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Tim Ursinus

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BVB, noticias y rumores: ¡Se reveló que Nuri Sahin quería fichar a una superestrella del Real Madrid para el Borussia Dortmund!

Bundesliga
Borussia Dortmund
N. Sahin
Real Madrid
Primera División
A. Guler

Durante su etapa en el BVB, Nuri Sahin buscó un fichaje impactante. Noticias y rumores del Borussia Dortmund.

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  • Real Madrid CF v FC Barcelona-LaLiga EA SportsAFP

    BVB, Noticias: Nuri Sahin revela su espectacular deseo de fichaje

    Nuri Sahin, exentrenador del BVB, admitió que quería fichar a Arda Güler cedido del Real Madrid para la temporada 2024/25.

    «Tenía muchas ganas de traer a Arda a Dortmund», explicó el técnico de 37 años en el canal de YouTube «KAFA Sports», y añadió: «En aquel momento me dijo: “Entrenador, me voy a quedar con esta camiseta, pase lo que pase”». 

    Finalmente el fichaje no se concretó, y Sahin no explicó los motivos. A pesar de jugar solo doce partidos la temporada anterior por una lesión muscular, Güler se quedó en el Real Madrid y se consolidó como un jugador importante. 

    Aun así, sumó 14 participaciones en goles en 43 partidos oficiales, la mayoría como suplente. En el posterior Mundial de Clubes, Xabi Alonso lo hizo titular y Álvaro Arbeloa mantuvo esa confianza. 

    Esta temporada ha jugado 50 partidos y suma 20 puntos de gol, incluidos dos tantos en la vuelta de cuartos de Champions ante el Bayern. 

    Sin embargo, el jueves el Real Madrid informó de una grave lesión muscular en el muslo que, aunque aún no tiene fecha de regreso, parece haber terminado su temporada y pone en riesgo su presencia en el Mundial.

    Güler es la gran esperanza de Turquía: ya en la fase de clasificación para el Mundial marcó un gol y dio cuatro asistencias.

    Güler fichó en 2023 por el Real Madrid procedente del Fenerbaçe por 28 millones de euros y tiene contrato hasta 2029. Por su parte, Sahin fue destituido hace tiempo como técnico del BVB. 

    Tras medio año fue reemplazado por Niko Kovac. Desde septiembre de 2025 dirige al Basaksehir FK de la primera división turca, donde marcha quinto a pocas jornadas del final. 

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  • Filippo Mane BVBgetty

    BVB, rumor: el Dortmund podría ceder a Mané.

    Filippo Mane, de 21 años, podría ser cedido la próxima temporada para ganar experiencia. Según el Ruhr Nachrichten, el Borussia Dortmund estudia esta opción y la Serie A italiana sigue su evolución.

    Aunque debutó esta temporada con el primer equipo, no se consolidó como titular y una larga lesión muscular frenó su progresión. Pese a ello, en el BVB confían en que, a largo plazo, dé el salto definitivo, ya que su contrato dura hasta 2028.

  • Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    Rumor: el BVB ficharía a dos jóvenes promesas.

    Según Bild, el Borussia Dortmund renovará a Elias Benkara hasta 2029. 

    Según Bild, el jugador de 18 años ha renovado hasta 2029. Feyenoord, Anderlecht y Eintracht se habían interesado recientemente por él. 

    Ya ha sido convocado dos veces por Niko Kovac y aspira a afianzarse en el primer equipo, algo que la directiva también ve factible. 

    Todo indica que Danylo Krevsun también se quedará: Bild asegura que ya negocian su renovación. 

    El ucraniano, fijo en el filial de la Regionalliga, ya entró una vez en la convocatoria de Kovac. 

  • FC Bayern München v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Noticias: El exguardameta del Dortmund, Hitz, se retira.

    El exguardameta de la Bundesliga Marwin Hitz (38) se retirará este verano. El suizo lo anunció el jueves mediante un comunicado de su club, el FC Basilea. En Alemania jugó con el VfL Wolfsburgo (2008-2013), el FC Augsburgo (2013-2018) y el Borussia Dortmund (2018-2022).

    «En cada etapa aprendí algo para mi futuro. Gracias por todo lo que este deporte me ha dado», declaró Hitz, quien en 2022 regresó a su país tras dejar el BVB.

    No jugó en el título del Wolfsburgo en 2009, pero con el Dortmund ganó la Copa DFB en 2021 y al año siguiente logró el doblete con el Basilea. Disputó dos partidos internacionales con Suiza.

    Curiosidad: en febrero de 2015 fue elegido goleador del mes en Alemania tras marcar en el descuento el 2-2 contra el Bayer Leverkusen.

  • Calendario del BVB: próximos partidos del Borussia Dortmund

    FechaPartido
    26 de abril, 17:30 hBVB - Friburgo
    3 de mayo, 17:30 hMönchengladbach - BVB
    8 de mayo, 20:30 hBVB - Fráncfort
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