Tras el partido, el entrenador Bubista rechazó que la posesión por sí sola defina el control del juego. Argumentó que la organización defensiva de su equipo les permitió marcar el ritmo de otra manera.

«España tuvo la pelota casi todo el tiempo, pero controlar el partido no es solo tenerla», explicó Bubista.

«Lo hicimos de otra manera. Nos hubiera gustado tener más transiciones al ataque, pero la selección española es muy difícil, así que estamos contentos. Hoy los equipos destacan por su defensa y, en un Mundial, suelen ganar con un balón de transición o uno quieto. Por eso debemos prepararnos así».