La selección femenina de Estados Unidos inició una nueva era en 2024, con Emma Hayes ejerciendo un impacto inmediato en un equipo que necesitaba precisamente eso. Pocas semanas después de asumir su nuevo cargo, la exentrenadora del Chelsea condujo a Estados Unidos al oro olímpico y lanzó un mensaje al resto del fútbol femenino en el inicio de un nuevo ciclo mundialista.

La tetracampeona del mundo sufrió en Australia, en 2023, su eliminación más temprana en un Mundial femenino, y Vlatko Andonovski dejó el cargo de seleccionador como consecuencia. Por eso, para el país ha sido una alegría ver al equipo volver tan pronto a un nivel que le permite ganar títulos. Ahora, con mucho tiempo por delante hasta el próximo gran torneo, el Mundial femenino de 2027, Hayes puede centrarse en desarrollar a esta prometedora generación de jóvenes futbolistas y asegurarse de que esté preparada para luchar por el trofeo.

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