30 de junio de 2027.

Las conversaciones iniciadas a principios de año se han detenido y, por el momento, pese a la gran distancia entre las partes y a la posibilidad de firmar gratis con cualquier otro club a partir de febrero, el turco todavía no ha cerrado la puerta a renovar con el Inter.