Cagliari-Juventus, las notas de CM: Maldini, sin frenos. Kolo Muani se desbloquea, pero luego vuelve a fallar. Woltemade, invisible

Caprile 6,5: La Juventus no genera ocasiones demasiado peligrosas, pero, cuando llega al área, él siempre está preparado para salir y despejar con acierto. En la segunda parte no puede hacer nada ante el gol de Kolo Muani y el larguero le salva, pero se mantiene atento y, al menos en dos ocasiones, está espectacular para evitar los goles de Kolo Muani y Zhegrova.





Ze Pedro 5,5: Buena labor de cobertura en la primera parte. En la segunda pierde la posición y Alajbegovic, e incluso Cambiaso, lo encaran y lo superan con demasiada frecuencia.





Mina 7: Si un entrenador rival llega a quejarse contigo al descanso por el trato duro que reciben sus delanteros, significa que estás haciendo bien tu trabajo. Y, si a eso le sumas intervenciones precisas al milímetro, el cuadro está completo.





Rodriguez 6: Solo se equivoca una vez: afronta a Nico Gonzalez sin contundencia, este lo supera y acaba derribándolo. Recibe una tarjeta amarilla que lleva a Pisacane a sustituirlo.

(desde el 46' Deiola 5,5: Él también comete una falta merecedora de amarilla en su mayor error ante Kolo Muani, pero después mantiene bien la posición y resulta decisivo en varias ocasiones, sobre todo al impedir que Woltemade marque)





Obert 5,5: Neutraliza a Conceicao, pero las acometidas de Zhegrova empiezan a complicarle las cosas en la segunda parte. Su error más grave es no leer el desmarque de Kolo Muani que propicia el 1-1.

(desde el 84' Fazzini s. c.)





Adopo 6,5: Recupera y sale al ataque, crea juego y, sobre todo, no se detiene nunca. Aguanta muy bien los duelos individuales ante los jugadores más creativos de la Juventus y, en cuanto puede, busca el pase vertical. Valioso.





Winks 6: Su disparo desde la frontal, que pone en apuros a Vicario, es lo más destacado de un partido en el que, curiosamente, está mucho más impreciso de lo que nos tenía acostumbrados hasta ahora.





Romano 6,5: Personalidad, calma con el balón en los pies, siempre ofrece un apoyo a sus compañeros y también corre mucho para ayudar por las bandas.





Massolin 6: Debut positivo como titular del exjugador del Modena, que aparece poco en ataque, pero firma una actuación de mucho esfuerzo y trabajo al servicio del equipo.

(desde el 60' Fadera 6: más peligroso en los pocos contraataques protagonizados desde su entrada al campo que útil en defensa)





Maldini 7: Retoma las cosas donde las dejó y abre el marcador en un partido disputado con una jugada marca de la casa. Muy frío ante Vicario, está cerca de darle también una asistencia perfecta a Winks. Cuando el Cagliari crea peligro, sus jugadas siempre están de por medio. Su cuarto gol consecutivo premia su crecimiento

(desde el 69' Sugawara 6: Aplicado, atento, rara vez lo superan. Eso sí, con él en el campo en lugar de Maldini, el Cagliari retrasa considerablemente su línea de presión).





Mendy 6,5: Desde luego no llama la atención, pero sus intervenciones son más útiles de lo que parecen. La descarga para Maldini tras proteger el balón es solo la punta del iceberg. Permite al equipo estirarse, administra los contraataques y siempre ofrece a la defensa una salida en largo

(desde el 69' Nzola 5,5: Le cuesta hacer lo que mejor le había salido a Mendy. De hecho, desde su entrada al campo, el Cagliari nunca consigue salir de su propia área porque su falta de movilidad permite a Lucumì y Bremer anticipar perfectamente sus movimientos).





Entrenador: Pisacane 6: Consigue maniatar a la Juventus durante más de 70 minutos. Después, los cambios y el bajón físico de sus jugadores lo obligan a modificar el equipo. Los que entran se repliegan demasiado y conceden a la Juventus dos ocasiones: una letal y otra en la que tiene que agradecérselo a Kolo Muani. Su Cagliari sigue siendo muy sólido y volvió a demostrarlo. Él también fue expulsado en el altercado final con Spalletti.