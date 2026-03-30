Cagliari, Pisacane: «El miedo no es un obstáculo, es el lenguaje de los ganadores. No se puede ser un gran entrenador si no se sabe cultivar las relaciones»

«El estudio al que más apego le tengo es el de las generaciones. Estaba de vacaciones en Ibiza con la familia. Charlando con un amigo, me abrió los ojos a un mundo nuevo, recibí clases particulares y profundicé en el tema de las generaciones. Lo que hemos sido y en lo que nos estamos convirtiendo. Esta generación, como he dicho antes, vive de los «me gusta», del deseo, de los retos; todo debe tener como fin una recompensa, viven de objetivos. Lo excesivo se vuelve aburrido, lo escaso les estresa. Hay que conocerlos para intentar optimizar. Y aquí entramos en lo que decía antes, porque podemos ser los entrenadores más fuertes del mundo técnicamente, tácticamente, pero si luego no te relacionas con este grupo de edad como debes hacerlo, todo es inútil. Hoy en día, la barrera cultural se ha superado un poco, porque el enfoque en la generación te permite hablar con más nacionalidades de la misma manera. También porque, al fin y al cabo, todos tienen un pensamiento único centrado en las imágenes. Hoy en día, la capacidad más desarrollada del cerebro es la capacidad visual. Porque esta generación se ha adaptado a las imágenes, la recepción del cerebro ha cambiado en su predisposición a lo que luego te permite asimilar. Creo que el discurso cultural es importante, pero el enfoque en la diferencia cultural ha disminuido mucho. Porque, al fin y al cabo, lo que uno debe hacer en el ámbito laboral es intentar transmitir conceptos de la mejor manera posible. Hoy en día, esta generación necesita sentir presencia y no sentir dureza. Pero me gusta subrayar que el contacto no es una estrategia. Es casi un principio de carácter general en una persona, si lo tienes. Para mí es un principio. También porque luego los futbolistas te pillan. Si algo resulta forzado, mejor no hacerlo. Si algo es espontáneo, sí».