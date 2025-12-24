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Mohamed Saeed

Traducido por

Calendario de partidos del Mundial de 2026... y canales que lo retransmitirán

USA
Paraguay
World Cup
Australia
Brazil
Morocco
Haiti
Scotland
Qatar
Switzerland
Canada
Mexico
South Africa
South Korea
Germany
Curacao
Ivory Coast
Ecuador
Netherlands
Japan
Tunisia
Belgium
Egypt
New Zealand
Iran
Spain
Cape Verde
Saudi Arabia
Uruguay
France
Senegal
Norway
Argentina
Algeria
Jordan
Austria
England
Croatia
Ghana
Panama
Portugal
Uzbekistán
Colombia
EE. UU.
Paraguay
Australia
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Catar
Suiza
Canadá
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Alemania
Curazao
Côte d’Ivoire
Ecuador
Países Bajos
Japón
Túnez
Bélgica
Egipto
Nueva Zelanda
Irán
España
Cabo Verde
Arabia Saudí
Uruguay
Francia
Senegal
Noruega
Argentina
Argelia
Jordania
Austria
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá
Portugal
Uzbekistán
Colombia

Descubre las fechas del Mundial de 2026, el calendario de partidos, la clasificación de los grupos, los resultados y todos los canales que retransmitirán el torneo...

A medida que se acerca el inicio de la Copa del Mundo de 2026, los ojos de los aficionados al fútbol de todo el mundo se dirigen hacia el torneo más importante y seguido de la historia del deporte, en su vigésimo tercera edición, única y excepcional.

Esta edición tiene un carácter excepcional por varias razones, la primera de ellas es que se celebra por primera vez en tres países: Estados Unidos, Canadá y México, lo que encarna el espíritu de cooperación y la ampliación de la base de aficionados en el continente americano.

La edición de 2026 marca otro hito histórico, ya que el número de selecciones participantes asciende a 48 por primera vez en la historia del torneo, que comenzó en 1930, lo que brinda mayores oportunidades a las naciones emergentes y aumenta la intensidad de la competición y la emoción.

Esta ampliación refleja el deseo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) de potenciar la inclusividad del deporte y brindar a más pueblos la oportunidad de vivir de cerca la experiencia del Mundial.

Los preparativos están en pleno apogeo en las ciudades anfitrionas, donde se están acondicionando los estadios y las infraestructuras para recibir a millones de aficionados de todo el mundo. Con previsiones de un aumento récord en las cifras de audiencia y asistencia de público, se espera que la Copa del Mundo de 2026 sea un evento deportivo y cultural que deje una huella inolvidable en la historia del fútbol mundial.

En las siguientes líneas, Koora ofrece el calendario de partidos, los resultados y la clasificación de los grupos de la Copa del Mundo de 2026, así como los canales que retransmitirán la competición.

  • ¿Cuándo se celebra el Mundial de 2026?

    La Copa del Mundo de 2026 dará comienzo el 11 de junio de 2026, con la ceremonia inaugural en México, donde se disputará el partido entre México y Sudáfrica, correspondiente al Grupo A.

    La fase de grupos se prolongará hasta el 28 de junio de 2026, tras lo cual comenzarán las eliminatorias, que se prolongarán hasta el 19 de julio de 2026, y la final se disputará en los Estados Unidos.

     El torneoInicioFinal
    El eventoCopa del Mundo 2026

    11 de junio de 2026

    19 de julio de 2026

    Lugar

    (Estados Unidos - México - Canadá)

    México

    Estados Unidos

    • Anuncios

  • ¿Qué canales retransmitirán el Mundial de 2026?

    El grupo de canales qatarí beIN SPORTS posee los derechos exclusivos para retransmitir los partidos del Mundial de 2026 en Oriente Medio, donde los canales beIN SPORTS HD y beIN SPORTS MAX se encargarán de retransmitir todos los partidos del torneo.

    Los aficionados a las retransmisiones en directo por Internet pueden seguir los partidos a través de las aplicaciones TOD TV y beIN Connect.

    Ve la retransmisión en directo desde cualquier parte del mundo con Nord VPN.¡Suscríbete ahora!

    El torneoFechasCanales de retransmisiónRetransmisión por Internet
    Copa del Mundo 202611 de junio - 19 de julio de 2026beIN Sports

    beIN connect

    TOD

  • ¿Cuál es el formato del Mundial de 2026?

    Debido a la enorme ampliación del Mundial de 2026 y a la participación de 48 selecciones por primera vez, en lugar de las 36 de las últimas ediciones, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha decidido aumentar el número de grupos a 12, repartidos entre los tres países anfitriones del torneo.

    De cada grupo se clasifican directamente el primero y el segundo, junto con las ocho mejores terceras, para la fase de los 32, que marca el inicio de la fase eliminatoria y se prolonga hasta la final para determinar el campeón.

    Este cambio refleja el deseo de la FIFA de hacer que el torneo sea más inclusivo y competitivo, ya que permite a millones de aficionados de todo el mundo seguir a nuevas selecciones en la escena internacional, y aumenta el número de partidos hasta 104, frente a los 64 de ediciones anteriores, lo que refuerza las expectativas de que la edición de 2026 sea la más grande y emocionante de la historia de la Copa del Mundo.

  • Calendario de partidos del Grupo A del Mundial de 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1México - SudáfricaJueves, 11 de junio de 2026,
    23:00 (hora de Egipto y Arabia Saudí), 00:00 (hora de los Emiratos Árabes Unidos)    		-Azteca
    Corea del Sur - República ChecaViernes, 12 de junio de 2026,
    06:00 (Egipto y Arabia Saudí), 07:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Akron
    2República Checa - Sudáfrica Jueves, 18 de junio de 2026,
    20:00 (Egipto y Arabia Saudí), 21:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Mercedes-Benz
    México - Corea del SurViernes, 19 de junio de 2026,
    05:00 (Egipto y Arabia Saudí), 06:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Akron
    3México - República ChecaJueves, 25 de junio de 2026,
    05:00 (Egipto y Arabia Saudí), 06:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Guadalajara
    Sudáfrica - Corea del SurJueves, 25 de junio de 2026,
    05:00 (Egipto y Arabia Saudí), 06:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		- BBVA

  • Clasificación del Grupo A - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa su favorsobreDiferencia
    1México00000000
    2Corea del Sur00000000
    3Sudáfrica00000000
    4República Checa00000000

  • Calendario de partidos del Grupo B del Mundial de 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1Canadá - Bosnia y HerzegovinaViernes, 12 de junio de 2026,
    23:00 (Egipto y Arabia Saudí), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-BMO Field
    Suiza - CatarSábado, 13 de junio de 2026,
    23:00 (Egipto y Arabia Saudí), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Levis
    2Bosnia y Herzegovina - SuizaMiércoles, 17 de junio de 2026,
    23:00 (Egipto y Arabia Saudí), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Sofía
    Canadá - CatarViernes, 19 de junio de 2026,
    02:00 (Egipto y Arabia Saudí), 03:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-BC Bliss
    3Suiza - Canadá Martes, 24 de junio de 2026,
    23:00 (Egipto y Arabia Saudí), 24:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-BC Plus 
    Qatar - Bosnia y HerzegovinaMiércoles, 24 de junio de 2026,
    23:00 (Egipto y Arabia Saudí), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Lumen Field 

  • Clasificación del Grupo B - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa su favorsobreDiferencia
    1Canadá00000000
    2Suiza00000000
    3Qatar00000000
    4Bosnia y Herzegovina00000000

  • Calendario de partidos del Grupo C del Mundial de 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1Brasil - MarruecosDomingo, 14 de junio de 2026,
    02:00 (Egipto y Arabia Saudí), 03:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-MetLife 
    Haití - EscociaDomingo, 14 de junio de 2026,
    05:00 (Egipto y Arabia Saudí), 06:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Gillette  
    2Escocia - MarruecosSábado, 20 de junio de 2026,
    02:00 (Egipto y Arabia Saudí), 03:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio Gillette 
    Brasil - HaitíSábado, 20 de junio de 2026,
    05:00 (Egipto y Arabia Saudí), 06:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Lincoln Financial Field 
    3Escocia - BrasilJueves, 25 de junio de 2026,
    02:00 (Egipto y Arabia Saudí), 03:02 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio Hard Rock 
    Marruecos - HaitíJueves, 25 de junio de 2026,
    02:00 (Egipto y Arabia Saudí), 03:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio Mercedes-Benz 

  • Clasificación del Grupo C - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa su favorsobreDiferencia
    1Brasil00000000
    2Marruecos00000000
    3Escocia00000000
    4Haití00000000

  • Calendario de partidos del Grupo D del Mundial de 2026

    La rondaEl partido ResultadoEstadio
    1Estados Unidos - ParaguaySábado, 13 de junio de 2026,
    05:00 (Egipto y Arabia Saudí), 06:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio Sofi
    1Australia - TurquíaDomingo, 14 de junio de 2026,
    08:00 (Egipto y Arabia Saudí), 09:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio BC Place
    2Estados Unidos - AustraliaViernes, 19 de junio de 2026,
    23:00 (Egipto y Arabia Saudí), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Lumen Field
    2Turquía - ParaguaySábado, 20 de junio de 2026,
    08:00 (Egipto y Arabia Saudí), 09:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio de Levai
    3Turquía - Estados UnidosViernes, 24 de junio de 2026,
    06:00 (Egipto y Arabia Saudí), 07:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio Sofi
    3Paraguay - AustraliaViernes, 24 de junio de 2026,
    06:00 (Egipto y Arabia Saudí), 07:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio Levi

  • Clasificación del Grupo D - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa su favorsobreDiferencia
    1Estados Unidos00000000
    2Paraguay00000000
    3Australia00000000
    4Turquía00000000

  • Calendario de partidos del Grupo 5 del Mundial de 2026

    La ronda PartidoFechaResultadoEstadio
    1Alemania - CurazaoDomingo, 14 de junio de 2026,
    21:00 (Egipto y Arabia Saudí), 22:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-NRG
    Costa de Marfil - EcuadorLunes, 15 de junio de 2026,
    03:00 (Egipto y Arabia Saudí), 04:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 NRG
    2Alemania - Costa de MarfilDomingo, 21 de junio de 2026,
    00:00 (hora de Egipto y Arabia Saudí), 01:00 (hora de los Emiratos Árabes Unidos)    		-BMO Field
    Ecuador - CurazaoDomingo, 21 de junio de 2026,
    04:00 (Egipto y Arabia Saudí), 05:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Arrohed
    3Ecuador - AlemaniaViernes, 24 de junio de 2026,
    00:00 (Egipto y Arabia Saudí), 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-MetLife
    Curazao - Costa de MarfilViernes, 24 de junio de 2026,
    00:00 (Egipto y Arabia Saudí), 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Lincoln Financial Field

  • Clasificación del Grupo 5 - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa su favorsobreDiferencia
    1Alemania00000000
    2Curazao00000000
    3Costa de Marfil00000000
    4Ecuador00000000

  • Calendario de partidos del Grupo F del Mundial de 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1Países Bajos - JapónLunes, 15 de junio de 2026,
    00:00 (Egipto y Arabia Saudí), 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio AT&T 
    Túnez - SueciaLunes, 15 de junio de 2026,
    06:00 (Egipto y Arabia Saudí), 07:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio BBVA 
    2Países Bajos - SueciaSábado, 20 de junio de 2026,
    21:00 (Egipto y Arabia Saudí), 22:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio AT&T 
    Túnez - JapónDomingo, 21 de junio de 2026,
    08:00 (Egipto y Arabia Saudí), 09:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio BBVA 
    3Túnez - Países BajosViernes, 24 de junio de 2026,
    03:00 (Egipto y Arabia Saudí), 04:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio Arrowhead 
    Japón - SueciaViernes, 24 de junio de 2026,
    03:00 (Egipto y Arabia Saudí), 04:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio AT&T 

  • Clasificación del Grupo 6 - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa su favorsobreDiferencia
    1Países Bajos00000000
    2Japón00000000
    3Suecia00000000
    4Túnez00000000

  • Calendario de partidos del Grupo 7 del Mundial de 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1Bélgica - EgiptoLunes, 15 de junio de 2026,
    23:00 (Egipto y Arabia Saudí), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Lumen Field
    Irán - Nueva ZelandaMartes, 16 de junio de 2026,
    05:00 (Egipto y Arabia Saudí), 06:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Sophie
    2Egipto - Nueva ZelandaLunes, 22 de junio de 2026,
    05:00 (Egipto y Arabia Saudí), 06:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-BC Plus
    Bélgica - IránDomingo, 21 de junio de 2026,
    00:00 (Egipto y Arabia Saudí), 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Sofía
    3Egipto - IránSábado, 25 de junio de 2026,
    07:00 (Egipto y Arabia Saudí), 08:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Lumen Field
      Bélgica - Nueva ZelandaSábado, 25 de junio de 2026,
    07:00 (Egipto y Arabia Saudí), 08:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-BC Plus

  • Clasificación del Grupo 7 - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa su favorsobreDiferencia
    1Bélgica00000000
    2Egipto00000000
    3Irán00000000
    4Nueva Zelanda00000000

  • Calendario de partidos del Grupo 8 del Mundial de 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1España - Cabo Verde Lunes, 15 de junio de 2026,
    20:00 (Egipto y Arabia Saudí), 21:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Mercedes-Benz
    Arabia Saudí - UruguayMartes, 16 de junio de 2026,
    02:00 (Egipto y Arabia Saudí), 03:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Hard Rock 
    2España - Arabia SaudíDomingo, 21 de junio de 2026,
    20:00 (Egipto y Arabia Saudí), 21:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Mercedes-Benz 
    Uruguay - Cabo VerdeLunes, 22 de junio de 2026,
    02:00 (Egipto y Arabia Saudí), 03:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Hard Rock 
    3Cabo Verde - Arabia SaudíSábado, 25 de junio de 2026,
    04:00 (Egipto y Arabia Saudí), 05:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio NRG 
    Uruguay - EspañaSábado, 25 de junio de 2026,
    04:00 (Egipto y Arabia Saudí), 05:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio de Akron 

  • Clasificación del Grupo 8 - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa su favorsobreDiferencia
    1España00000000
    2Cabo Verde 00000000
    3Arabia Saudita00000000
    4Uruguay00000000

  • Calendario de partidos del Grupo 9 del Mundial de 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1Francia - SenegalMartes, 16 de junio de 2026,
    23:00 (Egipto y Arabia Saudí), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-MetLife
    Noruega - IrakMiércoles, 17 de junio de 2026,
    02:00 (Egipto y Arabia Saudí), 03:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Gillette, Foxborough
    2Francia - IrakMartes, 23 de junio de 2026,
    01:00 (Egipto y Arabia Saudí), 02:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Lincoln Financial Field
    Noruega - SenegalMartes, 23 de junio de 2026,
    04:00 (Egipto y Arabia Saudí), 05:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 MetLife
    3Noruega - FranciaViernes, 24 de junio de 2026,
    23:00 (Egipto y Arabia Saudí), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Gillette
    Senegal - IrakViernes, 24 de junio de 2026,
    23:00 (Egipto y Arabia Saudí), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-BMO Field 

  • Clasificación del Grupo 9 - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa su favorsobreDiferencia
    1Francia00000000
    2Noruega00000000
    3Senegal00000000
    4Irak00000000

  • Calendario de partidos del Grupo 10 del Mundial de 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1Austria - JordaniaMiércoles, 17 de junio de 2026,
    02:00 (Arabia Saudí), 03:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Levi
    Argentina - Argelia Miércoles, 17 de junio de 2026,
    05:00 (Arabia Saudita), 06:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Orhied
    2Austria - ArgentinaLunes, 22 de junio de 2026,
    21:00 (Arabia Saudita), 22:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-AT&T
    Jordania - ArgeliaMartes, 23 de junio de 2026,
    07:00 (Egipto y Arabia Saudí), 08:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Levi
    3Jordania - ArgentinaDomingo, 28 de junio de 2026,
    06:00 (Arabia Saudita), 07:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-AT&T
    Argelia - AustriaDomingo, 28 de junio de 2026,
    06:00 (Arabia Saudita), 07:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Arrohed

  • Clasificación del Grupo 10 - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa su favorsobreDiferencia
    1Argentina 00000000
    2Austria 00000000
    3Argelia 00000000
    4Jordania 00000000

  • Calendario de partidos del Grupo XI del Mundial de 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1Portugal - República Democrática del Congo Miércoles, 17 de junio de 2026,
    21:00 (Egipto y Arabia Saudí), 22:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio NRG
    Uzbekistán - ColombiaJueves, 18 de junio de 2026,
    06:00 (Egipto y Arabia Saudí), 07:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Azteca
    2Portugal - UzbekistánMartes, 23 de junio de 2026,
    21:00 (Egipto y Arabia Saudí), 22:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio NRG 
    Colombia - República Democrática del CongoMiércoles, 24 de junio de 2026,
    06:00 (Egipto y Arabia Saudí), 07:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio de Akron 
    3Colombia - PortugalDomingo, 28 de junio de 2026,
    03:30 de la madrugada (Egipto y Arabia Saudí), 04:30 de la madrugada (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Hard Rock 
    República Democrática del Congo - UzbekistánDomingo, 28 de junio de 2026,
    03:30 a. m. (Egipto y Arabia Saudí), 04:30 a. m. (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Mercedes-Benz 

  • Clasificación del Grupo 11 - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa su favorsobreDiferencia
    1Portugal00000000
    2Colombia00000000
    3Uzbekistán 00000000
    4República Democrática del Congo00000000

  • Calendario de partidos del Grupo XII del Mundial de 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1Inglaterra - Croacia Jueves, 18 de junio de 2026
    00:00 (Egipto y Arabia Saudí) 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio AT&T 
    Ghana - PanamáJueves, 18 de junio de 2026,
    03:00 (Egipto y Arabia Saudí), 04:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio BMO Field 
    2Inglaterra - GhanaMiércoles, 24 de junio de 2026,
    00:00 (Egipto y Arabia Saudí), 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Gillette 
    Panamá - CroaciaMiércoles, 24 de junio de 2026,
    03:00 (Egipto y Arabia Saudí), 04:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio BMO Field 
    3Panamá - InglaterraDomingo, 28 de junio de 2026,
    01:00 (Egipto y Arabia Saudí), 02:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio MetLife 
    Croacia - GhanaDomingo, 28 de junio de 2026,
    01:00 en Egipto y Arabia Saudí, 02:00 en los Emiratos     		-Estadio Lincoln Financial Field 

  • Clasificación del Grupo XII - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa su favorsobreDiferencia
    1Inglaterra00000000
    2Croacia00000000
    3Ghana00000000
    4Panamá00000000

  • Calendario de partidos del Mundial de 2026 - Fase de los 32

    NúmeroPartidoFechaResultadoEstadio
    1Subcampeón del Grupo A - Subcampeón del Grupo BDomingo, 28 de junio de 2026,
    22:00 (Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Sofi
    2Líder del Grupo 3 - Subcampeón del Grupo 6Lunes, 29 de junio de 2026,
    20:00 (Arabia Saudita), 21:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio NRG
    3Primer clasificado del Grupo 5 - Tercer clasificado del Grupo 1/2/3/4/6Lunes, 29 de junio de 2026,
    23:30 (Arabia Saudita), 00:30 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Gillette
    4Primer clasificado del Grupo 6 - Segundo clasificado del Grupo 3Martes, 30 de junio de 2026,
    04:00 (Arabia Saudita), 05:30 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio BBVA
    5Subcampeón del Grupo 5 - Subcampeón del Grupo 9Martes, 30 de junio de 2026,
    20:00 (Arabia Saudí), 21:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio de los Dallas Cowboys
    6Líder del Grupo 9 - Tercero del Grupo 3/4/6/7/8Miércoles, 1 de julio de 2026,
    00:00 (Arabia Saudí), 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio MetLife
    7El primero del Grupo 1 - El tercero del Grupo 3/5/6/8/9Miércoles, 1 de julio de 2026,
    04:00 (Arabia Saudita), 05:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Azteca
    8Primer clasificado del Grupo XII - Tercer clasificado del Grupo V/VIII/IX/X/XIMiércoles, 1 de julio de 2026,
    19:00 (Arabia Saudita), 20:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Mercedes-Benz
    10Primer clasificado del Grupo 7 - Tercero del Grupo 1/5/8/9/10Miércoles, 1 de julio de 2026,
    23:00 (Arabia Saudita), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Lumen Field
    9Primer clasificado del Grupo 4 - Tercero del Grupo 2/5/6/7/8Jueves, 2 de julio de 2026,
    03:00 (Arabia Saudita), 04:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Levi
    12Primer clasificado del Grupo 8 - Segundo clasificado del Grupo 10Jueves, 2 de julio de 2026,
    22:00 (Arabia Saudita), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Sofi
    11Subcampeón del Grupo XI - Subcampeón del Grupo XIIViernes, 3 de julio de 2026,
    02:00 (Arabia Saudí), 03:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio BMO Field
    13Líder del Grupo 2 - Tercero del Grupo 5/6/7/9/10Viernes, 3 de julio de 2026,
    06:00 (Arabia Saudita), 07:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 BC Place
    14Subcampeón del Grupo 4 - Subcampeón del Grupo 7Viernes, 3 de julio de 2026,
    21:00 (Arabia Saudita), 22:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio de los Dallas Cowboys
    15Primer clasificado del Grupo 10 - Segundo clasificado del Grupo 8Sábado, 4 de julio de 2026,
    01:00 (Arabia Saudita), 02:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Hard Rock
    16Líder del Grupo XI - Tercero del Grupo IV/V/IX/X/XIISábado, 4 de julio de 2026,
    04:30 (Arabia Saudita), 05:30 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Arrowhead

  • Calendario de partidos del Mundial de 2026 - Octavos de final

    NúmeroPartidoFechaResultadoEstadio
    1Ganador del partido 1 - Ganador del partido 4Sábado, 4 de julio de 2026,
    20:00 (Arabia Saudí), 21:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio NRG
    2Ganador del partido 3 - Ganador del partido 6Domingo, 5 de julio de 2026,
    00:00 (Arabia Saudita), 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Lincoln Financial Field
    3Ganador del partido 11 - Ganador del partido 12Domingo, 5 de julio de 2026,
    23:00 (Arabia Saudita), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio MetLife
    4Ganador del partido 9 - Ganador del partido 10Lunes, 6 de julio de 2026,
    03:00 (Arabia Saudita), 04:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Azteca
    5Ganador del partido 2 - Ganador del partido 5Lunes, 6 de julio de 2026,
    22:00 (Arabia Saudita), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio de los Dallas Cowboys
    6Ganador del partido 7 - Ganador del partido 8Martes, 7 de julio de 2026,
    03:00 (Arabia Saudita), 04:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Lumen Field
    7Ganador del partido 15 - Ganador del partido 14Martes, 7 de julio de 2026,
    19:00 (Arabia Saudita), 20:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Mercedes-Benz
    8Ganador del partido 13 - Ganador del partido 16Martes, 7 de julio de 2026,
    23:00 (Arabia Saudita), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 BC Place

  • Calendario de partidos del Mundial de 2026: cuartos de final

    NúmeroPartidoFechaResultadoEstadio
    1Ganador de los octavos de final 1 - Ganador de los octavos de final 2Jueves, 9 de julio de 2026,
    23:00 (Arabia Saudí), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Gillette
    2Ganador de los octavos de final 5 - Ganador de los octavos de final 6Viernes, 10 de julio de 2026,
    22:00 (Arabia Saudita), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Sofi
    3Ganador de los octavos de final 3 - Ganador de los octavos de final 4Sábado, 11 de julio de 2026,
    00:00 (Arabia Saudita), 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Hard Rock
    4Ganador de los octavos de final 7 - Ganador de los octavos de final 8Sábado, 11 de julio de 2026,
    04:00 (Arabia Saudita), 05:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Arrowhead

  • Calendario de partidos del Mundial de 2026: semifinales

    El partidoFechaResultadoEstadio
    Ganador de los cuartos de final 1 - Ganador de los cuartos de final 2Martes, 14 de julio de 2026,
    22:00 (Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio de los Dallas Cowboys
    Ganador de los cuartos de final 3 - Ganador de los cuartos de final 4Miércoles, 15 de julio de 2026,
    22:00 (Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Mercedes-Benz

  • Partido por el tercer y cuarto puesto

    El partidoFechaResultadoEstadio
    Los perdedores de las semifinalesDomingo, 19 de julio de 2026,
    00:00 (Arabia Saudí), 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Hard Rock

  • Fecha límite para la Copa del Mundo de 2026

    El partidoFechaResultadoEstadio
    Final del Mundial 2026Domingo, 19 de julio de 2026,
    22:00 (Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio MetLife

  • Historial de campeones de la Copa del Mundo

    Desde el inicio del Mundial en 1930, solo ocho selecciones han logrado subir al podio para alzarse con el título más codiciado del fútbol. La selección brasileña sigue a la cabeza con cinco títulos históricos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), que han dado al mundo nombres inmortales como Pelé, Romario y Ronaldo.

    Le siguen las selecciones de Italia y Alemania con cuatro títulos cada una, aunque Alemania consiguió tres de ellos bajo el nombre de «Alemania Occidental» antes de sumar el cuarto tras la reunificación en 2014. Por su parte, Argentina ha consolidado su posición con tres títulos, el último de ellos en la edición de 2022 liderada por Lionel Messi.

    En la lista de campeones también destaca la selección de Uruguay, que inauguró el palmarés del torneo con el título de 1930 y añadió el segundo en 1950, junto a Francia, que logró coronarse en dos ocasiones (1998 y 2018). Por su parte, Inglaterra y España se han conformado con un único título, el primero en 1966 y el segundo en 2010, por lo que el sueño de repetir sigue vivo hasta hoy.

    AñoanfitriónCampeónResultado de la finalSubcampeón
    1930UruguayUruguay4-2Argentina
    1934ItaliaItalia2-1 tras la prórrogaChecoslovaquia
    1938FranciaItalia4-2Hungría
    1950BrasilUruguay2-1Brasil
    1954SuizaAlemania Occidental3-2Hungría
    1958SueciaBrasil5-2Suecia
    1962ChileBrasil3-1Checoslovaquia
    1966InglaterraInglaterra4-2 «prórroga»Alemania Occidental
    1970MéxicoBrasil4-1Italia
    1974Alemania OccidentalAlemania Occidental2-1Países Bajos
    1978ArgentinaArgentina3-1 «prórroga»Países Bajos
    1982EspañaItalia3-1Alemania Occidental
    1986MéxicoArgentina3-2Alemania Occidental
    1990ItaliaAlemania Occidental1-0Argentina
    1994Estados UnidosBrasil0-0 (3-2 en los penaltis)Italia
    1998FranciaFrancia3-0Brasil
    2002Corea del Sur y JapónBrasil2-0Alemania
    2006AlemaniaItalia1-1 «5-3»Francia
    2010SudáfricaEspaña1-0 «prórroga»Países Bajos
    2014BrasilAlemania1-0 «prórroga»Argentina
    2018RusiaFrancia4-1Croacia
    2022QatarArgentina3-3 (4-2) en la tanda de penaltisFrancia