Cada liga tiene su... Fiorentina: el Tottenham, el Sevilla, el Wolfsburgo y el Niza corren el riesgo de descender

El Tottenham venía de una temporada controvertida, que culminó con la victoria en la Europa League (el primer título desde 2008), pero también con un triste decimoséptimo puesto, el penúltimo que permitía mantenerse en la Premier League. La directiva (entre la que se encontraba Paratici, hoy en la Fiorentina) había apostado por Thomas Frank, un entrenador con un brillante pasado en el Brentford.

El mercado de fichajes de verano había sido interesante, con incorporaciones de la talla de Xavi Simons, Kudus, Palhinha y Kolo Muani. Sin embargo, Frank no encajó desde el principio, y el equipo llegó a principios de 2026 con pocas certezas. En los últimos años, entrenadores como Conte, Mourinho, Espírito Santo y el propio Postecoglou lo han tenido muy difícil. Sin victorias en el nuevo año, los Spurs se decantaron por Igor Tudor, libre tras su destitución por parte de la Juventus. ¿El resultado? Casi solo derrotas, el impactante episodio de Kinsky sustituido por Vicario tras 17 minutos y dos errores garrafales en el 5-2 encajado ante el Atlético de Madrid en la ida de los octavos de la Champions, el sangrante 3-0 infligido por el Nottingham Forest en el duelo directo de la última jornada antes del parón.

Por si fuera poco, Tudor ha tenido que afrontar el grave duelo por la pérdida de su padre. El West Ham, antepenúltimo, está a solo un punto, 30 a 29, y el miedo en los Spurs no deja de crecer. El futuro de Tudor ya pende de un hilo, y parece que ya se ha contactado con Sean Dyche, una especie de Ballardini al otro lado del Canal de la Mancha.