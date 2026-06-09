Según Bild, el Borussia Dortmund sigue de cerca a Fisnik Asllani, delantero de la TSG Hoffenheim.

El delantero kosovar de 23 años del TSG Hoffenheim podría llegar al Signal Iduna Park, sobre todo si hay salidas en la plantilla este verano.

Según el medio, el BVB ha retomado las conversaciones con el entorno del internacional kosovar, quien ve con buenos ojos recalar en Dortmund. El club ha reafirmado su interés, pero insiste en que solo actuará tras confirmar las salidas.

La salida de Serhou Guirassy o Karim Adeyemi sería clave: mientras permanezcan, el fichaje de Asllani es poco probable; si se marchan, la operación podría acelerarse.

Asllani se ha labrado un nombre en los últimos meses. Ya en el SV Elversberg convenció con sus actuaciones y despertó el interés de varios clubes de la Bundesliga. Ahora, consolidado en el Hoffenheim, ha confirmado sus cualidades a un nivel superior, por lo que numerosos equipos de renombre siguen de cerca su evolución.

Para equipos que hayan jugado la Champions en los últimos tres años existe una cláusula de 30 millones de euros, mientras que el resto debería pagar unos 25 millones.

No obstante, la operación podría complicarse: el RB Leipzig también sigue al jugador y, si el Dortmund tarda en vender, otros clubes podrían adelantarse.

Aun así, su fichaje sigue sobre la mesa en Dortmund. La clave para el BVB es la salida de un jugador importante que libere dinero, momento en el que podría actuar con rapidez.