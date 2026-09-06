¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Manchester City v Queens Park Rangers - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

«Cada año, el 13 de mayo, revivo el gol al QPR»: Sergio Agüero reflexiona sobre el icónico momento del Manchester City

Sergio Agüero
Manchester City
Queens Park Rangers
Premier League

El dramático gol de la victoria de Sergio Agüero en el tiempo añadido contra el QPR en 2012 sigue siendo uno de los momentos más inolvidables de la historia de la Premier League. Años después de retirarse, el delantero argentino sigue recordando con cariño ese tanto que dio al Manchester City su primer título de liga de la era moderna, y revela la meticulosa preparación detrás del gol y su conexión duradera con la afición.

  • Agüero recuerda el drama de la última jornada

    Sergio Agüero ha admitido que el miedo a perder el título de liga se le pasó por la cabeza antes de su famoso gol de 2012. En declaraciones a FourFourTwo, Agüero recordó cómo el Manchester City afrontó su último partido sabiendo que una victoria contra el QPR les daría el trofeo.

    Sin embargo, se vieron inesperadamente por detrás en el marcador. "Después de ganar al Manchester United, llegamos al último partido de la temporada sabiendo que si ganábamos en casa al QPR, ganaríamos la liga. Sin embargo, en la segunda parte nos pusimos 2-1 abajo. En ese momento no piensas en nada. Piensas que vamos a perder la liga. Pero bueno, seguimos intentándolo hasta el final".

    • Anuncios
  • Manchester City v Queens Park Rangers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un movimiento planeado de antemano con Mario Balotelli

    Cuando Edin Dzeko marcó en el minuto 92 para empatar el partido, Agüero creyó que podía marcar otro gol. El delantero reveló que la posterior combinación con Mario Balotelli no fue espontánea, sino una táctica premeditada.

    «Tomé la decisión de retrasar mi posición para recibir el pase de Nigel de Jong, y luego intenté jugar una pared con Mario Balotelli. Eso ya lo tenía en la cabeza, lo había planeado, para ver si podía marcar un gol. Antes, le había dicho a Mario que iba a buscarle, que se la iba a dar para que me devolviera una pared y una asistencia. Por suerte, el plan que tenía con él salió bien: acabó siendo la jugada perfecta».

  • El impacto duradero del gol del QPR

    Más de una década después, la carga emocional de aquel gol no ha hecho más que aumentar para Agüero. Retirado desde hace cinco años, ahora comprende plenamente la enorme trascendencia que tuvo aquel día para el Manchester City y sus aficionados.

    «Es muy bonito que los aficionados me sigan todavía, que me sigan queriendo de la misma manera que cuando jugaba. Creo que estaban contentos con mi rendimiento durante esos 10 años, con todos los títulos ganados y, por supuesto, con el gol al QPR, que fue importante para la historia del club. Ahora que ya no juego, con el paso de los años, cada 13 de mayo, el día de aquel gol contra el QPR, revivo el momento. Son recuerdos preciosos; para mí, siempre será así».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ¿Qué será lo próximo para Agüero y el Manchester City?

    Mientras Agüero sigue disfrutando de su retirada, el Manchester City tiene la vista puesta en recuperar la corona liguera bajo una nueva dirección. Enzo Maresca comenzó la temporada actual al frente del equipo, sucediendo a Pep Guardiola, que se marchó tras 10 años de logros sin precedentes.

Liga de Campeones
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Championship
Charlton crest
Charlton
CHA
Queens Park Rangers crest
Queens Park Rangers
QPR