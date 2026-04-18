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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calendario y resultados de la selección femenina de Inglaterra 2026: partidos de las Lionesses, canales de TV, transmisiones en vivo y cómo verlos

England
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

Guía completa de la temporada de la selección femenina de Inglaterra, con detalles para ver los partidos en directo y más.

La selección femenina de Inglaterra comenzó 2025 con un objetivo: revalidar su título europeo. Lo logró al vencer a España en los penaltis de la final del Campeonato de Europa. No fue fácil: vencieron a Suecia en cuartos y a Italia en semifinales, ambas veces tras alargue o penaltis. Así, el equipo de Sarina Wiegman se tomó revancha de la final del Mundial 2023.

Ahora, con la vista en 2026, Inglaterra quiere vencer a España en su grupo de clasificación para la Copa del Mundo Femenina de 2027. Solo el primero de la tabla irá directo a Brasil; el resto deberá pasar por la repesca. Por eso es clave que las Lionesses comiencen con buen pie y confían en que un gran cierre de 2025 las acerque a la meta.

En GOAL encontrarás todo el calendario, los partidos, los resultados de Inglaterra y cómo ver al equipo.

  • ¿Qué partidos tiene la selección femenina de Inglaterra en 2026?

    La fase de clasificación para la Copa del Mundo Femenina de 2027 comenzará a principios de 2026. En noviembre se sortearon los grupos: Inglaterra, encuadrada en el A3, se medirá a España, Ucrania e Islandia. Solo el primer puesto da el billete directo a Brasil; el segundo, tercero o cuarto lugar obliga a disputar dos eliminatorias a doble partido en la repesca. 

    La fase de grupos se jugará entre marzo y junio de 2026, y los play-offs más adelante ese mismo año. Inglaterra ya confirmó las fechas de los seis partidos, pero aún no las sedes ni los horarios. Por la situación en Ucrania, las Lionesses viajarán a Turquía para jugar en campo neutral.

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  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    Cómo ver a la selección femenina de Inglaterra en 2026

    ITV tiene los derechos de los partidos de la selección femenina de Inglaterra y los emite en directo por sus canales (sobre todo ITV1 e ITV4) y en su plataforma de streaming, ITVX.

    No obstante, si Inglaterra se mide a Escocia, Gales o Irlanda del Norte, la BBC toma el relevo, pues posee los derechos de esas naciones; así, el partido en Glasgow a finales de 2023 se vio en BBC One.

    En Estados Unidos, fuboTVes la mejor opción para ver a las Lionesses, mientras que FOX, FS1 y ESPN cubren el Campeonato de Europa.

  • Clasificación del grupo de Inglaterra femenina en la fase de clasificación para la Copa del Mundo Femenina de 2027

    Clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027 - Grupo A3

    Pos.EquipoJugadasGEmp.DerDiferencia de golesPts
    1Inglaterra4400+912
    2España4301+99
    3Islandia4103-53
    4Ucrania4004-130

    Los equipos que terminen segundos, terceros y cuartos aún podrán clasificarse para el Mundial mediante la repesca.

  • Calendario de la selección femenina de Inglaterra en 2026

    FechaHora (Reino Unido)PartidoCompeticiónLugar
    3 de marzo17:00Ucrania 1-6 InglaterraClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - Fase de GruposEstadio Mardan, Antalya
    7 de marzo12:30Inglaterra 2-0 IslandiaClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposThe City Ground, Nottingham
    14 de abril19:00Inglaterra 1-0 EspañaClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposEstadio de Wembley, Londres
    18 de abril17:30Islandia 0-1 InglaterraClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposEstadio Laugardalsvollur, Reikiavik
    5 de junioPor confirmarEspaña vs. InglaterraClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 de junio20:00Inglaterra vs. UcraniaClasificación para la Copa Mundial Femenina 2027 - fase de gruposEstadio Hill Dickinson, Liverpool

    Más partidos y detalles para 2026 se anunciarán más adelante.