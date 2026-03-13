Calendario y resultados de la selección femenina de Inglaterra para 2026: calendario de partidos de las Lionesses, canales de televisión, retransmisiones en directo y cómo verlos

La selección femenina de Inglaterra comenzó el año 2025 con un gran objetivo: revalidar su título europeo. Al imponerse a España en la tanda de penaltis de la final del Campeonato de Europa, lo consiguieron. No fue nada fácil para las Lionesses en Suiza, ya que también necesitaron la tanda de penaltis para vencer a Suecia en cuartos de final y la prórroga para imponerse a Italia en la semifinal. Pero al final, el equipo de Sarina Wiegman volvió a imponerse, vengándose de España tras la derrota en la final del Mundial femenino de 2023.

Ahora, con la mirada puesta en 2026, Inglaterra buscará derrotar a España una vez más, esta vez en su grupo de clasificación para la Copa del Mundo Femenina de 2027. Solo el equipo que termine en lo más alto de la tabla se clasificará automáticamente para el torneo de Brasil, mientras que al resto le espera la ruta de la repesca. Es fundamental, pues, que las Lionesses empiecen con buen pie, y esperan que un buen final de 2025 les ayude a conseguirlo.

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