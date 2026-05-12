BVB, noticias y rumores: ¡Los directivos siguen luchando por él! Al parecer, la gran estrella quiere dejar el Borussia Dortmund

Según Sky Sport, Serhou Guirassy quiere dejar el Borussia Dortmund este verano.

Según la cadena, el delantero no se siente cómodo con el estilo de juego del BVB bajo Niko Kovac, aunque mantiene una buena relación con el técnico. A sus 30 años busca un nuevo reto.

Aunque siete grandes clubes, como Real Madrid o Manchester City, podrían ficharlo por 40 millones gracias a una cláusula, aún no han movido ficha. En cambio, AC Milan, Fenerbahce y Tottenham muestran interés, pero deberían negociar sin cláusula con el BVB. Su contrato con el Borussia vence en 2028.

Pese a ello, el Dortmund confía en retenerlo: valora sus cualidades y sabe que reemplazarlo costaría mucho. Por eso, el club trabaja para convencerlo de que continúe. El nuevo director deportivo, Ole Book, ya habló con él y planea sumar a Lars Ricken y al propio Kovac para convencerlo de que se quede.

Guirassy, fichado en 2024 del VfB Stuttgart, ha marcado 21 goles y dado seis asistencias en 45 partidos esta temporada.