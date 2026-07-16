El subcampeón inglés prioriza al joven delantero de 18 años en la próxima ventana de fichajes. Los Skyblues analizan su incorporación, pues este verano habrá cambios en la delantera.
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¿BVB y Leipzig sin opciones? Un grande se cruza en la puja por el joven del PSG
Tras el fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid y los rumores sobre una posible salida de Savinho, el técnico Enzo Maresca busca un sustituto de nivel. Mbaye, cuyo futuro en París es incierto pese a su talento, busca un cambio. El PSG, su actual club, está dispuesto a venderlo si llega una oferta adecuada.
Nacido en Francia, ha elegido jugar con Senegal (15 partidos, 4 goles) y figura entre los mayores talentos de la generación de 2008.
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Ibrahim Mbaye: Al parecer, el RB Leipzig también muestra interés.
El experto en fichajes Fabrizio Romano informó el miércoles que el BVB contactó a Mbaye para conocer su situación en el PSG.
Sin embargo, Footmercato añade ahora al RB Leipzig, que ve en el extremo, de gran fortaleza física, el perfil ideal para su sistema. Además, la Bundesliga se ha consolidado como trampolín para los talentos de las canteras francesas, lo que podría ser decisivo para Mbaye.
¿Con qué selección jugó Ibrahim Mbaye en el Mundial de 2026?
Sin embargo, la competencia para los clubes alemanes es enorme. Antes incluso de que el ManCity se sumara a la puja, rivales de la Premier League como Aston Villa y Tottenham ya habían tanteado a Mbaye y siguen de cerca la situación. Así, la presión sobre BVB y Leipzig en la lucha por fichar a este letal extremo crece.
Aunque tuvo un papel secundario en el Mundial, el delantero brilló con la camiseta de Senegal: en 160 minutos repartidos en cuatro partidos mostró su calidad.
Destacó sobre todo con su gol a Francia en el 1-3, tras regatear al defensa Theo Hernández y batir al portero Mike Maignan. Con 42 partidos, cuatro goles y cuatro asistencias con el PSG, Mbaye, a pesar de su juventud, ya tiene experiencia de alto nivel.
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