Los aficionados al fútbol francés presenciaron el domingo una rareza estadística: el Paris FC y el Rennes protagonizaron un trepidante partido de siete goles. Por primera vez en 34 años, se marcaron cuatro penaltis en un partido de la Ligue 1, igualando un récord que permanecía intacto desde 1992.

Hay que remontarse a enero de 1992 para encontrar el último partido de la Ligue 1 con cuatro penaltis transformados, cuando el Toulon y el Nancy ofrecieron un espectáculo idéntico desde los once metros.