Los caballos negros de la Copa del Mundo 2026, clasificados: ¿Puede Colombia llegar hasta el final o es Estados Unidos los mejores de los demás?

Cada Copa del Mundo tiene un caballo negro. Es la historia que define cada torneo, especialmente en una época en la que los ganadores sorpresa son raros. Mira los últimos cuatro torneos, y cada uno de los campeones - Argentina, Francia, Alemania, España - podría haberse pronosticado fácilmente antes del primer partido. Pero, ¿quién podría haber anticipado la llegada de Ghana a los cuartos de final en 2010? ¿O la de Marruecos en 2022? Esas actuaciones son lo que hace divertida la Copa del Mundo.

Aún así, siempre se necesitan ciertas cualidades y hay ingredientes comunes de torneo a torneo. El primero es una estructura sólida: la habilidad para mantener el balón fuera. El segundo tiende a ser un cambio de juego en el ataque, ya sea una presencia singular o una máquina bien construida para hacer que las cosas sucedan. Y finalmente, están las vibras, la creencia, el impulso creciente que se acumula durante una carrera en la Copa del Mundo.

Es lo que hace que estas cosas sean tan difíciles de predecir. Sin embargo, hay algunos contendientes claros para la Copa del Mundo de 2026. Y con el sorteo realizado, GOAL clasifica a los seis equipos con más probabilidades de avanzar el próximo verano...

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎