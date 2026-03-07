La selección femenina de Inglaterra llegó a 2025 con un gran objetivo: defender su título europeo. Al vencer a España en los penaltis en la final del Campeonato de Europa, lo consiguieron. No fue nada fácil para las Lionesses en Suiza, ya que también necesitaron los penaltis para vencer a Suecia en cuartos de final y la prórroga en la semifinal contra Italia. Pero al final, el equipo de Sarina Wiegman volvió a imponerse, vengándose de España tras la derrota en la final del Mundial femenino de 2023.

Ahora, con la mirada puesta en 2026, Inglaterra intentará volver a derrotar a España, esta vez en su grupo de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027. Solo el equipo que termine en lo más alto de la tabla se clasificará automáticamente para el torneo de Brasil, mientras que el resto tendrá que pasar por la repesca. Por lo tanto, es fundamental que las Lionesses empiecen con fuerza, y esperan que un final positivo en 2025 les ayude a conseguirlo.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber sobre el calendario, los partidos y los resultados de Inglaterra, y cómo ver al equipo.