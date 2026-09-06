«Cada año, el 13 de mayo, revivo el gol al QPR»: Sergio Agüero reflexiona sobre el icónico momento del Manchester City

Sergio Agüero ha admitido que el miedo a perder el título de liga se le pasó por la cabeza antes de su famoso gol de 2012. En declaraciones a FourFourTwo, Agüero recordó cómo el Manchester City afrontó su último partido sabiendo que una victoria contra el QPR les daría el trofeo.

Sin embargo, se vieron inesperadamente por detrás en el marcador. "Después de ganar al Manchester United, llegamos al último partido de la temporada sabiendo que si ganábamos en casa al QPR, ganaríamos la liga. Sin embargo, en la segunda parte nos pusimos 2-1 abajo. En ese momento no piensas en nada. Piensas que vamos a perder la liga. Pero bueno, seguimos intentándolo hasta el final".