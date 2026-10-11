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Cagliari-Juventus, las notas de CM: Maldini, sin frenos. Kolo Muani se desbloquea, pero luego vuelve a fallar. Woltemade, invisible
NOTAS DEL CAGLIARI
Caprile 6,5: La Juventus no genera ocasiones demasiado peligrosas, pero, cuando llega al área, él siempre está preparado para salir y despejar con acierto. En la segunda parte no puede hacer nada ante el gol de Kolo Muani y el larguero le salva, pero se mantiene atento y, al menos en dos ocasiones, está espectacular para evitar los goles de Kolo Muani y Zhegrova.
Ze Pedro 5,5: Buena labor de cobertura en la primera parte. En la segunda pierde la posición y Alajbegovic, e incluso Cambiaso, lo encaran y lo superan con demasiada frecuencia.
Mina 7: Si un entrenador rival llega a quejarse contigo al descanso por el trato duro que reciben sus delanteros, significa que estás haciendo bien tu trabajo. Y, si a eso le sumas intervenciones precisas al milímetro, el cuadro está completo.
Rodriguez 6: Solo se equivoca una vez: afronta a Nico Gonzalez sin contundencia, este lo supera y acaba derribándolo. Recibe una tarjeta amarilla que lleva a Pisacane a sustituirlo.
(desde el 46' Deiola 5,5: Él también comete una falta merecedora de amarilla en su mayor error ante Kolo Muani, pero después mantiene bien la posición y resulta decisivo en varias ocasiones, sobre todo al impedir que Woltemade marque)
Obert 5,5: Neutraliza a Conceicao, pero las acometidas de Zhegrova empiezan a complicarle las cosas en la segunda parte. Su error más grave es no leer el desmarque de Kolo Muani que propicia el 1-1.
(desde el 84' Fazzini s. c.)
Adopo 6,5: Recupera y sale al ataque, crea juego y, sobre todo, no se detiene nunca. Aguanta muy bien los duelos individuales ante los jugadores más creativos de la Juventus y, en cuanto puede, busca el pase vertical. Valioso.
Winks 6: Su disparo desde la frontal, que pone en apuros a Vicario, es lo más destacado de un partido en el que, curiosamente, está mucho más impreciso de lo que nos tenía acostumbrados hasta ahora.
Romano 6,5: Personalidad, calma con el balón en los pies, siempre ofrece un apoyo a sus compañeros y también corre mucho para ayudar por las bandas.
Massolin 6: Debut positivo como titular del exjugador del Modena, que aparece poco en ataque, pero firma una actuación de mucho esfuerzo y trabajo al servicio del equipo.
(desde el 60' Fadera 6: más peligroso en los pocos contraataques protagonizados desde su entrada al campo que útil en defensa)
Maldini 7: Retoma las cosas donde las dejó y abre el marcador en un partido disputado con una jugada marca de la casa. Muy frío ante Vicario, está cerca de darle también una asistencia perfecta a Winks. Cuando el Cagliari crea peligro, sus jugadas siempre están de por medio. Su cuarto gol consecutivo premia su crecimiento
(desde el 69' Sugawara 6: Aplicado, atento, rara vez lo superan. Eso sí, con él en el campo en lugar de Maldini, el Cagliari retrasa considerablemente su línea de presión).
Mendy 6,5: Desde luego no llama la atención, pero sus intervenciones son más útiles de lo que parecen. La descarga para Maldini tras proteger el balón es solo la punta del iceberg. Permite al equipo estirarse, administra los contraataques y siempre ofrece a la defensa una salida en largo
(desde el 69' Nzola 5,5: Le cuesta hacer lo que mejor le había salido a Mendy. De hecho, desde su entrada al campo, el Cagliari nunca consigue salir de su propia área porque su falta de movilidad permite a Lucumì y Bremer anticipar perfectamente sus movimientos).
Entrenador: Pisacane 6: Consigue maniatar a la Juventus durante más de 70 minutos. Después, los cambios y el bajón físico de sus jugadores lo obligan a modificar el equipo. Los que entran se repliegan demasiado y conceden a la Juventus dos ocasiones: una letal y otra en la que tiene que agradecérselo a Kolo Muani. Su Cagliari sigue siendo muy sólido y volvió a demostrarlo. Él también fue expulsado en el altercado final con Spalletti.
NOTAS DE LA JUVENTUS
Vicario 6,5: No puede hacer nada ante el gol de Maldini, que, olvidado por la defensa, lo bate a bocajarro. Resulta decisivo ante el zurdazo de Winks desde la frontal, que mantiene a la Juventus en el partido, y sobre todo ante Mendy y Fadera (aunque a ambos les señalan después fuera de juego). La Juventus ha encontrado una garantía atrás.
Kalulu 6: Tras el desvío inicial, él y sus compañeros pierden de vista el desmarque de Maldini y le despejan el camino hacia el centro del área. En ataque tampoco se incorpora mucho y apenas aparece. Mejora en la segunda parte, pero sigue generando poco peligro.
Bremer 5,5: Está totalmente fuera de posición en el gol de Maldini y, para su desgracia, inicia la serie de rebotes que desemboca en el tanto. Mendy no le ofrece referencias y le cuesta seguirlo por todo el campo. Es el líder de una defensa que parece sufrir bastante, sobre todo con espacios a su espalda.
Lucumì 6: Empieza mal: Mendy le gana la posición y permite a Maldini marcar el 1-0. Después mejora y, en la segunda parte, es quien consigue anular a Nzola, lo que permite a la Juventus encontrar fuerzas para encerrar al Cagliari en su área.
Celik 6: Atento en defensa, también consigue llegar varias veces a la línea de fondo por la izquierda. Por ese lado, Adopo y Massolin casi nunca logran superar a la defensa y a él le resulta fácil controlarlos.
(desde el 64' Cambiaso 5,5: No entra bien y Spalletti lo reprende a gritos por su excesiva falta de atención. Un destello en ataque obliga a intervenir a Caprile, pero es evidente que todavía le falta ritmo).
Douglas Luiz 5,5: Sigue alternando buenas acciones en la salida de balón con otras que obligan a sus compañeros a correr para corregirlas. Siempre ofrece una línea de pase, pero a la Juventus también le cuesta jugar en vertical por su forma de administrar el balón.
(desde el 84' Koopmeiners s. c.)
Sarr 6: Altibajos a lo largo de los 90 minutos, alguna arrancada ofensiva y varias buenas lecturas defensivas, incluso cuando tiene que replegarse en el último momento para ayudar. Aporta el equilibrio que hacía falta, pero con el 1-0 en contra se necesitaba más valentía.
Conceicao 5,5: Apenas muestra los destellos por los que se ha dado a conocer, salvo en un disparo alto al comienzo del partido. Se limita a cumplir e intenta habilitar a sus compañeros, pero choca demasiado a menudo con el marcaje de Obert, que lo neutraliza.
(desde el 46' Zhegrova 6,5: entra y en 10 minutos muestra todo lo que Conceicao no había conseguido aportar. Saca más de un disparo que obliga a intervenir a Caprile, regatea para superar a su marcador y da un pase a Kolo Muani, que opta por dejar pasar el balón en lugar de rematar desde poco más atrás del punto de penalti. Si la Juventus crea peligro en la segunda parte, es sobre todo gracias a él).
McKennie 5: Situado como mediapunta por detrás de un Kolo Muani que se mueve mucho, debería, o podría, aprovechar mejor los espacios que deja libres el francés. Sin embargo, la amarilla que recibe por una dura falta sobre Romano al comienzo del partido lo condiciona hasta volverlo prácticamente invisible.
(desde el 46' Alajbegovic 6,5: no empieza bien. Hace alguna jugada más que el estadounidense al que sustituye, pero sigue lejos de lo que ha mostrado hasta ahora. Mejora con el paso de los minutos y, entre el minuto 80 y el 85, pone dos centros perfectos para Kolo Muani que acaban en un gol y en una ocasión clarísima fallada por el francés)
Nico Gonzalez 6,5: Es el más peligroso de los suyos en una primera parte escasa de ocasiones. Corre mucho, provoca faltas, centra, se asocia con sus compañeros e incluso protagoniza alguna acción que obliga a intervenir a Caprile. Está demasiado solo y se agota pronto, lo que convence a Spalletti para sustituirlo.
(desde el 60' Woltemade 5,5: su mérito es haber quitado presión a Kolo Muani y haberle dado más libertad, pero él aporta muy poco. Comete demasiados errores técnicos y nunca resulta realmente peligroso ante la portería)
Kolo Muani 6: Spalletti lo ha dicho y repetido: el francés no es un delantero que ocupe el área. Controles fallidos, confusión e incluso la decisión de dejar pasar el balón para un compañero cuando podría rematar con toda la portería delante. En la segunda parte, el gol llega gracias a una gran intuición de Alajbegovic, pero también tiene una ocasión casi idéntica en la que, solo ante Caprile, estrella el balón con el pie en el larguero. Su falta de gol aún no está del todo superada.
Entrenador: Spalletti6: Se equivoca con las decisiones iniciales pese a ser consciente de las limitaciones de los jugadores que pone en el campo. Cambia el partido con las sustituciones en el descanso y solo lamenta el remate de Kolo Muani al larguero desde muy cerca, con el marcador 1-1. El problema son los dos episodios con el juego detenido: sus quejas a Yerri Mina en el descanso y el enfrentamiento con Pisacane al final del partido, que acaba con la expulsión de ambos entrenadores. Una muestra de nerviosismo, como el que exhibe su equipo sobre el campo.
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