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Niko KovacGetty Images
Christian Guinin

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BVB, noticias y rumores - «Un futbolista excepcional»: Niko Kovac quiere fichar a una estrella mundial para el Borussia Dortmund

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Fichajes
Borussia Dortmund
N. Kovac
L. Modric

A Niko Kovac le encantaría ver a una estrella mundial con la camiseta del BVB. Noticias y rumores sobre el Borussia Dortmund.

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  • Modric Milan Serie AGetty Images

    BVB, Noticias: Kovac quiere que Modric fiche por el Dortmund

    Niko Kovac quiere a su compatriota Luka Modric en el Borussia Dortmund.

    En el pódcast de Bild «Phrasenmäher», el técnico amarillo y negro respondió a la pregunta de qué antiguo compañero le gustaría tener hoy en su equipo del BVB: «Luka Modric. Yo era el capitán cuando él entró en la selección nacional, y enseguida se vio lo extraordinario que es como futbolista».

    El fichaje es factible: Modric, de 40 años, acaba contrato con el AC Milan este temporada y llegaría gratis.

    «Era de esperar que surgiera la pregunta. Pero, por un lado, Luka tiene 40 años y, por otro, está lesionado. Le deseo que se recupere pronto», comentó Kovac con un guiño.

    Ambos disputaron 25 partidos con la selección croata entre 2006 y 2008.

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  • Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    BVB, Noticias: El equipo juvenil del Dortmund gana la Premier League Cup

    Un equipo mixto del BVB, con jugadores sub-19 y sub-23, ganó la Premier League International Cup en su primera participación. El filial alemán venció 1-0 al Real Madrid en la final; el gol lo marcó Taycan Etcibasi en el minuto 6.

    La Premier League International Cup, creada en 2014/15, es uno de los torneos juveniles más prestigiosos de Europa y este año contó con 16 equipos ingleses y 16 internacionales.

  • Calendario del BVB: próximos partidos del Borussia Dortmund

    Fecha

    Concurso

    Partido

    16 de mayo

    Bundesliga

    Werder Bremen vs. BVB

    18 de julio

    Partido amistoso

    Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB

    29 de julio

    Partido amistoso

    Cerezo Osaka vs. BVB

    1 de agosto

    Partido amistoso

    FC Tokio vs. BVB

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