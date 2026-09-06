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«Cada año, el 13 de mayo, revivo el gol al QPR»: Sergio Agüero reflexiona sobre el icónico momento del Manchester City
Agüero recuerda el drama de la última jornada
Sergio Agüero ha admitido que el miedo a perder el título de liga se le pasó por la cabeza antes de su famoso gol de 2012. En declaraciones a FourFourTwo, Agüero recordó cómo el Manchester City afrontó su último partido sabiendo que una victoria contra el QPR les daría el trofeo.
Sin embargo, se vieron inesperadamente por detrás en el marcador. "Después de ganar al Manchester United, llegamos al último partido de la temporada sabiendo que si ganábamos en casa al QPR, ganaríamos la liga. Sin embargo, en la segunda parte nos pusimos 2-1 abajo. En ese momento no piensas en nada. Piensas que vamos a perder la liga. Pero bueno, seguimos intentándolo hasta el final".
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Un movimiento planeado de antemano con Mario Balotelli
Cuando Edin Dzeko marcó en el minuto 92 para empatar el partido, Agüero creyó que podía marcar otro gol. El delantero reveló que la posterior combinación con Mario Balotelli no fue espontánea, sino una táctica premeditada.
«Tomé la decisión de retrasar mi posición para recibir el pase de Nigel de Jong, y luego intenté jugar una pared con Mario Balotelli. Eso ya lo tenía en la cabeza, lo había planeado, para ver si podía marcar un gol. Antes, le había dicho a Mario que iba a buscarle, que se la iba a dar para que me devolviera una pared y una asistencia. Por suerte, el plan que tenía con él salió bien: acabó siendo la jugada perfecta».
El impacto duradero del gol del QPR
Más de una década después, la carga emocional de aquel gol no ha hecho más que aumentar para Agüero. Retirado desde hace cinco años, ahora comprende plenamente la enorme trascendencia que tuvo aquel día para el Manchester City y sus aficionados.
«Es muy bonito que los aficionados me sigan todavía, que me sigan queriendo de la misma manera que cuando jugaba. Creo que estaban contentos con mi rendimiento durante esos 10 años, con todos los títulos ganados y, por supuesto, con el gol al QPR, que fue importante para la historia del club. Ahora que ya no juego, con el paso de los años, cada 13 de mayo, el día de aquel gol contra el QPR, revivo el momento. Son recuerdos preciosos; para mí, siempre será así».
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¿Qué será lo próximo para Agüero y el Manchester City?
Mientras Agüero sigue disfrutando de su retirada, el Manchester City tiene la vista puesta en recuperar la corona liguera bajo una nueva dirección. Enzo Maresca comenzó la temporada actual al frente del equipo, sucediendo a Pep Guardiola, que se marchó tras 10 años de logros sin precedentes.
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