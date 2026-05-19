Tras anunciar los fichajes de Justin Lerma, Kaua Prates y Joane Gadou, el Borussia Dortmund sigue buscando refuerzos.

Según Sky, el club sigue a Matt O'Riley, del Brighton & Hove Albion. Sus ojeadores y el entrenador Niko Kovac ya se han informado sobre las condiciones de un posible fichaje y confían en el potencial del centrocampista danés de 25 años.

Paralelamente, sigue a Vasilije Kostov, del Estrella Roja de Belgrado. El centrocampista, de solo 18 años, tiene contrato en Belgrado hasta 2028. Al parecer, su agente ya viajó a Dortmund hace unas semanas para mantener las primeras conversaciones.

Su cláusula rondaría los 25 millones de euros, y le siguen también RB Leipzig, el Inter y varios clubes de la Premier.

En ataque, el BVB sigue detrás de Ethan Nwaneri, del Arsenal. El director deportivo, Ole Book, ha renovado su interés por el extremo zurdo de 19 años.

El jugador ve con buenos ojos recalar en la Strobelallee, aunque la operación sería muy costosa. Esta temporada ha jugado cedido en el Olympique de Marsella y se desconoce si el Arsenal lo prestaría de nuevo; su contrato vence en 2030.

También interesa Matias Fernández-Pardo, delantero del OSC Lille con ocho goles y cinco asistencias en la 2025/26, por el que el club francés pide más de 30 millones y no tiene cláusula.

Además, el joven colombiano Samuel Martínez, de Atlético Nacional, sigue en la agenda del Dortmund, aunque varios equipos ingleses también lo siguen.