BVB, noticias y rumores: Julian Brandt pronuncia un apasionado discurso en defensa de la estrella del BVB, muy criticada, antes de marcharse

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La próxima semana Julian Brandt jugará su último partido con el BVB. Tras siete años, el futbolista de 30 años dejará el club este verano sin coste de traspaso, ya que su contrato expirará y no se renovará.
En el podcast del club, antes de su último partido en casa contra el Eintracht de Fráncfort, en el que salió como capitán, se le preguntó por su once ideal del BVB y se emocionó al mencionar a un compañero.
En la portería eligió a Gregor Kobel; la defensa la integran Raphael Guerreiro, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck y Lukasz Piszczek. En el medio campo están Jude Bellingham, Marco Reus y, sobre todo, Emre Can.
«¡Emre es mi capitán! Hemos vivido lo mismo y le tengo un respeto enorme. Es un líder que asume responsabilidades, se entrega al máximo y se sacrifica. El reconocimiento que se merece, se lo doy yo», elogió Brandt al capitán, que se recupera de una rotura de ligamentos cruzados.
Completan el once Jadon Sancho, Karim Adeyemi y Erling Haaland. Brandt admite que, desde el inicio de la pandemia, forjó una relación especial con Haaland: «Pasé mucho tiempo con él porque solo podíamos entrenar en pareja. Eso te hace conocer a alguien de otra forma; fue muy interesante, más allá de su talento como futbolista».
En general, vivió una «época increíble» en el BVB y destacó que siempre jugó en un equipo «intacto», que entrenaba y vivía por los demás. «Sentía un ambiente interno sano, competitivo y unido», añadió.
Su futuro para la próxima temporada aún es una incógnita: se rumorea que el Atlético de Madrid lo quiere como reemplazo de Antoine Griezmann y él considera salir al extranjero, aunque aún no hay nada definido.
Según Sky, Toni Reitz dejará el BVB el próximo verano.
El jugador de 21 años habría recibido varias ofertas de la 2.ª división. Su contrato se extiende hasta 2027.
Hermano menor de Rocco Reitz, futuro jugador del Leipzig, Toni capitanea al filial en la Liga Regional, donde ha sumado 16 goles y asistencias en 30 partidos.
El BVB seguirá sin su capitán Emre Can por un tiempo. El mediocampista de 32 años informó sobre su recuperación.
«Me encuentro mejor, aunque aún no al cien por cien. Ya camino sin muletas y apoyo la rodilla, pero queda un largo camino», afirmó el centrocampista durante la presentación de la nueva camiseta local del Dortmund para la próxima temporada.
Can sufrió una rotura de ligamentos cruzados en el partido contra el Bayern a finales de febrero, y como reacción a la grave lesión el club le renovó el contrato hasta 2027.
«Estoy feliz de seguir en el Borussia Dortmund. Es un club especial y agradezco de corazón el apoyo. Mi meta es recuperarme cuanto antes, volver al campo con mis compañeros y triunfar», afirmó, y subrayó: «Soy Borussia de los pies a la cabeza».
Se prevé que regrese a los terrenos de juego como muy pronto a finales de otoño.
|Fecha
|Concurso
|Partido
|16 de mayo
|Bundesliga
|Werder Bremen vs. BVB
|18 de julio
|Partido amistoso
|Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB
|29 de julio
|Partido amistoso
|Cerezo Osaka vs. BVB
|1 de agosto
|Partido amistoso
|FC Tokio vs. BVB