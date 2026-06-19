Calendario de la Premier League 2026-27: partidos de la primera jornada, última jornada y derbis

El Arsenal acabó en la 2025-26 con 22 años de espera y, tras tres subcampeonatos, por fin ganó el título con Mikel Arteta. Los Gunners aspiran a pelear de nuevo por los grandes trofeos.

En el Manchester City, Pep Guardiola cierra una década en el banquillo y Enzo Maresca, ansioso por dejar buena impresión, le sustituirá.

En Old Trafford, Michael Carrick, ya con contrato fijo, tiene al United —de vuelta en la Champions— listo para pelear por su primer título de liga desde la era Ferguson.

Liverpool, tras caer de lo más alto, confía en que Andoni Iraola —llegado de Bournemouth— y sus fichajes millonarios recuperen el terreno perdido.

El Chelsea, ahora dirigido por Xabi Alonso, se beneficia de no jugar competiciones europeas, mientras que el Aston Villa quiere aprovechar el impulso de su victoria en la Europa League.

Tottenham, inmerso en el descenso las dos últimas campañas, debe demostrar que aún pertenece a los «Seis Grandes», mientras que Frank Lampard afronta un difícil reto en Coventry junto a otros recién ascendidos como Hull City e Ipswich.