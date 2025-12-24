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FBL-WC-2026-DRAWAFP
Mohamed Saeed

Traducido por

Calendario de partidos del Mundial 2026 y canales que lo retransmitirán

USA
Paraguay
World Cup
Australia
Brazil
Morocco
Haiti
Scotland
Qatar
Switzerland
Canada
Mexico
South Africa
South Korea
Germany
Curacao
Ivory Coast
Ecuador
Netherlands
Japan
Tunisia
Belgium
Egypt
New Zealand
Iran
Spain
Cape Verde
Saudi Arabia
Uruguay
France
Senegal
Norway
Argentina
Algeria
Jordan
Austria
England
Croatia
Ghana
Panama
Portugal
Uzbekistán
Colombia
EE. UU.
Paraguay
Australia
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Catar
Suiza
Canadá
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Alemania
Curazao
Côte d’Ivoire
Ecuador
Países Bajos
Japón
Túnez
Bélgica
Egipto
Nueva Zelanda
Irán
España
Cabo Verde
Arabia Saudí
Uruguay
Francia
Senegal
Noruega
Argentina
Argelia
Jordania
Austria
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá
Portugal
Uzbekistán
Colombia

Consulta las fechas del Mundial 2026, el calendario de partidos, la clasificación de grupos, resultados y los canales que lo retransmitirán.

A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, los aficionados de todo el planeta esperan el torneo más seguido del deporte. Esta vigésima tercera edición es excepcional: por primera vez se celebra en tres países.

Por primera vez se celebra en tres países: Estados Unidos, Canadá y México, lo que refleja cooperación y amplía la afición en América.

Además, por primera vez participarán 48 selecciones, lo que amplía las oportunidades de los equipos emergentes y promete una competencia más emocionante.

Esta ampliación refleja el deseo de la FIFA de hacer el deporte más inclusivo y llevar la experiencia del Mundial a más países.

Los preparativos en las ciudades anfitrionas avanzan a buen ritmo, con estadios e infraestructuras listos para acoger a millones de aficionados. Se prevé un récord de audiencia y asistencia, y se espera que deje una huella inolvidable en la historia del fútbol.

A continuación, Koora ofrece el calendario de partidos, los resultados, la clasificación de grupos y los canales de retransmisión.

  • ¿Cuándo se celebra el Mundial de 2026?

    La Copa del Mundo 2026 empezará el 11 de junio de 2026 en México con el partido México-Sudáfrica, del Grupo A.

    La fase de grupos durará hasta el 28 de junio, luego empezarán las eliminatorias hasta el 19 de julio, y la final se jugará en Estados Unidos.

     El torneoInicioFinal
    El eventoCopa del Mundo 2026

    11 de junio de 2026

    19 de julio de 2026

    Sedes

    (Estados Unidos, México, Canadá)

    México

    Estados Unidos

    • Anuncios

  • ¿Qué canales retransmitirán el Mundial de 2026?

    beIN SPORTS, canal qatarí, tiene los derechos exclusivos para emitir el Mundial 2026 en Oriente Medio a través de beIN SPORTS HD y beIN SPORTS MAX.

    Quienes prefieran el streaming podrán ver los encuentros en las apps TOD TV y beIN Connect.

    Disfruta del partido en directo desde cualquier lugar con NordVPN.¡Suscríbete ahora!

    El torneoFechasCanales de retransmisiónStreaming
    Copa del Mundo 202611 de junio - 19 de julio de 2026beIN Sports

    beIN Connect

    TOD

  • ¿Cuál es el formato del Mundial de 2026?

    Para el Mundial 2026, con 48 selecciones en lugar de 36, la FIFA creará 12 grupos.

    Pasan los dos primeros de cada grupo y las ocho mejores terceras, para conformar la ronda de 32 equipos que arranca la fase eliminatoria hasta la final.

    Este formato busca un torneo más inclusivo y competitivo, pues permite a más aficionados apoyar a sus selecciones. lo que eleva el número de partidos de 64 a 104 y refuerza las expectativas de que sea la edición más grande y emocionante de la historia.

  • Calendario de partidos del Grupo A del Mundial 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1México - SudáfricaJueves 11 de junio de 2026,
    22:00 (Egipto y Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio Azteca
    Corea del Sur - República ChecaViernes 12 de junio de 2026,
    05:00 (Egipto y Arabia Saudí), 06:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Akron
    2República Checa - Sudáfrica Jueves 18 de junio de 2026,
    19:00 (Egipto y Arabia Saudí), 20:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Mercedes-Benz
    México - Corea del SurViernes 19 de junio de 2026,
    04:00 (Egipto y Arabia Saudí), 05:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Akron
    3México - República ChecaJueves 25 de junio de 2026,
    04:00 (Egipto y Arabia Saudí), 04:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Guadalajara
    Sudáfrica - Corea del SurJueves 25 de junio de 2026,
    04:00 (Egipto y Arabia Saudí), 05:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		- BBVA

  • Clasificación Grupo A - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa favorsobreDiferencia
    1México00000000
    2Corea del Sur00000000
    3Sudáfrica00000000
    4República Checa00000000

  • Calendario de partidos del Grupo B del Mundial 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1Canadá - Bosnia y HerzegovinaViernes 12 de junio de 2026,
    22:00 (Egipto y Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio BMO
    Suiza - CatarSábado 13 de junio de 2026,
    22:00 (Egipto y Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Levis
    2Bosnia y Herzegovina - SuizaJueves 18 de junio de 2026,
    22:00 (Egipto y Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Sofía
    Canadá - CatarViernes 19 de junio de 2026,
    01:00 (Egipto y Arabia Saudí), 02:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-BC Place
    3Suiza - Canadá Miércoles 24 de junio de 2026,
    22:00 (Egipto y Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-BC Plus 
    Qatar - Bosnia y HerzegovinaMiércoles 24 de junio de 2026,
    22:00 (Egipto y Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Lumen Field 

  • Clasificación del Grupo B - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa favorsobreDiferencia
    1Canadá00000000
    2Suiza00000000
    3Qatar00000000
    4Bosnia y Herzegovina00000000

  • Calendario de partidos del Grupo C del Mundial 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1Brasil - MarruecosDomingo 14 de junio de 2026,
    01:00 (Egipto y Arabia Saudí), 02:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio MetLife 
    Haití - EscociaDomingo 14 de junio de 2026,
    04:00 (Egipto y Arabia Saudí), 05:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Gillette  
    2Escocia - MarruecosSábado 20 de junio de 2026,
    01:00 (Egipto y Arabia Saudí), 02:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio Gillette 
    Brasil - HaitíSábado 20 de junio de 2026,
    03:30 (Egipto y Arabia Saudí), 04:30 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Lincoln Financial Field 
    3Escocia - BrasilJueves 25 de junio de 2026,
    01:00 (Egipto y Arabia Saudí), 02:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio Hard Rock 
    Marruecos - HaitíJueves 25 de junio de 2026,
    01:00 (Egipto y Arabia Saudí), 02:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio Mercedes-Benz 

  • Clasificación Grupo C - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa favorsobreDiferencia
    1Brasil00000000
    2Marruecos00000000
    3Escocia00000000
    4Haití00000000

  • Calendario de partidos del Grupo D del Mundial 2026

    La rondaEl partido ResultadoEstadio
    1Estados Unidos - ParaguaySábado 13 de junio de 2026,
    04:00 (Egipto y Arabia Saudí), 05:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio SoFi
    1Australia - TurquíaDomingo 14 de junio de 2026,
    07:00 (Egipto y Arabia Saudí), 08:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio BC Place
    2Estados Unidos - AustraliaViernes 19 de junio de 2026,
    22:00 (Egipto y Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Lumen Field
    2Turquía - ParaguaySábado 20 de junio de 2026,
    06:00 (Egipto y Arabia Saudí), 07:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio de Levai
    3Turquía - Estados UnidosViernes 24 de junio de 2026,
    05:00 (Egipto y Arabia Saudí), 06:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio SoFi
    3Paraguay - AustraliaViernes 24 de junio de 2026,
    05:00 (Egipto y Arabia Saudí), 06:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio Levi

  • Clasificación Grupo D - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa favorsobreDiferencia
    1Estados Unidos00000000
    2Paraguay00000000
    3Australia00000000
    4Turquía00000000

  • Calendario de partidos del Grupo 5 del Mundial 2026

    La ronda PartidoFechaResultadoEstadio
    1Alemania - CuraçaoDomingo 14 de junio de 2026,
    20:00 (Egipto y Arabia Saudí), 21:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio NRG
    Costa de Marfil - EcuadorLunes 15 de junio de 2026,
    02:00 (Egipto y Arabia Saudí), 03:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 NRG
    2Alemania - Costa de MarfilSábado 20 de junio de 2026,
    23:00 (Egipto y Arabia Saudí), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-BMO Field
    Ecuador - CuraçaoDomingo 21 de junio de 2026,
    03:00 (Egipto y Arabia Saudí), 04:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Arrohed
    3Ecuador - AlemaniaJueves 25 de junio de 2026,
    23:00 (Egipto y Arabia Saudí), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-MetLife
    Curazao - Costa de MarfilJueves 25 de junio de 2026,
    23:00 (Egipto y Arabia Saudí), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Lincoln Financial Field

  • Clasificación Grupo 5 - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa favorsobreDiferencia
    1Alemania00000000
    2Curazao00000000
    3Costa de Marfil00000000
    4Ecuador00000000

  • Calendario de partidos del Grupo F del Mundial 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1Países Bajos - JapónDomingo 14 de junio de 2026,
    23:00 (Egipto y Arabia Saudí), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio AT&T 
    Túnez - SueciaLunes 15 de junio de 2026,
    05:00 (Egipto y Arabia Saudí), 06:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio BBVA 
    2Países Bajos - SueciaSábado 20 de junio de 2026,
    20:00 (Egipto y Arabia Saudí), 21:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio AT&T 
    Túnez - JapónDomingo 21 de junio de 2026,
    07:00 (Egipto y Arabia Saudí), 08:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio BBVA 
    3Túnez - Países BajosViernes 26 de junio de 2026,
    02:00 (Egipto y Arabia Saudí), 03:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio Arrowhead 
    Japón - SueciaViernes 26 de junio de 2026,
    02:00 (Egipto y Arabia Saudí), 03:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio AT&T 

  • Clasificación Grupo 6 - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa favorsobreDiferencia
    1Países Bajos00000000
    2Japón00000000
    3Suecia00000000
    4Túnez00000000

  • Calendario de partidos del Grupo 7 del Mundial 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1Bélgica - EgiptoLunes 15 de junio de 2026,
    22:00 (Egipto y Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Lumen Field
    Irán - Nueva ZelandaMartes 16 de junio de 2026,
    04:00 (Egipto y Arabia Saudí), 05:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Sophie
    2Bélgica - Irán
    Domingo 21 de junio de 2026,
    21:00 (Egipto y Arabia Saudí), 22:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Sofía
    Egipto - Nueva Zelanda

    Lunes 22 de junio de 2026

    04:00 (hora de Egipto y Arabia Saudí), 05:00 (hora de los Emiratos Árabes Unidos)

    		-BC Plus
    3Egipto - IránSábado 27 de junio de 2026,
    06:00 (Egipto y Arabia Saudí), 07:00 (Emiratos)    		-Lumen Field
      Bélgica - Nueva ZelandaSábado 27 de junio de 2026,
    06:00 (Egipto y Arabia Saudí), 07:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-BC Plus

  • Clasificación Grupo 7 - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa favorsobreDiferencia
    1Bélgica00000000
    2Egipto00000000
    3Irán00000000
    4Nueva Zelanda00000000

  • Calendario de partidos del Grupo 8 del Mundial 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1España - Cabo Verde Lunes 15 de junio de 2026,
    19:00 (Egipto y Arabia Saudí), 20:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Mercedes-Benz
    Arabia Saudí - UruguayMartes 16 de junio de 2026,
    01:00 (Egipto y Arabia Saudí), 02:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Hard Rock 
    2España - Arabia SaudíDomingo 21 de junio de 2026,
    19:00 (Egipto y Arabia Saudí), 20:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Mercedes-Benz 
    Uruguay - Cabo VerdeLunes 22 de junio de 2026,
    01:00 (Egipto y Arabia Saudí), 02:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Hard Rock 
    3Cabo Verde - Arabia SaudíSábado 27 de junio de 2026,
    03:00 (Egipto y Arabia Saudí), 04:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio NRG 
    Uruguay - EspañaSábado 27 de junio de 2026,
    03:00 (Egipto y Arabia Saudí), 04:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Akron 

  • Clasificación del Grupo 8 - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa favorsobreDiferencia
    1España00000000
    2Cabo Verde 00000000
    3Arabia Saudita00000000
    4Uruguay00000000

  • Calendario de partidos del Grupo 9 del Mundial 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1Francia - SenegalMartes 16 de junio de 2026,
    22:00 (Egipto y Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Estadio MetLife
    Noruega - IrakMiércoles 17 de junio de 2026,
    01:00 (Egipto y Arabia Saudí), 02:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Gillette, Foxborough
    2Francia - IrakMartes 23 de junio de 2026,
    00:00 (Egipto y Arabia Saudí), 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Lincoln Financial Field
    Noruega - SenegalMartes 23 de junio de 2026,
    03:00 (Egipto y Arabia Saudí), 02:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 MetLife
    3Noruega - FranciaViernes 24 de junio de 2026,
    22:00 (Egipto y Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Gillette
    Senegal - IrakViernes 24 de junio de 2026,
    22:00 (Egipto y Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-BMO Field 

  • Clasificación Grupo 9 - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa favorsobreDiferencia
    1Francia00000000
    2Noruega00000000
    3Senegal00000000
    4Irak00000000

  • Calendario de partidos del Grupo 10 del Mundial 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1 Argentina - Argelia Miércoles 17 de junio de 2026,
    04:00 (Arabia Saudí), 06:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		- Arrohed
    Austria - JordaniaMiércoles 17 de junio de 2026,
    07:00 (Arabia Saudita), 08:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Levi
    2Austria - ArgentinaLunes 22 de junio de 2026,
    20:00 (Arabia Saudita), 21:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-AT&T
    Jordania - ArgeliaMartes 23 de junio de 2026,
    06:00 (Egipto y Arabia Saudí), 07:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Levy
    3Jordania - ArgentinaDomingo 28 de junio de 2026,
    05:00 (Arabia Saudita), 06:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-AT&T
    Argelia - AustriaDomingo 28 de junio de 2026,
    05:00 (Arabia Saudita), 06:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		-Arrohed

  • Clasificación del Grupo 10 - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa favorsobreDiferencia
    1Argentina 00000000
    2Austria 00000000
    3Argelia 00000000
    4Jordania 00000000

  • Calendario de partidos del Grupo XI del Mundial 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1Portugal - República Democrática del Congo Miércoles 17 de junio de 2026,
    20:00 (Egipto y Arabia Saudí), 21:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio NRG
    Uzbekistán - ColombiaJueves 18 de junio de 2026,
    05:00 (Egipto y Arabia Saudí), 06:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Azteca
    2Portugal - UzbekistánMartes 23 de junio de 2026,
    20:00 (Egipto y Arabia Saudí), 21:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio NRG 
    Colombia - República Democrática del CongoMiércoles 24 de junio de 2026,
    05:00 (Egipto y Arabia Saudí), 06:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Akron 
    3Colombia - PortugalDomingo 28 de junio de 2026,
    02:30 (Egipto y Arabia Saudí), 03:30 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Hard Rock 
    República Democrática del Congo - UzbekistánDomingo 28 de junio de 2026,
    02:30 (Egipto y Arabia Saudí), 03:30 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Mercedes-Benz 

  • Clasificación del Grupo 11 - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa favorsobreDiferencia
    1Portugal00000000
    2Colombia00000000
    3Uzbekistán 00000000
    4República Democrática del Congo00000000

  • Calendario de partidos del Grupo XII del Mundial 2026

    La rondaPartidoFechaResultadoEstadio
    1Inglaterra - Croacia Miércoles 17 de junio de 2026,
    23:00 (Egipto y Arabia Saudí) / 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio AT&T 
    Ghana - PanamáJueves 18 de junio de 2026,
    02:00 (Egipto y Arabia Saudí), 03:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio BMO Field 
    2Inglaterra - GhanaMartes 23 de junio de 2026,
    23:00 (Egipto y Arabia Saudí), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Gillette 
    Panamá - CroaciaMiércoles 24 de junio de 2026,
    02:00 (Egipto y Arabia Saudí), 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio BMO Field 
    3Panamá - InglaterraDomingo 28 de junio de 2026,
    00:00 (Egipto y Arabia Saudí), 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio MetLife 
    Croacia - GhanaDomingo 28 de junio de 2026,
    00:00 (Egipto y Arabia Saudí), 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)     		-Estadio Lincoln Financial Field 

  • Clasificación Grupo XII - Copa del Mundo 2026

    El centroSelecciónPartidosGolesPuntos
    Partidos jugadosGanoEmpateDerrotasa favorsobreDiferencia
    1Inglaterra00000000
    2Croacia00000000
    3Ghana00000000
    4Panamá00000000

  • Calendario de partidos del Mundial 2026 - Fase de grupos

    NúmeroPartidoFechaResultadoEstadio
    1Subcampeón del Grupo A - Subcampeón del Grupo BDomingo 28 de junio de 2026,
    22:00 (Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio SoFi
    2Líder del Grupo 3 - Subcampeón del Grupo 6Lunes 29 de junio de 2026,
    20:00 (Arabia Saudita), 21:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio NRG
    3Primer clasificado del Grupo 5 - Tercer clasificado del Grupo 1/2/3/4/6Lunes 29 de junio de 2026,
    23:30 (Arabia Saudita), 00:30 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Gillette
    4Primer clasificado del Grupo 6 - Segundo clasificado del Grupo 3Martes 30 de junio de 2026,
    04:00 (Arabia Saudita), 05:30 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio BBVA
    5Subcampeón del Grupo 5 - Subcampeón del Grupo 9Martes 30 de junio de 2026,
    20:00 (Arabia Saudí), 21:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio de los Dallas Cowboys
    6Líder del Grupo 9 vs. Tercero del Grupo 3/4/6/7/8Miércoles 1 de julio de 2026,
    00:00 (Arabia Saudí), 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio MetLife
    71º del Grupo 1 - 3º del Grupo 3/5/6/8/9Miércoles 1 de julio de 2026,
    04:00 (Arabia Saudita), 05:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Azteca
    8Primer clasificado del Grupo XII - Tercer clasificado del Grupo V/VIII/IX/X/XIMiércoles 1 de julio de 2026,
    19:00 (Arabia Saudita), 20:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Mercedes-Benz
    10Primer clasificado del Grupo 7 - Tercero del Grupo 1/5/8/9/10Miércoles 1 de julio de 2026,
    23:00 (Arabia Saudita), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Lumen Field
    9Primer clasificado del Grupo 4 - Tercero del Grupo 2/5/6/7/8Jueves 2 de julio de 2026,
    03:00 (Arabia Saudita), 04:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Levi
    12Primer clasificado del Grupo 8 - Segundo clasificado del Grupo 10Jueves 2 de julio de 2026,
    22:00 (Arabia Saudita), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio SoFi
    11Subcampeón del Grupo XI - Subcampeón del Grupo XIIViernes 3 de julio de 2026,
    02:00 (Arabia Saudí), 03:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio BMO Field
    13Líder del Grupo 2 vs. Tercero del Grupo 5/6/7/9/10Viernes 3 de julio de 2026,
    06:00 (Arabia Saudita), 07:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 BC Place
    14Subcampeón del Grupo 4 vs. Subcampeón del Grupo 7Viernes 3 de julio de 2026,
    21:00 (Arabia Saudita), 22:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio de los Dallas Cowboys
    15Primer clasificado del Grupo 10 - Segundo clasificado del Grupo 8Sábado 4 de julio de 2026,
    01:00 (Arabia Saudita), 02:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Hard Rock
    16Líder del Grupo XI - Tercero del Grupo IV/V/IX/X/XIISábado 4 de julio de 2026,
    04:30 (Arabia Saudita), 05:30 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Arrowhead

  • Calendario de partidos del Mundial de 2026 - Octavos de final

    NúmeroPartidoFechaResultadoEstadio
    1Ganador del partido 1 - Ganador del partido 4Sábado 4 de julio de 2026,
    20:00 (Arabia Saudí), 21:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio NRG
    2Ganador del partido 3 - Ganador del partido 6Domingo 5 de julio de 2026,
    00:00 (Arabia Saudita), 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Lincoln Financial Field
    3Ganador del partido 11 - Ganador del partido 12Domingo 5 de julio de 2026,
    23:00 (Arabia Saudita), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio MetLife
    4Ganador del partido 9 - Ganador del partido 10Lunes 6 de julio de 2026,
    03:00 (Arabia Saudita), 04:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Azteca
    5Ganador del partido 2 - Ganador del partido 5Lunes 6 de julio de 2026,
    22:00 (Arabia Saudita), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio de los Dallas Cowboys
    6Ganador del partido 7 - Ganador del partido 8Martes 7 de julio de 2026,
    03:00 (Arabia Saudita), 04:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Lumen Field
    7Ganador del partido 15 - Ganador del partido 14Martes 7 de julio de 2026,
    19:00 (Arabia Saudita), 20:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Mercedes-Benz
    8Ganador del partido 13 - Ganador del partido 16Martes 7 de julio de 2026,
    23:00 (Arabia Saudita), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 BC Place

  • Calendario de partidos del Mundial de 2026: cuartos de final

    NúmeroPartidoFechaResultadoEstadio
    1Ganador de los octavos de final 1 - Ganador de los octavos de final 2Jueves 9 de julio de 2026,
    23:00 (Arabia Saudí), 00:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Gillette
    2Ganador de los octavos de final 5 - Ganador de los octavos de final 6Viernes 10 de julio de 2026,
    22:00 (Arabia Saudita), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio SoFi
    3Ganador de los octavos de final 3 - Ganador de los octavos de final 4Sábado 11 de julio de 2026,
    00:00 (Arabia Saudita), 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Hard Rock
    4Ganador de los octavos de final 7 - Ganador de los octavos de final 8Sábado 11 de julio de 2026,
    04:00 (Arabia Saudita), 05:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Arrowhead

  • Calendario de partidos del Mundial de 2026: semifinales

    El partidoFechaResultadoEstadio
    Ganador de los cuartos de final 1 - Ganador de los cuartos de final 2Martes 14 de julio de 2026,
    22:00 (Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio de los Dallas Cowboys
    Ganador de los cuartos de final 3 - Ganador de los cuartos de final 4Miércoles 15 de julio de 2026,
    22:00 (Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Mercedes-Benz

  • Partido por el tercer y cuarto puesto

    El partidoFechaResultadoEstadio
    Los perdedores de las semifinalesDomingo 19 de julio de 2026,
    00:00 (Arabia Saudí), 01:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio Hard Rock

  • Fecha límite para la Copa del Mundo de 2026

    El partidoFechaResultadoEstadio
    Final del Mundial 2026Domingo 19 de julio de 2026,
    22:00 (Arabia Saudí), 23:00 (Emiratos Árabes Unidos)    		 Estadio MetLife

  • Historial de campeones de la Copa del Mundo

    Desde 1930, solo ocho selecciones han ganado el Mundial. Brasil lidera con cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) gracias a estrellas como Pelé, Romario y Ronaldo.

    Le siguen Italia y Alemania con cuatro títulos cada una; Alemania ganó tres como Alemania Occidental y el cuarto tras la reunificación en 2014. Argentina suma tres, el último en 2022 con Lionel Messi.

    Uruguay inauguró el palmarés en 1930 y sumó el segundo en 1950, mientras que Francia se impuso en 1998 y 2018. Inglaterra y España, en cambio, cuentan con un título cada una: 1966 y 2010, respectivamente.

    AñoAnfitriónCampeónResultado de la finalSubcampeón
    1930UruguayUruguay4-2Argentina
    1934ItaliaItalia2-1 tras la prórrogaChecoslovaquia
    1938FranciaItalia4-2Hungría
    1950BrasilUruguay2-1Brasil
    1954SuizaAlemania Occidental3-2Hungría
    1958SueciaBrasil5-2Suecia
    1962ChileBrasil3-1Checoslovaquia
    1966InglaterraInglaterra4-2 (prórroga)Alemania Occidental
    1970MéxicoBrasil4-1Italia
    1974Alemania OccidentalAlemania Occidental2-1Países Bajos
    1978ArgentinaArgentina3-1 (prórroga)Países Bajos
    1982EspañaItalia3-1Alemania Occidental
    1986MéxicoArgentina3-2Alemania Occidental
    1990ItaliaAlemania Occidental1-0Argentina
    1994Estados UnidosBrasil0-0 (3-2 en penaltis)Italia
    1998FranciaFrancia3-0Brasil
    2002Corea del Sur y JapónBrasil2-0Alemania
    2006AlemaniaItalia1-1 (5-3)Francia
    2010SudáfricaEspaña1-0 (prórroga)Países Bajos
    2014BrasilAlemania1-0 (prórroga)Argentina
    2018RusiaFrancia4-1Croacia
    2022QatarArgentina3-3 (4-2) en la tanda de penaltisFrancia