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Cafu revela la verdad sobre los diez años de Gianni Infantino al frente de la FIFA
Cafu muestra un firme respaldo a la gobernanza de la FIFA
Cafu ha publicado un comunicado público en el que muestra su apoyo a la FIFA y al presidente Infantino. Recurrió a Instagram para compartir su opinión sobre el reciente trabajo administrativo del organismo rector. Según el legendario defensa, la gobernanza del fútbol moderno se ha transformado significativamente en los últimos tiempos. Considera que la actual administración ha buscado activamente incluir a quienes han jugado a este deporte.
- AFP
Los jugadores tienen voz en la mesa
En su intervención en redes sociales, Cafu se centró en los cambios estructurales que han integrado a los jugadores en el proceso de toma de decisiones. Expresó una profunda satisfacción por la forma en que ahora se trata a las partes interesadas clave del fútbol.
Cafu declaró: "En los últimos 10 años, hemos seguido el trabajo que la FIFA y el presidente Infantino han llevado a cabo para fomentar la representación en el fútbol, algo que antes no había ocurrido. Se ha dado voz y un lugar en la mesa a jugadores y exjugadores mediante su participación en comités, proyectos y grupos de trabajo".
Dando forma al futuro del fútbol mundial
La integración de estos exjugadores va mucho más allá de simples funciones de embajadores. Cafu quiso destacar que su enorme experiencia sobre el terreno de juego influye directamente en las políticas deportivas actuales. El grupo siente que la autoridad central de este deporte le respeta de verdad.
«Se escuchan nuestras opiniones, y muchas de las iniciativas llevadas a cabo en nombre de este deporte han estado marcadas por nuestras reflexiones, ideas, planes y participación», añadió Cafu.
«Sabemos cómo el fútbol puede transformar vidas, mejorar sociedades y ampliar las oportunidades para personas de todo el mundo; y estamos comprometidos a seguir llevándoles esa esperanza. Seguimos estando a disposición para apoyar el gran progreso que nuestro deporte ha experimentado en la última década, garantizando que siga llegando y beneficiando a personas de todos los países del mundo en los que se juega al fútbol».
- AFP
Progresos continuos en los próximos años
De cara al futuro, Cafu dejó claro que esta colaboración entre exjugadores y la FIFA continuará. Los grupos de trabajo ya establecidos mantendrán un papel activo en la elaboración de futuras normativas y proyectos de desarrollo.
El objetivo final es garantizar que la expansión continua de este deporte llegue a todos los rincones del planeta. A través de esta colaboración continuada, Cafu y sus compañeros esperan asegurarse de que el fútbol beneficie a la gente en todos los países donde se juega.
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