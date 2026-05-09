BVB, noticias y rumores: Julian Brandt pronuncia un apasionado discurso en defensa de la estrella del BVB, muy criticada, antes de marcharse

La próxima semana Julian Brandt jugará su último partido con el BVB. Tras siete años, el futbolista de 30 años dejará el club este verano sin coste de traspaso, ya que su contrato expirará y no se renovará.

En el podcast del club, antes de su último partido en casa contra el Eintracht de Fráncfort, en el que salió como capitán, se le preguntó por su once ideal del BVB y se emocionó al mencionar a un compañero.

En la portería eligió a Gregor Kobel; la defensa la integran Raphael Guerreiro, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck y Lukasz Piszczek. En el medio campo están Jude Bellingham, Marco Reus y, sobre todo, Emre Can.

«¡Emre es mi capitán! Hemos vivido lo mismo y le tengo un respeto enorme. Es un líder que asume responsabilidades, se entrega al máximo y se sacrifica. El reconocimiento que se merece, se lo doy yo», elogió Brandt al capitán, que se recupera de una rotura de ligamentos cruzados.

Completan el once Jadon Sancho, Karim Adeyemi y Erling Haaland. Brandt admite que, desde el inicio de la pandemia, forjó una relación especial con Haaland: «Pasé mucho tiempo con él porque solo podíamos entrenar en pareja. Eso te hace conocer a alguien de otra forma; fue muy interesante, más allá de su talento como futbolista».

En general, vivió una «época increíble» en el BVB y destacó que siempre jugó en un equipo «intacto», que entrenaba y vivía por los demás. «Sentía un ambiente interno sano, competitivo y unido», añadió.

Su futuro para la próxima temporada aún es una incógnita: se rumorea que el Atlético de Madrid lo quiere como reemplazo de Antoine Griezmann y él considera salir al extranjero, aunque aún no hay nada definido.