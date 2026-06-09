La selección femenina de Inglaterra comenzó 2025 con un objetivo: revalidar su título europeo. Lo logró al vencer a España en los penaltis de la final del Campeonato de Europa. No fue fácil: eliminaron a Suecia en cuartos y a Italia en semis, ambas tras penaltis. Así, el equipo de Sarina Wiegman se vengó de la final del Mundial 2023.

En 2026, Inglaterra buscó vencer a España en su grupo de clasificación para la Copa Mundial Femenina 2027. Solo el primero avanzaría directo a Brasil; el resto iría a la repesca. Sin embargo, La Roja se tomó la revancha y envió a las de Wiegman a la repesca, prevista para la segunda mitad de 2026.

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