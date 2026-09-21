El Cagliari está soñando y volando en la Serie A con los chicos de Fabio Pisacane, que han sumado 12 puntos en 5 partidos, perdiendo solo contra el Inter, líder de la clasificación, y por la mínima. El orgullo por estos resultados se percibe en las palabras y declaraciones del presidente Tommaso Giulini, que también hoy, en su intervención en Radio Anch'io Lo Sport, ha celebrado los resultados, pero también a varios de los chicos, entre ellos Romano, Maldini y Caprile, los tres «de la selección italiana».
Cagliari, Giulini: «Maldini y Romano son jóvenes y nuestros. Por Caprile ha habido bastantes solicitudes». Después, el dardo a Esposito
«No molestan a los héroes del Scudetto»
“¿El mismo arranque que en aquella temporada mágica 1969/70? No molestaría a los héroes del Scudetto. Seguro que hemos empezado bien este campeonato, hay una gran solidez como en aquel equipo mítico, pero obviamente nos falta un ‘Gigi Riva’. Estamos contentos con lo hecho hasta aquí: será bonito trabajar en esta larga pausa de tres semanas situados en los primeros puestos de la clasificación”.
PISACANE
«Tengo la suerte de conocer a Fabio desde hace muchos años, lo conocí primero como futbolista, y antes que nada valoro las cualidades de la persona. Es una persona de bien y eso es lo más importante, más aún en el mundo del fútbol. Es agudo, astuto, siempre hambriento de conocimiento. Se ha hecho ladrillo a ladrillo en estos años, primero con la Primavera, donde ganó la Coppa Italia de la categoría, y luego con el primer equipo. Sinceramente, con él esperaba que, tarde o temprano, pudiera haber un pico».
MALDINI
“Lo seguíamos ya desde hace bastantes años. Teníamos una fuerte colaboración con el Olbia, intentamos traerlo cedido a la Lega Pro, antes de que iniciara su trayectoria en la Serie A. Tiene un talento descomunal, quizá todavía no ha conseguido expresarse al máximo. Nuestro desafío será lograr que dé ese paso más que aún no ha conseguido dar".
El dardo a Sebastiano Esposito
«Este verano nos encontramos en una situación un poco desagradable con un futbolista nuestro que consideraba que no ganaba lo suficiente para jugar con la camiseta del Cagliari, diría que lo hemos sustituido de maravilla con Daniel».
Romano y la selección italiana
“Maldini y Romano son dos de nuestros jóvenes en los que creemos mucho. Alessandro es todavía más joven, clase 2006, es un todocampista, puede jugar en cualquier posición del centro del campo, es un jugador muy dinámico. Es un chico que tiene las ideas claras, sabe lo que quiere. Creo que logrará llegar lejos, me alegra que nuestro seleccionador le haya dado la posibilidad de jugar con la camiseta de Italia y que él la haya elegido”.
MUCHAS PETICIONES POR CAPRILE
“Este verano hubo bastantes interesados en Caprile, pero Elia estaba convencido de quedarse en Cagliari, sentía que esta temporada podríamos hacer algo importante. Por ahora, los hechos le están dando la razón; estoy feliz por él y por nosotros. Creo que, después de Donnarumma, él y Carnesecchi son hoy los porteros más fuertes de Italia. Luego puede pasar que en la selección, cuando tienes titulares inamovibles como Donnarumma, también haya lógicas diferentes. Elia debe seguir trabajando, no se puede descartar que quizá una convocatoria para él llegue en la próxima ocasión”.
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