La selección femenina de Estados Unidos inició una nueva era en 2024, con Emma Hayes causando un impacto inmediato en un equipo que necesitaba precisamente eso. Apenas unas semanas después de asumir el cargo, la exentrenadora del Chelsea llevó a Estados Unidos al oro olímpico y lanzó un mensaje al resto del fútbol femenino al comienzo de un nuevo ciclo mundialista.

La tetracampeona del mundo sufrió en Australia, en 2023, su eliminación más temprana en un Mundial femenino, y Vlatko Andonovski dejó su puesto como seleccionador a raíz de ello. Por eso, para el país ha sido una alegría ver al equipo recuperar tan pronto un nivel que le permite ganar títulos. Ahora, con mucho tiempo por delante hasta el próximo gran torneo, el Mundial femenino de 2027, Hayes puede centrarse en desarrollar a esta prometedora generación de jóvenes jugadoras y asegurarse de que esté preparada para luchar por el trofeo.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber sobre el calendario de la selección femenina de Estados Unidos, sus partidos y resultados y cómo verla en 2026...