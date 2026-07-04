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«¡Cabo Verde ha ganado!»: una estrella de Portugal afirma que el resultado contra Argentina no importa, ya que los equipos más modestos del Mundial se han llevado la victoria moral
Semedo elogia el espíritu de los Blue Sharks
Desde la concentración de Portugal, antes de su eliminatoria, Semedo destacó la gran campaña de la selección africana. El defensa, de origen caboverdiano, vio cómo los menos favoritos pusieron contra las cuerdas a los campeones del mundo en un partido que sorprendió al fútbol.
«He seguido el torneo de cerca y, más allá del resultado de ayer, Cabo Verde ya ha ganado», afirmó Semedo en un emotivo homenaje a la tierra de sus antepasados. «Han hecho una campaña magnífica y demostrado que, como Portugal, son una pequeña nación con gran calidad. Su fe ha sido increíble. Estoy encantado con cómo nos han representado y quiero felicitarles y darles las gracias por todo».
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Leyendas que admiran a Cabo Verde
Las palabras de Semedo coincidieron con las de otras figuras del fútbol. El exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic admitió que se conmovió al ver cómo los modestos «Tiburones Azules» pusieron en aprietos a los gigantes sudamericanos y solo cayeron en la prórroga tras igualar en el tiempo reglamentario.
Thierry Henry también elogió al equipo, aunque perdiera, y afirmó que se ganó el corazón de los aficionados mundiales. Incluso Lionel Messi admitió la dificultad del partido y reconoció que a su selección le costó mantener el control ante un rival que ya había mostrado su disciplina y poderío en fases previas.
- AFP
La atención se centra ahora en el duelo ibérico
Semedo celebra las hazañas de Cabo Verde, pero se mantiene centrado en el próximo partido de octavos de final de Portugal contra España. El defensa del F. C. Barcelona, que juega en el F. C. Barcelona, asegura estar listo para aportar lo que sea necesario al equipo de Roberto Martínez en esta «final anticipada».
«Estoy listo para ayudar a Portugal sea como sea. Da igual si juego 10, 30 o 90 minutos; lo importante es que todos demos el máximo para ganar y seguir adelante», afirmó el lateral. «Tenemos un plantel amplio y de calidad, y todos estamos preparados para asumir nuestra responsabilidad. Fíjate en Gonçalo Ramos: apenas ha jugado, pero lo dio todo y fue clave. El grupo es lo primero: todos estamos listos para aportar».
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Neutralizar la amenaza de Yamal
Portugal se medirá a España y a su joven estrella Lamine Yamal. Semedo admitió el gran potencial del jugador del Barcelona, pero advirtió que centrarse solo en él sería un error, pues la selección española tiene mucha profundidad.
«Yamal es, sin duda, un talento especial con un potencial impresionante, pero Portugal sabe que no puede permitirse caer en la trampa de tener una visión estrecha. Si el equipo de Martínez se obsesiona con la joven estrella del Barcelona, corre el riesgo de ser desmantelado por una selección española repleta de jugadores decisivos, desde el pitido inicial hasta el último cambio», concluyó Semedo.
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