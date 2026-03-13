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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calendario y resultados de la selección femenina de Inglaterra para 2026: calendario de partidos de las Lionesses, canales de televisión, retransmisiones en directo y cómo verlos

Una guía completa sobre la temporada de la selección femenina de Inglaterra, con información sobre cómo ver los partidos en directo y mucho más

La selección femenina de Inglaterra comenzó el año 2025 con un gran objetivo: revalidar su título europeo. Al imponerse a España en la tanda de penaltis de la final del Campeonato de Europa, lo consiguieron. No fue nada fácil para las Lionesses en Suiza, ya que también necesitaron la tanda de penaltis para vencer a Suecia en cuartos de final y la prórroga para imponerse a Italia en la semifinal. Pero al final, el equipo de Sarina Wiegman volvió a imponerse, vengándose de España tras la derrota en la final del Mundial femenino de 2023.

Ahora, con la mirada puesta en 2026, Inglaterra buscará derrotar a España una vez más, esta vez en su grupo de clasificación para la Copa del Mundo Femenina de 2027. Solo el equipo que termine en lo más alto de la tabla se clasificará automáticamente para el torneo de Brasil, mientras que al resto le espera la ruta de la repesca. Es fundamental, pues, que las Lionesses empiecen con buen pie, y esperan que un buen final de 2025 les ayude a conseguirlo.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber sobre el calendario, los partidos y los resultados de Inglaterra, y cómo ver al equipo.

  • ¿Qué partidos tiene la selección femenina de Inglaterra en 2026?

    La fase de clasificación para la Copa del Mundo Femenina de 2027 comenzará a principios de 2026. En noviembre, Inglaterra conoció a sus rivales para esa fase, y las Lionesses se enfrentarán a España, Ucrania e Islandia en el Grupo A3. Solo terminar en lo más alto de la tabla garantizará la clasificación automática para el torneo de Brasil. Si Inglaterra termina segunda, tercera o incluso cuarta, seguirá pasando a las rondas de repesca, donde ganar dos eliminatorias a doble partido le permitiría clasificarse para el Mundial. 

    La fase de grupos de la fase de clasificación se disputará entre marzo, abril y junio de 2026, y las rondas de play-off tendrán lugar más adelante ese mismo año. Inglaterra ha confirmado las fechas de esos seis primeros partidos, aunque aún no se han comunicado todas las sedes ni las horas de inicio. Dada la situación en Ucrania, las Lionesses viajarán a Turquía para ese partido fuera de casa y jugarán el encuentro en terreno neutral.

    • Anuncios
  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    Cómo ver a la selección femenina de Inglaterra en 2026

    Los derechos de retransmisión de los partidos de la selección femenina de Inglaterra no son los mismos que los de la selección masculina, ya que ITV es la cadena encargada de retransmitir los partidos de las «Lionesses». Los partidos se retransmiten en directo a través de sus distintos canales, a menudo en ITV1 o ITV4, y también en ITVX, su servicio de streaming.

    Sin embargo, si Inglaterra juega contra Escocia, Gales o Irlanda del Norte, esto puede cambiar. La BBC posee los derechos de retransmisión de los partidos del resto de las naciones del Reino Unido y, como resultado, el desplazamiento de Inglaterra a Glasgow para enfrentarse a Escocia a finales de 2023 se retransmitió en BBC One en lugar de en ITV en esa ocasión.

    Para los aficionados de Inglaterra en Estados Unidos, fuboTVes la mejor opción para ver los partidos de las Lionesses. En general, FOX y FS1 retransmitieron los partidos del Campeonato de Europa, mientras que algunos partidos también se emiten en ESPN.

  • Clasificación del grupo de Inglaterra femenina en la fase de clasificación para la Copa del Mundo Femenina de 2027

    Clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027 - Grupo A3

    PosEquipoJugadasGEmp.DerDiferencia de golesPts
    1Inglaterra2200+76
    2España2200+56
    3Islandia2002-50
    4Ucrania2002-70

    Los equipos que terminen en segundo, tercer y cuarto lugar seguirán teniendo la oportunidad de clasificarse para el Mundial a través de la repesca.

  • Calendario de la selección femenina de Inglaterra en 2026

    FechaHora (Reino Unido)PartidoCompeticiónLugar
    3 de marzo17:00Ucrania 1-6 InglaterraClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposEstadio Mardan, Antalya
    7 de marzo12:30Inglaterra 2-0 IslandiaClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposThe City Ground, Nottingham
    14 de abril19:00Inglaterra contra EspañaClasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027 - fase de gruposEstadio de Wembley, Londres
    18 de abrilPor confirmarIslandia contra InglaterraClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposEstadio Laugardalsvollur, Reikiavik
    5 de junioPor confirmarEspaña contra InglaterraClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 de junio20:00Inglaterra contra UcraniaClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposEstadio Hill Dickinson, Liverpool

    Se darán a conocer más partidos y detalles para 2026 a su debido tiempo.

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