«¡Cabo Verde ha ganado!»: una estrella de Portugal afirma que el resultado contra Argentina no importa, ya que los equipos más modestos del Mundial se han llevado la victoria moral

Desde la concentración de Portugal, antes de su eliminatoria, Semedo destacó la gran campaña de la selección africana. El defensa, de origen caboverdiano, vio cómo los menos favoritos pusieron contra las cuerdas a los campeones del mundo en un partido que sorprendió al fútbol.

«He seguido el torneo de cerca y, más allá del resultado de ayer, Cabo Verde ya ha ganado», afirmó Semedo en un emotivo homenaje a la tierra de sus antepasados. «Han hecho una campaña magnífica y demostrado que, como Portugal, son una pequeña nación con gran calidad. Su fe ha sido increíble. Estoy encantado con cómo nos han representado y quiero felicitarles y darles las gracias por todo».