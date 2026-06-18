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Cafú explica qué hace a Lionel Messi, Diego Maradona y Pelé tan emblemáticos, y añade un cuarto nombre al debate sobre el mejor de todos los tiempos
Los cuatro pilares de la historia del fútbol
Cafú afirma que el debate sobre el mejor de la historia no debe reducirse a un trío: a su juicio, hay que incluir a otra estrella brasileña junto a Pelé, Maradona y Messi. Para el exlateral del AC Milan y la Roma, estos jugadores encarnan el arte del fútbol y superan las estadísticas para ofrecer espectáculo.
En una entrevista con El Mundo, Cafú fue rotundo: «Son jugadores que hicieron historia, que dejaron huella, que fueron campeones del mundo. Jugaban con una facilidad increíble; no se esforzaban por regatear, disparar o marcar. Era precioso verlos jugar», explicó.
«Adoro el arte del fútbol: Maradona, Messi, Pelé y Ronaldinho lo personifican. Disfruto viendo a quienes hacen algo distinto y nos hacen brillar los ojos».
Al preguntarle si Ronaldinho pertenece al mismo grupo que Messi, Maradona y Pelé, Cafú fue firme: «Son cuatro (los mejores de todos los tiempos). Los pongo al mismo nivel: los cuatro mejores de la historia. Dos brasileños, dos argentinos. De la época que yo vi fútbol, estos cuatro marcaron y siguen marcando la diferencia».
- AFP
El secreto tras la grandeza
Aunque la habilidad técnica se da por sentada en figuras tan renombradas, Cafú cree que su longevidad y su impacto se deben a una mentalidad específica. Señaló que, pese a la presión física que sufrían por parte de los defensas, el cuarteto mantenía una serenidad especial sobre el terreno de juego que definió su época de dominio.
«Es la personalidad», afirmó Cafú. «No solo el fútbol, sino la personalidad, su forma de jugar, la forma en que se plantean el partido. Nunca los vimos pelearse; solo los vemos jugar. Reciben golpes, se levantan y se ríen. ¿Cómo humillan al rival? Regateando y marcando goles. Eso es lo que amamos ver».
El impacto de Ancelotti en la Seleção
Cafú, que jugó cinco años con Ancelotti en el Milan, ve al técnico como la actual estrella de la selección brasileña.
«Ancelotti tiene lo que hace falta para arreglar la dinámica y el estilo de juego de la selección brasileña», afirmó Cafú. “Su único obstáculo es el tiempo: aún no ha podido hacer que los jugadores asimilen su idea de juego. Para él, lo esencial son los entrenamientos diarios y la repetición de ejercicios tácticos”.
Por primera vez se habla más del entrenador que de los jugadores, lo que muestra su enorme importancia para Brasil.
«Creo que lo hará muy bien con la selección brasileña porque tiene la capacidad y la competencia necesarias».
- AFP
Un reto para el legado de Neymar
Mientras rendía homenaje a los grandes, Cafú habló sin tapujos sobre la posición de Neymar en el fútbol. Aunque lo llamó «genio», se preguntó si el exjugador de Santos, Barcelona y París Saint-Germain comprende la importancia de ganar el mayor trofeo del deporte, algo que los iconos mencionados ya lograron.
«Neymar es un genio, un talento, un chico de oro que podría sacar aún más partido a su talento, porque tiene la calidad y la capacidad; solo tiene que quererlo», señaló Cafú. «Si está dispuesto a renunciar a muchas cosas, si quiere entrenar, si quiere dedicarse en cuerpo y alma... Si tuviera una idea, una noción de lo que significa ser campeón del mundo, sería otra historia.
«Es diferente a ser campeón de la Copa Libertadores o de la Liga de Campeones. Es ser campeón del mundo. Es darse una palmada en el pecho y decir: “Soy el campeón del mundo”.
Cuando eres campeón del mundo no representas a tu club, sino a tu país. Creo que aún no entiende lo importante que es ser campeón; pocos pueden decir: “Soy campeón del mundo”.