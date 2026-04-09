BVB, noticias y rumores: Para evitar una salida dolorosa, el Borussia Dortmund planea aumentar considerablemente el sueldo de su fichaje estrella

Según Bild, el lateral izquierdo Daniel Svensson recibirá pronto un importante aumento salarial en el Borussia Dortmund.

Según Bild, el club aumentará pronto sus ingresos anuales para reflejar su rendimiento. Actualmente cobra unos tres millones de euros por temporada, una de las cifras más bajas del plantel, pero eso cambiará en breve.

De momento, no se sabe si el aumento vendrá acompañado de una ampliación de su contrato, que vence en 2029.

Con esta recompensa a su buen rendimiento, el Dortmund busca retenerlo. El jugador de 24 años atrae el interés de clubes como Arsenal, Inter de Milán y AC Milan, y se rumorea que el Dortmund podría negociar ofertas a partir de 30 millones de euros.

Llegó en febrero de 2025 cedido por el Nordsjaelland y, un año después, el Dortmund lo fichó por unos ocho millones de euros, un precio de ganga para un jugador clave en el esquema de Niko Kovac.

Titular indiscutible en el lateral izquierdo, esta temporada ha jugado 40 partidos, marcado cuatro goles y dado dos asistencias.