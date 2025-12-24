Calendario de partidos del Mundial 2026 y canales que lo retransmitirán

|1
|Subcampeón del Grupo A - Subcampeón del Grupo B
|Domingo 28 de junio de 2026,
22:00 (Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)
|
|Estadio SoFi
|2
|Líder del Grupo 3 - Subcampeón del Grupo 6
|Lunes 29 de junio de 2026,
20:00 (Arabia Saudita), 21:00 (Emiratos Árabes Unidos)
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|Estadio NRG
|3
|Primer clasificado del Grupo 5 - Tercer clasificado del Grupo 1/2/3/4/6
|Lunes 29 de junio de 2026,
23:30 (Arabia Saudita), 00:30 (Emiratos Árabes Unidos)
|
|Estadio Gillette
|4
|Primer clasificado del Grupo 6 - Segundo clasificado del Grupo 3
|Martes 30 de junio de 2026,
04:00 (Arabia Saudita), 05:30 (Emiratos Árabes Unidos)
|
|Estadio BBVA
|5
|Subcampeón del Grupo 5 - Subcampeón del Grupo 9
|Martes 30 de junio de 2026,
20:00 (Arabia Saudí), 21:00 (Emiratos Árabes Unidos)
|
|Estadio de los Dallas Cowboys
|6
|Líder del Grupo 9 vs. Tercero del Grupo 3/4/6/7/8
|Miércoles 1 de julio de 2026,
00:00 (Arabia Saudí), 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)
|
|Estadio MetLife
|7
|1º del Grupo 1 - 3º del Grupo 3/5/6/8/9
|Miércoles 1 de julio de 2026,
04:00 (Arabia Saudita), 05:00 (Emiratos Árabes Unidos)
|
|Estadio Azteca
|8
|Primer clasificado del Grupo XII - Tercer clasificado del Grupo V/VIII/IX/X/XI
|Miércoles 1 de julio de 2026,
19:00 (Arabia Saudita), 20:00 (Emiratos Árabes Unidos)
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|Estadio Mercedes-Benz
|10
|Primer clasificado del Grupo 7 - Tercero del Grupo 1/5/8/9/10
|Miércoles 1 de julio de 2026,
23:00 (Arabia Saudita), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)
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|Estadio Lumen Field
|9
|Primer clasificado del Grupo 4 - Tercero del Grupo 2/5/6/7/8
|Jueves 2 de julio de 2026,
03:00 (Arabia Saudita), 04:00 (Emiratos Árabes Unidos)
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|Estadio Levi
|12
|Primer clasificado del Grupo 8 - Segundo clasificado del Grupo 10
|Jueves 2 de julio de 2026,
22:00 (Arabia Saudita), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)
|
|Estadio SoFi
|11
|Subcampeón del Grupo XI - Subcampeón del Grupo XII
|Viernes 3 de julio de 2026,
02:00 (Arabia Saudí), 03:00 (Emiratos Árabes Unidos)
|
|Estadio BMO Field
|13
|Líder del Grupo 2 vs. Tercero del Grupo 5/6/7/9/10
|Viernes 3 de julio de 2026,
06:00 (Arabia Saudita), 07:00 (Emiratos Árabes Unidos)
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|BC Place
|14
|Subcampeón del Grupo 4 vs. Subcampeón del Grupo 7
|Viernes 3 de julio de 2026,
21:00 (Arabia Saudita), 22:00 (Emiratos Árabes Unidos)
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|Estadio de los Dallas Cowboys
|15
|Primer clasificado del Grupo 10 - Segundo clasificado del Grupo 8
|Sábado 4 de julio de 2026,
01:00 (Arabia Saudita), 02:00 (Emiratos Árabes Unidos)
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|Estadio Hard Rock
|16
|Líder del Grupo XI - Tercero del Grupo IV/V/IX/X/XII
|Sábado 4 de julio de 2026,
04:30 (Arabia Saudita), 05:30 (Emiratos Árabes Unidos)
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|Estadio Arrowhead