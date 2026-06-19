Getty/GOAL
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Calendario de la Premier League 2026-27: Consulte los horarios completos del Arsenal, actual campeón, y de los aspirantes al título: Manchester City, Liverpool, Manchester United y Chelsea
- Getty
Calendario del Arsenal 2026-27
Los Gunners acabaron en la temporada 2025-26 con 22 años sin título, ganando su primera liga desde la era de los «Invincibles» 2003-04. Tras perder las finales de la Carabao Cup y la Liga de Campeones la temporada pasada, el conjunto londinense comenzará la defensa del título en casa frente al recién ascendido Coventry el viernes por la noche.
Fecha
Hora de inicio (GMT)
Partido
21/08/2026
20:00
Arsenal - Coventry City
29/08/2026
15:00
Aston Villa - Arsenal
5 de septiembre de 2026
15:00
Arsenal - Chelsea
12/09/2026
15:00
Sunderland - Arsenal
19/09/2026
15:00
Brighton and Hove Albion - Arsenal
10/10/2026
15:00
Arsenal - Leeds United
17/10/2026
15:00
Nottingham Forest - Arsenal
24/10/2026
15:00
Arsenal - Everton
31/10/2026
15:00
Liverpool - Arsenal
07/11/2026
15:00
Arsenal - Hull City
21/11/2026
15:00
Newcastle United - Arsenal
28/11/2026
15:00
Arsenal - Manchester City
2 de diciembre de 2026
20:00
Brentford - Arsenal
5 de diciembre de 2026
15:00
Tottenham Hotspur - Arsenal
12/12/2026
15:00
Arsenal - Bournemouth
19/12/2026
15:00
Arsenal - Manchester United
26/12/2026
15:00
Crystal Palace - Arsenal
30/12/2026
20:00
Fulham - Arsenal
2 de enero de 2027
15:00
Arsenal - Ipswich Town
06/01/2027
20:00
Arsenal - Brentford
16/01/2027
15:00
Hull City - Arsenal
23/01/2027
15:00
Arsenal - Newcastle United
30/01/2027
15:00
Manchester City - Arsenal
06/02/2027
15:00
Arsenal - Liverpool
10/02/2027
20:00
Ipswich Town - Arsenal
20/02/2027
15:00
Arsenal - Fulham
27/02/2027
15:00
Manchester United - Arsenal
03/03/2027
20:00
Arsenal - Crystal Palace
13/03/2027
15:00
Chelsea - Arsenal
20/03/2027
15:00
Arsenal - Sunderland
10/04/2027
15:00
Coventry City - Arsenal
17/04/2027
15:00
Arsenal - Aston Villa
24/04/2027
15:00
Bournemouth - Arsenal
01/05/2027
15:00
Arsenal - Tottenham Hotspur
08/05/2027
15:00
Leeds United - Arsenal
15/05/2027
15:00
Arsenal - Nottingham Forest
23/05/2027
15:00
Everton - Arsenal
30/05/2027
16:00
Arsenal - Brighton and Hove Albion
- GOAL
Calendario del Manchester United 2026-27
Tras el fallido experimento con Ruben Amorim, los Red Devils se reorganizaron con estilo bajo Michael Carrick, alcanzaron el tercer puesto, la clasificación a la Liga de Campeones y le otorgaron un contrato indefinido al entrenador interino. Considerados aspirantes al título, el United iniciará la temporada 2026-27 visitando al recién ascendido Hull City.
Fecha
Hora de inicio (GMT)
Partido
22/08/2026
12:30
Hull City - Manchester United
29/08/2026
15:00
Manchester United - Ipswich Town
5 de septiembre de 2026
15:00
Everton - Manchester United
12/09/2026
15:00
Manchester United - Manchester City
19/09/2026
15:00
Fulham - Manchester United
10/10/2026
15:00
Manchester United - Tottenham Hotspur
17/10/2026
15:00
Leeds United - Manchester United
24/10/2026
15:00
Manchester United - Bournemouth
31/10/2026
15:00
Chelsea - Manchester United
07/11/2026
15:00
Manchester United - Aston Villa
21/11/2026
15:00
Liverpool - Manchester United
28/11/2026
15:00
Manchester United - Brentford
2 de diciembre de 2026
20:00
Newcastle United - Manchester United
5 de diciembre de 2026
15:00
Manchester United - Coventry City
12/12/2026
15:00
Crystal Palace - Manchester United
19/12/2026
15:00
Arsenal - Manchester United
26/12/2026
15:00
Manchester United - Nottingham Forest
30/12/2026
20:00
Manchester United - Sunderland
2 de enero de 2027
15:00
Brighton and Hove Albion - Manchester United
06/01/2027
20:00
Manchester United - Newcastle United
16/01/2027
15:00
Aston Villa - Manchester United
23/01/2027
15:00
Manchester United - Liverpool
30/01/2027
15:00
Brentford - Manchester United
06/02/2027
15:00
Manchester United - Chelsea
10/02/2027
20:00
Manchester United - Brighton and Hove Albion
20/02/2027
15:00
Nottingham Forest - Manchester United
27/02/2027
15:00
Manchester United - Arsenal
03/03/2027
20:00
Sunderland - Manchester United
13/03/2027
15:00
Manchester United - Everton
20/03/2027
15:00
Manchester City - Manchester United
10/04/2027
15:00
Manchester United - Hull City
17/04/2027
15:00
Ipswich Town - Manchester United
24/04/2027
15:00
Manchester United - Crystal Palace
01/05/2027
15:00
Coventry City - Manchester United
08/05/2027
15:00
Bournemouth - Manchester United
15/05/2027
15:00
Manchester United - Leeds United
23/05/2027
15:00
Tottenham Hotspur - Manchester United
30/05/2027
16:00
Manchester United - Fulham
- Getty
Calendario del Liverpool 2026-27
Arne Slot fue destituido doce meses después de ganar la Premier League, y siguió los pasos de Mohamed Salah al dejar el club. Ahora Andoni Iraola dirige al Liverpool, y su debut será un difícil viaje a St James’ Park para enfrentar al Newcastle.
Fecha
Hora de inicio (GMT)
Partido
23/08/2026
16:30
Newcastle United - Liverpool
29/08/2026
15:00
Liverpool - Nottingham Forest
5 de septiembre de 2026
15:00
Ipswich Town - Liverpool
12/09/2026
15:00
Liverpool - Fulham
19/09/2026
15:00
Bournemouth - Liverpool
10/10/2026
15:00
Liverpool - Manchester City
17/10/2026
15:00
Brentford - Liverpool
24/10/2026
15:00
Liverpool - Brighton and Hove Albion
31/10/2026
15:00
Liverpool - Arsenal
07/11/2026
15:00
Crystal Palace - Liverpool
21/11/2026
15:00
Liverpool - Manchester United
28/11/2026
15:00
Everton - Liverpool
2 de diciembre de 2026
20:00
Liverpool - Sunderland
5 de diciembre de 2026
15:00
Chelsea - Liverpool
12/12/2026
15:00
Liverpool - Leeds United
19/12/2026
15:00
Liverpool - Tottenham Hotspur
26/12/2026
15:00
Hull City - Liverpool
30/12/2026
20:00
Aston Villa - Liverpool
2 de enero de 2027
15:00
Liverpool - Coventry City
06/01/2027
20:00
Sunderland - Liverpool
16/01/2027
15:00
Liverpool - Crystal Palace
23/01/2027
15:00
Manchester United - Liverpool
30/01/2027
15:00
Liverpool - Everton
06/02/2027
15:00
Arsenal - Liverpool
10/02/2027
20:00
Coventry City - Liverpool
20/02/2027
15:00
Liverpool - Hull City
27/02/2027
15:00
Tottenham Hotspur - Liverpool
03/03/2027
20:00
Liverpool - Aston Villa
13/03/2027
15:00
Liverpool - Ipswich Town
20/03/2027
15:00
Fulham - Liverpool
10/04/2027
15:00
Liverpool - Newcastle United
17/04/2027
15:00
Nottingham Forest - Liverpool
24/04/2027
15:00
Leeds United - Liverpool
1 de mayo de 2027
15:00
Liverpool - Chelsea
08/05/2027
15:00
Manchester City - Liverpool
15/05/2027
15:00
Liverpool - Brentford
23/05/2027
15:00
Brighton and Hove Albion - Liverpool
30/05/2027
16:00
Liverpool - Bournemouth
- Getty
Calendario del Manchester City 2026-27
Tras 20 títulos en 10 años, el City inicia la era post-Guardiola. Su exayudante, Enzo Maresca, asumirá el mando. El campeón de la FA Cup y la Carabao Cup abre la temporada en el «Super Sunday» ante el Bournemouth.
Fecha
Hora de inicio (GMT)
Partido
23/08/2026
14:00
Manchester City - Bournemouth
29/08/2026
15:00
Crystal Palace - Manchester City
05/09/2026
15:00
Manchester City - Coventry City
12/09/2026
15:00
Manchester United - Manchester City
19/09/2026
15:00
Manchester City - Sunderland
10/10/2026
15:00
Liverpool - Manchester City
17/10/2026
15:00
Manchester City - Ipswich Town
24/10/2026
15:00
Aston Villa - Manchester City
31/10/2026
15:00
Manchester City - Brighton and Hove Albion
7 de noviembre de 2026
15:00
Nottingham Forest - Manchester City
21/11/2026
15:00
Manchester City - Fulham
28/11/2026
15:00
Arsenal - Manchester City
2 de diciembre de 2026
20:00
Manchester City - Leeds United
5 de diciembre de 2026
15:00
Brentford - Manchester City
12/12/2026
15:00
Manchester City - Chelsea
19/12/2026
15:00
Manchester City - Hull City
26/12/2026
15:00
Newcastle United - Manchester City
30/12/2026
20:00
Everton - Manchester City
02/01/2027
15:00
Manchester City - Tottenham Hotspur
06/01/2027
20:00
Leeds United - Manchester City
16/01/2027
15:00
Manchester City - Nottingham Forest
23/01/2027
15:00
Brighton and Hove Albion - Manchester City
30/01/2027
15:00
Manchester City - Arsenal
06/02/2027
15:00
Fulham - Manchester City
10/02/2027
20:00
Tottenham Hotspur - Manchester City
20/02/2027
15:00
Manchester City - Newcastle United
27/02/2027
15:00
Hull City - Manchester City
03/03/2027
20:00
Manchester City - Everton
13/03/2027
15:00
Coventry City - Manchester City
20/03/2027
15:00
Manchester City - Manchester United
10/04/2027
15:00
Bournemouth - Manchester City
17/04/2027
15:00
Manchester City - Crystal Palace
24/04/2027
15:00
Chelsea - Manchester City
01/05/2027
15:00
Manchester City - Brentford
08/05/2027
15:00
Manchester City - Liverpool
15/05/2027
15:00
Ipswich Town - Manchester City
23/05/2027
15:00
Manchester City - Aston Villa
30/05/2027
16:00
Sunderland - Manchester City
- Getty
Calendario del Chelsea 2026-27
Xabi Alonso regresa al fútbol inglés en Stamford Bridge: el excentrocampista del Liverpool y exentrenador del Real Madrid, campeón del mundo, llega al Chelsea. El español asumirá la presión de enderezar un equipo que quedará fuera de las competiciones europeas en la temporada 2026-27. Los Blues debutarán en el primer «Monday Night Football» ante el Fulham en un derbi del oeste de Londres.
Fecha
Hora de inicio (GMT)
Partido
24/08/2026
20:00
Fulham - Chelsea
29/08/2026
15:00
Chelsea - Brighton and Hove Albion
5 de septiembre de 2026
15:00
Arsenal - Chelsea
12/09/2026
15:00
Chelsea - Hull City
19/09/2026
15:00
Brentford - Chelsea
10/10/2026
15:00
Chelsea - Bournemouth
17/10/2026
15:00
Everton - Chelsea
24/10/2026
15:00
Chelsea - Tottenham Hotspur
31/10/2026
15:00
Chelsea - Manchester United
7 de noviembre de 2026
15:00
Sunderland - Chelsea
21/11/2026
15:00
Chelsea - Leeds United
28/11/2026
15:00
Nottingham Forest - Chelsea
2 de diciembre de 2026
20:00
Chelsea - Crystal Palace
5 de diciembre de 2026
15:00
Chelsea - Liverpool
12/12/2026
15:00
Manchester City - Chelsea
19/12/2026
15:00
Chelsea - Aston Villa
26/12/2026
15:00
Coventry City - Chelsea
30/12/2026
20:00
Ipswich Town - Chelsea
02/01/2027
15:00
Chelsea - Newcastle United
06/01/2027
20:00
Crystal Palace - Chelsea
16/01/2027
15:00
Chelsea - Sunderland
23/01/2027
15:00
Leeds United - Chelsea
30/01/2027
15:00
Chelsea - Nottingham Forest
06/02/2027
15:00
Manchester United - Chelsea
10/02/2027
20:00
Newcastle United - Chelsea
20/02/2027
15:00
Chelsea - Ipswich Town
27/02/2027
15:00
Aston Villa - Chelsea
03/03/2027
20:00
Chelsea - Coventry City
13/03/2027
15:00
Chelsea - Arsenal
20/03/2027
15:00
Hull City - Chelsea
10/04/2027
15:00
Chelsea - Fulham
17/04/2027
15:00
Brighton and Hove Albion - Chelsea
24/04/2027
15:00
Chelsea - Manchester City
01/05/2027
15:00
Liverpool - Chelsea
8 de mayo de 2027
15:00
Tottenham Hotspur - Chelsea
15/05/2027
15:00
Chelsea - Everton
23/05/2027
15:00
Bournemouth - Chelsea
30/05/2027
16:00
Chelsea - Brentford