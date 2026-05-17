BVB, noticias y rumores: ¡Los agentes envían señales! ¿Un grande de Turquía va a por el Borussia Dortmund?

Más noticias y rumores sobre el BVB:
- El BVB gana en Bremen gracias a Guirassy
- Ole Book confirma el interés del BVB en un jugador codiciado.
- El club ficha a una promesa a largo plazo.
Más noticias y rumores sobre el BVB:
¿Fichará el Fener al delantero del Dortmund, Serhou Guirassy, este verano? Según TRT Spor, ya hubo acercamientos.
Según esta información, el Fener habría logrado avances significativos en las negociaciones con el jugador. Al parecer, el presidente del club, Sadettin Saran, ya mantuvo una conversación personal con el delantero y se habla de un «acuerdo de principio».
Además, el club turco ya habría contactado con el Borussia, y los representantes del jugador habrían señalado que el BVB podría rebajar la cláusula de rescisión del delantero de 30 años.
Aunque su contrato con el BVB vence en 2028, según Sky Sport, el jugador ya habría decidido marcharse este verano. Equipos de élite como Real Madrid o Manchester City, que podrían ficharlo por solo 40 millones gracias a una cláusula, aún no se han movido. Aun así, otros grandes vigilan: Tottenham y Milan también siguen al delantero.
El director deportivo del Borussia Dortmund, Lars Ricken, afronta el parón veraniego con optimismo y confianza para la próxima temporada.
«Tras un bache a mitad de temporada, cerramos con tres victorias en cuatro partidos y generamos ilusión», declaró Ricken tras la victoria 2-0 ante el Werder Bremen. «Con estos triunfos, logrados de forma convincente, y las renovaciones de nuestros jóvenes, mostramos que afrontamos la próxima temporada con valentía, confianza e ilusión».
Ricken destacó que el BVB cuenta con el hombre adecuado en el banquillo: el entrenador Niko Kovac, cuyo contrato, que vence en 2027, podría renovarse pronto. «Cuando llegó el entrenador, estábamos undécimos. Ahora somos segundos y queremos dar juntos los siguientes pasos para que el año que viene sea aún mejor», afirmó Ricken. El Dortmund no pudo hacer sombra al campeón, el Bayern, pero se proclamó subcampeón con autoridad, ocho puntos sobre el RB Leipzig.
«La mejor temporada en mucho tiempo: la mejor defensa, el menor número de goles encajados», elogió el director deportivo, Ole Book, en Sky. «Destacamos esta solidez defensiva y también el buen trabajo en ataque. Hoy fue una victoria merecida, un gran broche a una gran temporada. Ahora estamos plenamente centrados en preparar la siguiente».
Fecha
Concurso
Partido
18 de julio
Partido amistoso
Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB
29 de julio
Partido amistoso
Cerezo Osaka vs. BVB
1 de agosto
Partido amistoso
FC Tokio vs. BVB