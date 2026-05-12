BVB, noticias y rumores: ¡Los directivos siguen luchando por él! Al parecer, la gran estrella quiere dejar el Borussia Dortmund

Hasta el pasado fin de semana, Diant Ramaj era el portero titular del 1. FC Heidenheim. Sin embargo, en la victoria por 3-1 en Colonia, no fue el cedido por el BVB quien defendió la portería del FCH, sino Frank Feller.
«Frank Feller empezó la pretemporada como posible titular, pero se lesionó y estuvo de baja varios meses. En los últimos entrenamientos ha mostrado un rendimiento de primer nivel. Aunque no hemos ganado muchos partidos fuera de casa, hoy tenemos que ganar. Le recompensamos por su rendimiento y quizá también nos traiga algo de suerte», explicó el entrenador del Heidenheim, Frank Schmidt, antes del partido.
Ramaj, por su parte, «se esperaba el descenso, porque somos muy claros en la comunicación. No damos rodeos ni dejamos a los jugadores en la incertidumbre, sino que siempre decimos las cosas como son. Aunque sea una mierda, decimos que es así. De eso vivimos, de ese espíritu de equipo», afirmó Schmidt, cuyo equipo, tras el triunfo ante el FC, aún puede albergar esperanzas de lograr la permanencia.
Ramaj, que probablemente también se sentará en el banquillo en el último partido de la temporada contra el Mainz 05 el sábado, regresará a Dortmund una vez finalizada su cesión en verano. El BVB lo fichó del Ajax de Ámsterdam en febrero de 2025 y su contrato con el Borussia vence en 2029.
No obstante, su futuro en el BVB aún es incierto, pues según WAZ el subcampeón podría venderlo.