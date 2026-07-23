Cairo, duro contra Maldini: «Demasiados 8-10 para refundar, no estamos en la Unión Soviética. Que Malagò tome ejemplo de Tavecchio, él fichó a Conte como seleccionador»

Al margen del acto, Cairo respondió a las preguntas de los periodistas presentes y no escatimó pullas hacia los protagonistas de la jornada de hoy: “Confirmo mi estima por Malagò, es una persona capaz que puede hacerlo muy bien. Maldini y Leonardo me han causado una muy buena impresión, pero hace falta hacer las cosas más rápido.Como en cualquier actividad, los primeros cien días son decisivos. Los plazos deben ser más cortos. Heredar una situación negativa es casi mejor, yo lo he hecho en empresas casi quebradas. ¿Qué pueden hacer en cien días? Cambiar las reglas para desarrollar el talento, hablar de inversiones. Me gustaría más hablar de un programa de aquí a dos o cuatro años”.